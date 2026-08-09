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Чёлка набок снова в моде: тренд, который нравится миллениалам и удивляет зумеров
Наверняка вы помните времена, когда косой пробор и челка набок были главной прической нулевых, поэтому после нескольких лет бесспорного господства идеального пробора по центру мода вновь меняет курс. В этом сезоне стилисты предлагают больше свободы, легкости и естественности, поэтому челка вбок становится одним из самых горячих бьюти-трендов.
Мир красоты любит неожиданные возвращения. То, что еще вчера считалось устаревшим, сегодня снова появляется на подиумах, красных дорожках и в TikTok. Именно так произошло с челкой и пробором вбок — об этом рассказало издание PureWow. Ещё несколько лет назад социальные сети фактически объявили им войну. Представители поколения зумеров сделали центральный пробор символом современного стиля, а любую асимметрию стали ассоциировать исключительно с миллениалами и модой 2000-х.
Вместе с популярностью эстетики «clean girl» мир покорили гладко уложенные волосы, идеально ровный пробор посередине и максимально сдержанный образ. Казалось, этот тренд останется навсегда. Однако мода никогда не любит однообразия.
Небрежность стала новой роскошью
Последние сезоны демонстрируют совершенно иной настрой. Вместо безупречной симметрии в тренде естественность, легкая небрежность и прическа, которая выглядит так, будто её лишь слегка взъерошил ветер. Именно поэтому косой пробор и лёгкая челка вбок снова вернулись в список самых актуальных причёсок.
Одним из первых сигналов стало появление Хейли Бибер на Met Gala 2025 с боковым пробором. Вскоре к тренду присоединились Оливия Родриго, Оливия Дин, а также Зои Кравиц, которая продемонстрировала современную версию легендарной косы набок.
Не остались в стороне и дизайнеры, этот образ можно было увидеть на моделях во время показов новых коллекций, где главной идеей стала непринуждённая женственность.
Новая прическа совсем не похожа на «нулевую»
Если перед глазами сразу возникают густые, тщательно зафиксированные лаком пряди начала 2000-х, можно вздохнуть с облегчением, ведь современная версия гораздо легче. Теперь это мягкие, воздушные пряди, которые лишь деликатно обрамляют лицо. Они придают прическе динамику, красиво сочетаются как с гладким пучком, так и с естественными локонами или небрежными волнами.
Именно такая непринужденность и делает этот тренд универсальным, он не перегружает образ и легко адаптируется к разной длине волос.
Забудьте о «правильном» проборе
Парикмахеры уже давно подчеркивают, что универсальной прически, которая подошла бы всем без исключения, просто не существует. Форма лица, линия роста волос, густота и даже естественное направление прядей играют гораздо большую роль, чем модные правила из Instagram или TikTok.
Именно поэтому всё больше стилистов призывают выбирать пробор не по трендам, а исходя из того, что действительно подчеркивает индивидуальные черты.
Известный стилист Димитрис Джаннетос, работавший с Пенелопой Крус, недавно представил прическу, которая выглядит так, будто вы только что проснулись. Никакой чрезмерной гладкости, только естественный объём и лёгкое движение прядей вбок.
Социальные сети, которые когда-то фактически «отменили» косой пробор, теперь активно возвращают его в моду. В TikTok всё чаще появляются видео с миллионами просмотров, где блогеры показывают, как сделать современный боковой пробор более мягким и естественным, чем это было в 2000-х. Многие пользователи даже признаются, что никогда не отказывались от этой причёски, а теперь наконец-то могут носить её, не боясь показаться немодными.
Главная тенденция современной бьюти-индустрии заключается даже не в возвращении косой челки, а в свободе. Сегодня уже никто не заставляет выбирать между «центральным» и «боковым» пробором. Вместо этого стилисты всё чаще напоминают, что лучшая прическа — та, которая подчеркивает именно вашу внешность, а не соответствует очередному алгоритму социальных сетей.