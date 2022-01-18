Что посмотреть: фильм о Селин Дион и еще 5 фильмов о выдающихся певицах

Что посмотреть: фильм о Селин Дион и еще 5 фильмов о выдающихся певицах

Мы подготовили для вас подборку лент, в которых идет речь об известных артистках.

Песни Селин Дион – это хиты, которые нравятся всем поколениям. Они хорошо известны не только меломанам, но и любителям фильмов. Эта канадская певица вдохновила кинопроизводителей на создание невероятной ленты "Голос любви", которая появится на больших экранах уже 20 января.

Мы решили вспомнить фильмы, рассказывающие истории известных артисток. Некоторые из них основаны на реальных событиях, другие же - выдумки. Однако их объединяет любовь к музыке и образы великих женщин-певиц.

"Примадонна"

Флоренс Фостер Дженкинс выстроила свою карьеру в 40-х годах ХХ века. Ее называли "худшей оперной певицей мира". Имея большое влияние в обществе, богатого отца и мужа, Флоренс организовывала частные концерты для своих друзей и последователей. Впоследствии "певица" выступала уже перед широкой публикой, несмотря на отсутствие таланта и голоса.

Интересно и иронично, что самой популярной записью концерта из зала Карнеги-Холл стало именно выступление Флоренс Фостер Дженкинс, а студийная пластинка установила рекорд продаж.

В фильме главную героиню играет Мерил Стрип, а ее менеджера – Хью Грант. "Примадонна" получила две номинации на премию "Оскар" и три номинации на премию "Золотой глобус".

"Звезда родилась"

Лента рассказывает историю любви известного музыканта и начинающей певицы. Фильм "Звезда родилась" стал культурным феноменом, являясь третьим ремейком оригинального сюжета 1937 года. В новейшей версии главные роли исполняют Леди Гага и Брэдли Купер.

Фильм рассказывает о кантри-музыканте Джексоне Мэйни, чья карьера идет на убыль. Однажды он встречает Элли, юную певицу и, почувствовав ее талант, пытается помочь ей стать известной. Популярность Элли растет, а Джексона – падает. Главному герою трудно принять и сохранить отношения с Элли.

Картина получила 8 номинаций на премию "Оскар" и четыре номинации на премию "Золотой глобус". Песня Shallow, написанная специально для фильма, имела огромный успех и получила многочисленное количество наград, в частности, номинировалась на "Лучшую песню года" в премии "Грэмми-2019".

"Аннетт"

Фильм "Анетт" – это мюзикл, сочетающий в себе триллер, драму и элементы артхаусного кино. Энн – известная во всем мире оперная певица, а ее избранник Генри – стендап-комик. У пары рождается девочка Аннетт. После смерти матери девочка получает необычный дар музыки. Однако трудности только начинаются. Будьте готовы к убийствам, интригам, изменам и неожиданному финалу. Главные роли исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

"Хоть раз в жизни"

"Хоть раз в жизни" – это легкая музыкальная комедия. Сюжет строится на истории певицы из Нью-Йорка и продюсера, предложившего ей запись альбома прямо посреди улицы. Однако девушка не стремится заработать на любимом деле, поэтому часто препятствует планам своих наставников. Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли и Марк Руффало. Фильм получил номинацию на премию "Оскар" и положительные отзывы зрителей.

"Девушки мечты"

Фильм рассказывает о трех талантливых девушках-певицах по мотивам истории успеха и распада группы The Supremes. Звездный успех ждал девушек после знакомства с лучшим продюсером своего времени Куртисом Тейлором. Однако ни слава, ни деньги не делают их действительно счастливыми. Главные роли в фильме исполнили Бейонсе и Дженнифер Гадсон. Лента получила многочисленные награды: два "Оскара" и три "Золотых глобуса".

"Голос любви"

Невероятная история, вдохновленная жизнью легендарной Селин Дион. В семье, где все увлекаются музыкой, рождается четырнадцатый ребенок, девочка Алин. Когда она подрастает, родные понимают, что у нее золотой голос. Однажды пение Алин слышит известный музыкальный продюсер и понимает, что когда-нибудь она покорит своим талантом весь мир. Каждый фанат культовой певицы Селин Дион будет в восторге от возможности по-новому посмотреть на своего кумира, а те, кто никогда не был знаком с ее творчеством, возможно, откроют для себя целый мир удивительных песен. В кино с 20 января.

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