Что случилось с крошечной бриллиантовой короной королевы Виктории и где она сейчас

Корона королевы Виктории / © Getty Images

После смерти принца Альберта в 1861 году королева Виктория погрузилась в глубокий траур. Она носила черное и вдовий чепчик — кружевную шапочку на голове — до конца своей жизни. Но когда она все же возвращалась к исполнению королевских обязанностей, отказывалась носить огромную корону, которую обычно надевала на государственные церемонии.

Поэтому в 1870 году для нее создали новую корону — эту крошечную, которая на ее голове. Украшение изготовили из серебряного открытого каркаса и украсили 1187 бриллиантами.

Королева Виктория / © Getty Images

Корону спроектировали так, чтобы она носилась поверх ее вдовьих чепцов — и с этой задачей она прекрасно справлялась. Также корона стала своеобразным символом Виктории, ведь ее всегда изображали именно с ней. Королева впервые надела эту корону в 1871 году на торжественное открытие парламента и в дальнейшем носила ее на других государственных событиях.

Также ее часто изображали с этой короной на портретах. Она стала ее символом, потому что хоть Виктория и была вдовой, она все равно оставалась монархом в полном смысле этого слова. После смерти королевы Виктории корону унаследовала ее невестка, королева Александра, и мы видим, что она тоже ее носила.

Королева Александра / © Getty Images

Королева Александра надевала ее на многие события, а после ее смерти корону унаследовала преемница — королева Мария. Но, похоже, Мария никогда ее не носила, да и никто после нее ее не надевал.

Корона королевы Виктории / © Getty Images

Сейчас эту корону можно увидеть в Лондонском Тауэре — она является частью Королевских регалий.