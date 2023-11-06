Врачей беспокоит взрывная тенденция: почему не стоит верить знаменитостям, родившим в 50 лет

Последнее время многие известные женщины среднего возраста с гордостью делятся с поклонниками радостными новостями о том, что стали матерью. И эта тенденция беспокоит врачей, которые считают, что таким образом звезды дают женщинам ложную надежду на их собственные шансы зачать ребенка в более позднем возрасте.

Когда 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая стала матерью второго ребенка в июне сказала фанатам, что никогда не поздно стать матерью, многие ей, к сожалению, поверили. Но специалисты по репродукции опасаются, что такие истории успеха могут убедить женщин, что они могут зачать ребенка естественным путем в более позднем возрасте или что лечение бесплодия - это легко? что на самом деле совсем не так.

Проблемам позднего материнства и звездного опыта рождения детей в среднем возрасте посвящена большая статья в MailOnline.

Для большинства женщин старше 45 лет вероятность забеременеть естественным путем составляет около 1 процента. Запасы яйцеклеток неуклонно сокращаются с возрастом, а затем практически полностью исчезают во время менопаузы. И со временем в их ДНК накапливаются мутации, которые могут увеличить риск того, что яйцеклетки не смогут правильно развиваться.

Шансы немного увеличиваются при ЭКО. Но та процедура стоит дорого и: согласно статистике женщинам в возрасте от 20 до 30 лет требуется в среднем от двух до четырех попіток, чтобы забеременеть. Кроме того показатели успеха падают ближе к отметке в 4 процента для женщин старше 44 лет.

Некоторые могут выбрать использование донорских яйцеклеток, чтобы повысить свои шансы, хотя этот вариант может стоить дополнительных денег.

Также есть вариант заморозить яйцеклетки в возрасте 20 или 30 лет, прежде чем использовать их в более позднем возрасте. Но сбор и заморозка также достаточно дорогостоящая процедура, плюс ежегодные затраты на хранение, стоимость размораживания и переноса яйцеклеток в матку тоже достаточно высока.

Все эти дорогостоящие медицинские процедуры могут себе позволить далеко не все.

Доктор Иппократис Саррис, консультант по репродуктивной медицине и директор King's Fertility в Лондоне, рассказал MailOnline: "Забеременеть естественным путем в возрасте 50 лет возможно. Но это, как правило, отдельные случаи, а не то, что можно включить в статистику, потому что это менее 1 процента. Это довольно необычно и мы говорим о горстке женщин. Многие люди также не осознают, как все меняется с возрастом, или думают, что лечение бесплодия может им помочь. На самом деле лечение бесплодия само по себе не побеждает старение".

Хотя доктор и отмечает, что истории о ком-то, кто родил в возрасте 50 лет - это хорошие истории, он обращает наше внимание на то, что многие женщины не рассказывают, как это произошло: было ли это естественно, использовались ли замороженные эмбрионы, использовались ли донорские яйцеклетки. В результате люди видят это и думают, что если они могут, то и я смогу.

Небольшая часть женщин беременеет в возрасте от 40 до 50 лет. Многие могут подумать, что это нормально и что это может случиться с каждым, но это не так. Позитивные истории — это здорово. Но реальность такова, что это исключение, а не правило.

Доктор Кэтрин Хилл, руководитель отдела политики и связей с общественностью Fertility Network UK, утверждает, что возраст и фертильность тесно переплетены как для женщин, так и для мужчин.

"Для женщин показатели рождаемости составляют 28, 35, 42. К 28 годам женская фертильность уже начала падать, к 35 годам она заметно снижается, а к 42 годам шансы родить биологического ребенка исчезающе малы. Однако каждая женщина уникальна и некоторые женщины могут иметь детей, используя собственные яйцеклетки и после 40 лет" - говорит Кэтрин Хилл.

Ханс Гангескар, генеральный директор стартапа Overture Life, занимающегося ЭКО, сказал: "Некоторые женщины старше 50 лет беременеют естественным путем, а некоторые женщины старше 50 лет могут сделать ЭКО, используя свои собственные яйцеклетки, полученные одновременно. Оба случая редки, и, в частности, ЭКО с яйцеклетками, полученными от женщин старше 50 лет, имеет низкие показатели успеха. Богатые знаменитости могут позволить себе несколько циклов ЭКО, но это может быть недоступно для среднестатистической женщины или пары".

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Икона моды Наоми Кэмпбелл, которая стала матерью двоих детей в возрасте 50 лет, никогда публично не раскрывала, каким образом у нее родилась дочь и сын.

Джанет Джексон / Фото: Getty Images

В 2017 году певица Джанет Джексон также стала мамой в возрасте 50 лет сына Эйссу Аль Мана. Она никогда не рассказывала, проходила ли она какое-либо лечение от бесплодия, но сказала, что это был "подарок".

Бриджит Нильсен / Фото: Getty Images

Бриджит Нильсен родила свою дочь Фриду в 2018 году после более чем десятилетних неудачных попыток ЭКО, актрисе тогда было было 55 лет. В интервью The Guardian в 2019 году актриса и модель рассказали, что им сказали, что их шансы на успех составляют всего 2,5%.

Но женщинам, надеющимся стать родителями в возрасте 40 лет и старше, приходится бороться не только с уменьшением шансов на зачатие. Они также, предупреждают эксперты, сталкиваются с повышенным риском осложнений во время беременности. Пожилые матери чаще страдают от высокого кровяного давления, преэклампсии, выкидышей и мертворождения.Вдобавок ко всему, женщины, прибегнув к вспомогательным репродуктивным технологиям могут столкнуться с изнурительными побочными эффектами, начиная от приливов и плохого настроения до потенциально опасного для жизни синдрома гиперстимуляции яичников. Кроме того, их дети с большей вероятностью рождаются с врожденными аномалиями, такими как синдром Дауна, поскольку качество яйцеклеток женщины снижается с возрастом и, скорее всего, они будут иметь слишком много или слишком мало хромосом.

Однако важно отметить, что осложнения беременности могут возникнуть в любом возрасте. Очень важно не дискриминировать матерей среднего возраста и пожилых женщин. Многие женщины в возрасте от 20 до 30 лет, имеющие многочисленные проблемы со здоровьем, беременеют либо естественным путем, либо с помощью новейших репродуктивных технологий. Хотя старение само по себе увеличивает риски, в акушерстве существует множество людей с медицинскими проблемами в любом возрасте.

И хотя один цикл искусственного оплодотворения длится от шести до восьми недель, большинству женщин, чтобы забеременеть, требуется более одного цикла, а это означает, что они могут проходить изнурительное лечение в течение нескольких месяцев. А истории успешных беременностей знаменитостей в позднем возрасте замалчивают испытания и невзгоды.

Материнство прекрасно в любом возрасте, но, чем старше вы становитесь, тем ниже ваши шансы на успех, особенно, если вы не можете себе позволить дорогостоящее лечение или оплату услуг суррогатной матери. Поэтому? каким бы вдохновляющим не был опыт звезд родивших после 50 лет, все же лучше не слишком затягивать.

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