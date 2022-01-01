Что посмотреть: душевные фильмы для первого выходного 2022 года

Это подборка замечательных фильмов, которые приятно будет посмотреть 1 января.

Сегодняшний день многие проводят дома в кругу семьи. Чтобы первый выходной 2022 года не был скучным, предлагаем подборку душевных фильмов. Берите оливье, закутывайтесь в плед и наслаждайтесь!

"Чудо-женщина 1984" 2020 год

События этой части фильма разворачиваются в середине 80-х годов прошлого века. Диана (чудо-женщина) как-то знакомится с новой коллегой Барбарой, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу и превращается в дикую женщину-кошку Гепарду. Теперь она хочет отомстить бывшему начальнику Лорду.

"Бруклин" 2015 год

В фильме повествуется история о девушке Эйлиш Лейси, которой представился шанс уехать в Нью-Йорк из маленького ирландского городка, в надежде найти лучшую жизнь. В итоге она поселяется в Бруклине, устраивается на работу, постепенно излечивается от ностальгии и обретает любовь.

Но новости с родины заставляют девушку вернуться в Ирландию, и героиня вынуждена делать нелегкий выбор между страной, где родилась, и Америкой, которая уже стала ее домом.

"Синг Стрит" 2016 год

Это музыкальная комедия-драма, в центре которой находится Конор, - простой подросток, живущий вместе со своими родителями, сестрой и братом в Дублине. Из-за сложной финансовой ситуации родители вынуждены перевести его с частной школы в обычную. Сам Конор не слишком рад происходящему.

Но как-то она знакомится с девушкой, которая ему очень нравится. Чтобы впечатлить внимание девушки, он придумывает рок-группу и предлагает ей сняться к их первом клипе.

"Леди Берд" 2017 год

Это трогательная история о первой любви, настоящей дружбе и попытке вырваться из провинциального городка, чтобы найти свое место в жизни. В центре сюжета - Кристина МакФерсон. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Берд она дала себе сама и именно так просит ее называть. А главная ее мечта - отправится учиться в Нью-Йорк.

"Бойфренд из будущого" 2013 год

Это добрая фантастическая комедия, рассказывающая о молодом парне, который в канун Нового года узнает шокирующую правду о своем роде. В возрасте 21 года отец рассказывает Тиму Лейку, что все мужчины в их роду получают способность перемещаться во времени. Поэтому Тим решает вернуться в прошлое и завоевать девушку своей мечты.

"Пара на празники" 2020 год

Если нужно расслабиться и посмеяться от души, этот фильм идеально подойдет для этого. Он рассказывает нетривиальную историю двух молодых людей, которые не могли найти свою вторую половинку. Слоан - девушка, которая много работает и устала от постоянных допросов родственников о замужестве, а Джексон - парень, которому не везет с девушками.

Как-то раз они знакомятся случайно в магазине и заводят дружбу. В последствии договариваются, что на протяжении года будут ходить на семейные ужины и представляться парой, чтобы успокоить любопытных родственников. Но в результате влюбляются друг в друга.

"Искусственный интеллект" 2020 год

Прекрасная и смешная история, которая точно скрасит ваш вечер, ведь в этом фильме снялись такие потрясающие актеры, как Мелисса Маккарти и Джеймс Корден.

"Искусственный интеллект" на самом деле не фантастический боевик, как может показаться с названия, а забавная романтическая комедия. В ней рассказывается история Кэрол Питерс, которую выбирает для наблюдения первый в мире искусственный интеллект. В зависимости от поведения главной героини высший компьютерный разум решит, оставлять ли несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли навсегда.

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