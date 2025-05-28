Преступление века: как украли рубиновые туфли за 28 миллионов долларов из "Волшебника страны Оз"

Туфли из фильма «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

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Вероятно, если беседа зайдет о старом фильме «Волшебник страны Оз», то первое, что всплывает в вашей памяти — красные рубиновых туфельки Дороти — которую играла актриса Джуди Гарленд. Из-за культового статуса фильма, туфли тоже приобрели культовый характер, поскольку являются одной из самых узнаваемых вещей из кино.

Когда в 1939 году «Волшебник страны Оз» вышел — стал одним из самых дорогих фильмов того времени, поскольку Metro-Goldwyn-Mayer потратила 3 ​​миллиона долларов на эту картину (с учетом инфляции — это около 70 миллионов долларов на 2025 год). Во время производства немалые средства выделялись и на костюмы, поэтому у главной героини было довольно много запасных пар обуви, хотя точное количество их неизвестно. Сейчас существует только пять сохранившихся пар, поскольку на протяжении десятилетий студия не очень бережно относилась к реквизиту не понимая ценности таких вещей.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

Туфли были разработаны Гилбертом Адрианом, главным художником по костюмам Metro-Goldwyn-Mayer и расшиты пайетками, которых на каждую туфлю использовалось около 2300 штук. Также туфли украшали небольшие банты с камнями. Стоимость пары в то время была около 15 долларов.

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Поскольку студия не очень заботилась о реквизите, то работники часто оставляли его себе на память. Одним из таких людей был костюмер Кент Уорнер. Как-то в 1970 году, помогая разбирать реквизит, чтобы выставить на аукцион, который собиралась провести компания дабы распрощаться с «хламом», он нашел красные туфли, которые были давно забыты в подвале отдела костюмов. Уорнер отдал работникам студии только одну пару, а остальные припрятал и забрал себе. Некоторые из туфель он продал богатым коллекционерам, а также одну пару своему знакомому Майклу Шоу за 2500 долларов, который затем передал приобретение в музей Джуди Гарленд в небольшом городке Гранд-Рапидс. Именно в этом месте с кинореликвией и приключилась невероятная детективная история, говорится в издании The Washington Post. И чтобы вернуть эти туфельки домой, понадобилось гораздо больше, чем три щелчка каблуками.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

Туфли выставлялись в музее с 1989 года и практически никак не охранялись, тем более, что посетителей там было очень мало. Преступление — кража туфель — произошло в ночь с 27 на 28 августа 2005 года. То, что красные туфли пропали работница музея обнаружила утром, когда пришла на работу. Удивляло то, что в музее было немало других экспонатов, но воры их не тронули — было очевидно, что они пришли специально за туфельками.

Не было никаких зацепок кто бы мог украсть ценную вещь. Полицейские нашли только одну улику — маленькую красную пайетку, которая лежала на полу музея, отпавшую от украденных туфелек.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

Кража века, а именно такой она и была для маленького городка Гранд-Рапидс, также стала поводом для сплетен, ведь все подозревали друг друга, а также работников музея. Появилось несколько версий происшествия и одной из них была даже такая, что Майкл Шоу сам спланировал кражу, чтобы получить страховые выплаты, а другая полагала, что туфли уже на дне реки в контейнере.

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Так продолжалось годами, дело передавалось разным следователям. Но однажды в 2017 году в отделение полиции поступил звонок. Загадочный мужчина сказал, что он посредник, который хочет помочь вернуть туфельки законному владельцу, но за вознаграждение. Следователь попросил у этого человека фото туфель и по присланному снимку смог отследить GPS-координаты отправителя. Затем на связь с детективом вышел адвокат, который представлял этого тайного посредника. В результате адвокат помог вернуть туфли — принес их в пакете, но где он их взял не сообщалось. Находку отправили на экспертизу, котоаря показала, что туфли настоящие — до 1920-х пайетки изготавливали из желатина и только к 1940-м их научились делать из пластика. А вот пайетки на украденых туфлях — нечто среднее: желатиновая основа сверху покрыта слоем нитроцеллюлозы. Подделать такие пайетки практически невозможно.

Полиция и ФБР так и не раскрыли, как именно оно выследили туфли.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

В ходе следствия оказалось, что похитителем был житель Гранд-Рапидса Терри Джон Мартин. К моменту вынесения приговора в начале 2024 года он был единственным виновным. Согласно заявлениям прокуроров, которые опубликовал The New York Times, Мартин взломал двери музея и украл туфли. Он считал, что они были украшены настоящими рубинами, которые он мог бы снять и продать на черном рынке. Но план провалился, когда он понял, что камни были сделаны из стекла.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

После того, как Мартин понял, что рубины не нестоящие, он отдал туфли своему старому сообщнику. Адвокат сказал, что Мартин больше никогда не слышал об этом человеке. Мартин отказался назвать кого-либо еще, кто был замешан в краже.

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Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

Но якобы был выявлен еще один сообщник — мужчина по имени Джерри Хэл Салитерман, но он скончался до того, как его дело было рассмотрено в суде и судья отклонил выдвинутые против него обвинения.

Главный обвиняемый Джон Мартин признал себя виновным и получил один год условно, а также постановление о выплате около 23 000 долларов музею Джуди Гарленд, который ограбил. На момент вынесения приговора Мартин был очень старым и больным человеком и доживал жизнь в хосписе.

Оригинальные рубиновые туфли, которые носила Джуди Гарленд в фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» / © Associated Press

В 2024 году рубиновые туфельки выставили на продажу на аукционе Heritage Auctions. Их продали за рекордную сумму — 28 миллионов долларов. С учетом налогов и сборов туфельки были проданы за 32,5 миллиона долларов. Кто их купил — не разглашалось.