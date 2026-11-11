Чёлка без стрижки: актриса Шарлиз Терон продемонстрировала самый эффектный тренд праздничного сезона

Шарлиз Терон / © Associated Press

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Похоже, эпоха небрежных укладок постепенно уступает место изысканным и продуманным прическам, поэтому главный акцент этого сезона — челка. Пока Зои Кравиц, Дакота Джонсон и Флоренс Пью экспериментируют с короткой микрочелкой, Шарлиз Терон предлагает свою интерпретацию тренда, об этом говорится в материале издания HELLO!.

На гала-вечере Academy Museum актриса появилась с гладко зачесанными назад светлыми волосами и короткой скульптурной челкой, которая элегантно выделялась по линии лба. Образ отличался эффектным ретро-настроением, но в то же время был очень современным.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

Сделать такую прическу можно и без ножниц. Секрет — в специальной накладке на заколках, которая позволяет примерить новую форму прически на один вечер или на несколько часов.

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Как носить накладную челку

Стоит начинать именно с временных решений, особенно если речь идет о смелых коротких стрижках. Слишком графичная челка может легко лишить образ мягкости, а неудачная стрижка — придать прическе устаревший вид.

Поэтому перед походом в салон стоит попробовать накладной вариант. Он поможет понять, подходит ли вам короткая челка или же лучше выбрать более длинную, которую можно укладывать набок или разделять пробором.

Главное — правильно подобрать оттенок и текстуру накладки, чтобы она гармонично сочеталась с вашими волосами. Короткая графическая челка эффектно смотрится с гладким пучком или собранными волосами, тогда как более мягкие варианты прекрасно дополняют непринуждённые укладки с прядями у лица.

Кому идет накладная челка

Универсальность этого тренда заключается в том, что можно экспериментировать с длиной и формой, не меняя при этом свою прическу.

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Короткая челка открывает лицо и подчеркивает черты, поэтому выглядит особенно выразительно. Если у вас круглое или небольшое лицо, лучше выбрать чуть более длинный вариант с диагональной линией — он визуально удлинит лицо. Для удлиненного лица подойдет более густая челка с мягкой округлой формой.

Возраст также важен, правильно подобранная челка может освежить образ в любом возрасте. Если не хочется слишком драматичного эффекта, стоит оставить больше длины и объёма, а у лица выпустить несколько свободных прядей.

Особого внимания заслуживают вьющиеся и волнистые волосы. В этом случае лучше не пытаться воссоздать идеально гладкую укладку Шарлиз Терон, а работать с естественной текстурой. Кудрявая накладка с четко очерченными завитками будет выглядеть гораздо естественнее. Для укладки можно использовать крем или гель для локонов, предварительно ознакомившись с рекомендациями производителя по уходу за накладкой.

Как уложить челку дома

Чтобы накладная челка выглядела максимально естественно, важно правильно закрепить её у линии роста волос, а места крепления прикрыть собственными прядями.

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Если хотите повторить скульптурную прическу Шарлиз Терон, стоит начать с влажных волос, а именно нанести мусс для объема или спрей для объема у корней. Переднюю часть волос нужно высушить феном в направлении, противоположном тому, в котором она должна лежать, а затем перекинуть в нужную сторону. Именно этот лайфхак помогает создать объем у корней.

Затем сформируйте изгиб с помощью небольшой круглой щетки и закрепите волосы плоскими зажимами, пока они полностью не остынут. В завершение подойдет лак с гибкой фиксацией, ведь он поможет сохранить форму, но не сделает волосы слишком жесткими.

Использовать фен, щетки и другие нагревательные приборы можно только в том случае, если накладка изготовлена из натуральных волос или термостойкого синтетического волокна. Всегда ознакомьтесь с инструкцией производителя.

А вот остальные волосы стоит собрать в небрежный высокий пучок в стиле Памелы Андерсон и оставить несколько прядей у лица. Такая прическа будет выглядеть непринужденно, но в то же время празднично.

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