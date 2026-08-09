Чёлка набок снова в моде: тренд, который нравится миллениалам и удивляет зумеров

Пенелопа Крус / © Associated Press

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Мир красоты любит неожиданные возвращения. То, что еще вчера считалось устаревшим, сегодня снова появляется на подиумах, красных дорожках и в TikTok. Именно так произошло с челкой и пробором вбок — об этом рассказало издание PureWow. Ещё несколько лет назад социальные сети фактически объявили им войну. Представители поколения зумеров сделали центральный пробор символом современного стиля, а любую асимметрию стали ассоциировать исключительно с миллениалами и модой 2000-х.

Вместе с популярностью эстетики «clean girl» мир покорили гладко уложенные волосы, идеально ровный пробор посередине и максимально сдержанный образ. Казалось, этот тренд останется навсегда. Однако мода никогда не любит однообразия.

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Небрежность стала новой роскошью

Хейли Бибер / © Associated Press

Последние сезоны демонстрируют совершенно иной настрой. Вместо безупречной симметрии в тренде естественность, легкая небрежность и прическа, которая выглядит так, будто её лишь слегка взъерошил ветер. Именно поэтому косой пробор и лёгкая челка вбок снова вернулись в список самых актуальных причёсок.

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Одним из первых сигналов стало появление Хейли Бибер на Met Gala 2025 с боковым пробором. Вскоре к тренду присоединились Оливия Родриго, Оливия Дин, а также Зои Кравиц, которая продемонстрировала современную версию легендарной косы набок.

Не остались в стороне и дизайнеры, этот образ можно было увидеть на моделях во время показов новых коллекций, где главной идеей стала непринуждённая женственность.

Новая прическа совсем не похожа на «нулевую»

Оливия Родриго / © Associated Press

Если перед глазами сразу возникают густые, тщательно зафиксированные лаком пряди начала 2000-х, можно вздохнуть с облегчением, ведь современная версия гораздо легче. Теперь это мягкие, воздушные пряди, которые лишь деликатно обрамляют лицо. Они придают прическе динамику, красиво сочетаются как с гладким пучком, так и с естественными локонами или небрежными волнами.

Именно такая непринужденность и делает этот тренд универсальным, он не перегружает образ и легко адаптируется к разной длине волос.

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Забудьте о «правильном» проборе

Оливия Дин / © Associated Press

Парикмахеры уже давно подчеркивают, что универсальной прически, которая подошла бы всем без исключения, просто не существует. Форма лица, линия роста волос, густота и даже естественное направление прядей играют гораздо большую роль, чем модные правила из Instagram или TikTok.

Именно поэтому всё больше стилистов призывают выбирать пробор не по трендам, а исходя из того, что действительно подчеркивает индивидуальные черты.

Известный стилист Димитрис Джаннетос, работавший с Пенелопой Крус, недавно представил прическу, которая выглядит так, будто вы только что проснулись. Никакой чрезмерной гладкости, только естественный объём и лёгкое движение прядей вбок.

Зои Кравиц / © Associated Press

Социальные сети, которые когда-то фактически «отменили» косой пробор, теперь активно возвращают его в моду. В TikTok всё чаще появляются видео с миллионами просмотров, где блогеры показывают, как сделать современный боковой пробор более мягким и естественным, чем это было в 2000-х. Многие пользователи даже признаются, что никогда не отказывались от этой причёски, а теперь наконец-то могут носить её, не боясь показаться немодными.

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Главная тенденция современной бьюти-индустрии заключается даже не в возвращении косой челки, а в свободе. Сегодня уже никто не заставляет выбирать между «центральным» и «боковым» пробором. Вместо этого стилисты всё чаще напоминают, что лучшая прическа — та, которая подчеркивает именно вашу внешность, а не соответствует очередному алгоритму социальных сетей.

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