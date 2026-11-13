Что с лицом: актриса Сара Полсон призналась, делала ли она пластику

Сара Полсон / © Associated Press

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В Голливуде естественная внешность всё чаще становится поводом для дискуссий, а любые изменения на лицах знаменитостей мгновенно привлекают внимание поклонников. На этот раз в центре обсуждений оказалась 51-летняя Сара Полсон — актриса, известная по ролям в сериалах и кино, решила лично прокомментировать слухи о пластических операциях, об этом сообщило издание People.

© Associated Press

Во время беседы в подкасте Dear Chelsea ведущая поинтересовалась, есть ли у Сары любимый ракурс для съёмок. Актриса с юмором призналась, что у неё есть «лучшая сторона лица» и она старается как можно чаще показывать её перед камерой.

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На вопрос, что не так с другой стороной лица, Полсон ответила, что она просто немного мягче и менее выразительна. В то же время актриса подчеркнула, что не использует филлеры и не делала никаких косметических процедур.

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© Associated Press

«Я ничего не добавляю на лицо. Там нет никаких наполнителей» — пояснила Сара.

По словам звезды, в интернете уже давно ходят предположения о том, что она изменила форму губ, лба и других черт лица. Однако Полсон категорически опровергает эти слухи.

Кстати, ранее Сара уже шутила о естественных процессах старения. В беседе с Педро Паскалем в апреле 2024 года актриса рассказала, что её театральная работа может оставить заметный след на лице. Во время некоторых спектаклей ей приходилось ежедневно в течение нескольких месяцев активно использовать мимику. Особенно её беспокоили морщины между бровями, которые, как она предполагала, могут остаться после завершения спектакля.

Сара Полсон / © Associated Press

История Сары Полсон — ещё одно напоминание о том, что не каждая знаменитость стремится соответствовать голливудским стандартам безупречности. Актриса спокойно относится к возрастным изменениям, не скрывает естественных особенностей внешности и не собирается оправдываться за то, как она выглядит.

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