Что украли из Лувра: истории бесценных ювелирных украшений французской короны

Украшения Лувра / © Getty Images

19 октября случилось ограбление века — из парижского Лувра — самого известного и посещаемого музея в мире — было украдено бесценные драгоценности французской короны времен Наполеона III, которые выставлялись в Галереи Аполлона. Грабители разбили двойное защитное стекло «болгаркой», а их спецоперация заняла всего семь минут.

Всего было похищено восемь экспонатов — они унесли с собой драгоценности, которые принадлежали когда-то императрице Евгении, императрице Марии-Луизе и королеве Марии-Амелии. Корону последней воры выронили по пути и бросили прямо на улице, известно, что она повреждена, а знаменитый бриллиант «Регент» в 140 карат, лежавший в той же витрине, вовсе не тронули.

Корона императрицы Евгении

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Жена Наполеона III — императрица Евгения — была известной модницей, которая обожала дорогие украшения и в частности бриллианты. Хотя ни она, ни ее муж не короновались, для императрицы была специально создана корона для Всемирной выставки 1855 года.

Форма короны императрицы Евгении типична и была создана по принципу, уже присутствовавшему на имперском гербе Первой империи. Восемь дуг в форме орлов выполнены из чеканного золота; остальные дуги образуют пальметты, украшенные бриллиантами, среди которых в центре расположен крупный камень. Каждая пальметта обрамлена двумя изумрудами. Дуги сходятся под глобусом из бриллиантов, украшенным кольцом и полукольцом, составленными из тридцати двух изумрудов, и увенчаны крестом из шести бриллиантов. Всего в украшении 1354 бриллианта, 1136 «роз» (мелких бриллиантов старинной огранки) и 56 изумрудов. Мотивы орла и пальметты часто встречаются в императорской символике. Корона императора должна была иметь такую же форму, но до наших дней не сохранилась.

Во время Всемирной выставки в Париже 1855 года Наполеон III хотел поразить весь мир, представив бриллианты из коронной сокровищницы, специально заново оправленные к этому событию. Ювелиру Александру-Габриэль Лемоннье было поручено создать короны императора и императрицы, используя часть этих камней. Общую конструкцию короны выполнил ювелир Ж.-П. Ме, а Лемоннье занимался оправой драгоценных камней. Орлы были выполнены братьями Фанньер — скульптором Огюстом и чеканщиком Жозефом. Помимо орлов, она также была украшена изумрудами, бриллиантами и узорами в виде виноградной лозы, и жимолости.

Хотя большая часть французских королевских драгоценностей была продана Третьей республикой в ​​1885 году, корона императрицы Евгении была сохранена, поскольку это единственная сохранившаяся корона французского монарха. Евгения умерла в 1920 году, а корона была завещана принцессе Марии-Клотильде Бонапарт. В 1988 году она была продана на аукционе, а затем передана в дар Лувру.

Однако украсть у грабителей украшение не получилось. Они выронили корону, когда убегали. Украшение нашли, но оно, по заявлениям некоторых СМИ было повреждено.

Сапфировая диадема и серьги

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Комплект ювелирных украшений, созданный во времена Первой империи. Сначала он принадлежал Гортензии Богарне, королеве Голландии, а затем Марии-Амели Бурбон-Сицилийской, королеве Франции.

Первоначально гарнитур включал диадему, ожерелье, пару серег, две маленькие броши и одну большую, гребень, а также два браслета (не хранились в коллекции Лувра). Все эти украшения были инкрустированы цейлонскими сапфирами в их природном состоянии, то есть не подвергнутыми нагреву для изменения цвета, как это принято сегодня в ювелирном деле (этот процесс, известный как термообработка, является общепринятым методом облагораживания драгоценных камней). Сапфиры окружены бриллиантами, подчеркнутыми золотыми оправами.

Со временем этот гарнитур подвергался изменениям своих новых владелиц. Но несмотря на роскошь и уникальность, происхождение этого набора остается загадкой: ни заказчик, ни автор неизвестны.

Этими украшениями владели: Гортензия де Богарне, королева Мария-Амели, Луи-Филипп Альбер Орлеанский, граф Парижский, Луи-Филипп Робер, герцог Орлеанский, Изабель Орлеанская, герцогиня де Гиз и Анри Орлеанский, граф Парижский. Наконец, в 1985 году украшения были частично приобретены Лувром. Где сейчас гребнь и двух браслета — неизвестно, возможно, еще принадлежат какой-то из аристократических семей Франции.

Министерство культуры Франции сообщило, что при ограблении была украдена только одна серьга из пары.

Изумрудные серьги и колье

Фото: Jean-Gilles Berizzi / Musée du Louvre

Этот гарнитур был подаренный Наполеоном Бонапартом его второй жене Марии-Луизе в конце марта 1810 года по случаю их свадьбы. Он включал диадему, ожерелье, пару серег и гребень.

Ожерелье состоит из 32 изумрудов, из которых 10 — грушевидной формы, и 1138 бриллиантов, среди которых 874 — круглой огранки и 264 — огранки «роза». Десять крупных изумрудов — попеременно овальных или ромбовидных — обрамлены бриллиантами и соединены между собой пальметтами, в центре которых вставлен маленький круглый изумруд. К каждому крупному изумруду подвешен грушевидный изумруд, также окруженный бриллиантами. Центральный изумруд (13,75 метрических карата) овальной формы, ограненный в восемь граней.

Гарнитур для свадьбы с австрийской эрцгерцогиней, котоаря состоялась 2 апреля 1810 года, был заказан у ювелирного дома Nitot. Перед взятием Парижа, императрица 29 марта 1814 года покинула столицу. Она увезла все свои украшения. Гарнитур с изумрудами она завещала в результате своему кузену Леопольду II Габсбургу, великому герцогу Тосканскому, потомки которого сохраняли его до 1953 года, а затем продали ювелирному дому Van Cleef & Arpels.

Изумруды из диадемы были затем проданы по отдельности. Известно, что одна богатая американская коллекционерша приобрела оправу, вставила вместо изумрудов бирюзу и завещала украшение Институту Смитсонов (Smithsonian Institution) в 1966 году. Гребень был переделан. Ожерелье и пара серег сохранились в своем первоначальном виде и в 2004 году пополнили коллекцию Лувра.

Большой бриллиантовый бант императрицы Евгении

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Бант с двумя петлями и загнутыми концами был дополнен двумя «лентами» неравной длины (состоящими соответственно из 7 и 9 звеньев), заканчивающимися кистями с бахромой. Также брошь включала пять подвесок из бриллиантов в виде гроздей (центральная подвеска состоит из 7 бриллиантов, боковые — из 6). Всего в украшении использовано 2438 бриллиантов и 196 «роз» (мелких бриллиантов старинной огранки).

Этот бант первоначально составлял центральный элемент пояса, включавшего более 4000 камней из собрания Королевских (Императорских) бриллиантов, созданного для демонстрации среди других украшений на Всемирной выставке 1855 года, а затем предназначенного для ношения императрицей Евгенией. Никаких изображений или фотографий этого пояса не сохранилось, однако известно, что Евгения носила его как минимум дважды:

на приеме во дворце Версаля во время визита королевы Виктории 25 августа 1855 года;

и на приеме в ратуше Парижа по случаю крещения принца-наследника 14 июня 1856 года.

Однако уже в 1864 году императрица отказалась носить столь массивное украшение и решила сохранить только бант, который был переделан в брошь для корсажа — ниспадающая каскадная композиция из «лент» и «кистей» должна была доходить до талии. Несмотря на массивность, украшение было гибким.

Брошь была продана на аукционе 12 мая 1887 года ювелиру Эмилю Шлессингеру от имени Каролины Астор в Нью-Йорке. Затем ее приобрел в 1902 году герцог Вестминстерский к браку своей дочери леди Летиции Гросвенор. Украшение передавалось по наследству, а затем опять было продано в Нью-Йорке, около 1980 года. Для музея украшения приобрели в 2008 году.

Бриллиантовая «брошь-реликварий»

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Это уникальное украшение, которое включало: розетку, составленную из семи бриллиантов, окружающих центральный камень; два крупных бриллианта, расположенные вершинами друг к другу (это 17-й и 18-й мазарины, использовавшиеся Людовиком XIV в качестве пуговиц для камзола); четыре маленьких грушевидных бриллианта подвешены к ним; удлиненный треугольный бриллиант с двумя подвесками из камней, к которому присоединен крупный овальный бриллиант; ниже — бриллиант с плоской площадкой и три подвески из камней; оправа была изготовлена из позолоченного серебра. Всего в украшении 94 бриллианта.

Тыльная сторона украшения украшена гравировкой с завитками и листьями. Интерес вызывает название «реликварий», которое уже со времен распродажи Королевских (Императорских) бриллиантов в 1887 году стало использоваться в отношении этой броши. Это слово также высечено на булавке-застежке, однако внутреннего пространства для реликвии в украшении нет. Существует предположение, что брошь была задумана как трансформируемая, и в нее впоследствии можно было вставить дополнительный элемент, содержащий реликвию. На внутренней стороне футляра действительно имеется небольшое отделение, которое, возможно, предназначалось для этого.

Украшение было изготовлено Альфредом Бапстом для императрицы Евгении в 1855 году, ранее принадлежало собранию Королевских (Императорских) бриллиантов, передано в Лувр в 1887 году.

Жемчужная диадема императрицы Евгении

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Роскошный гарнитур с диадемой и брошей был сделан для императрицы Евгении вскоре после ее свадьбы с Наполеоном III. Диадема состоит из семи стержней с тремя крупными жемчужинами, чередующимися с восемью картушами в форме щита, увенчанными грушей-жемчужиной и листиком из бриллиантов. Картуши оформлены бриллиантовыми листьями, обрамленными рядом жемчужин, и содержат три жемчужины в центре. Вся композиция держится на ободке из круглых жемчужин и бриллиантовых листьев.

Всего в украшении использовано 212 жемчужин, из которых 17 грушевидных, 1998 бриллиантов и 992 «розы» (мелкие бриллианты старинной огранки).

Тиара была впервые продана на аукционе в Париже 12-13 мая 1887 года, а затем еще перепродавалась несколько раз. 17 ноября 1992 года украшение передали в дар Лувру.