Демна Гвасалия стал креативным директором Gucci: вспоминаем скандалы, связанные с модельером

После того как модельер Сабато де Сарно оставил должность креативного директора Gucci, Модный дом некоторое время оставался без главного модельера, и даже коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026 готовила к показу креативная команда дизайнеров бренда.

Однако 13 марта представители холдинга Kering, в состав которого входит Gucci, а также такие Модные дома как Balenciaga, Saint Laurent, McQueen, Brioni и Bottega Veneta, заявили что новым креативным директором назначен Демна Гвасалия. Он приступит к новой работе только в июле 2025 года.

Модельер ранее руководил Модным домом Balenciaga на протяжении десяти лет и принес ему не лучшую славу, поскольку активно экспериментировал с абсурдной модой выпуская такие предметы как сумки-мусорные пакеты, платья в виде махровых полотенец, а также вещи вдохновленные 90-ми. Также Дом Balenciaga под руководством Демны неоднократно попадал в различные скандалы и ниже вы можете прочить о них.

Дети в кампании с БДСМ-вещами

В рекламной коллекции 2022 года, приуроченную к запуску линии товаров Objects, бренд Balenciaga, которым тогда руководил Демна, выпустил серию фотографий. В съемках приняли участие дети, а вокруг были расставлены предметы из коллекции. Главной проблемой стало то, что на некоторых снимках дети держат в руках плюшевых медведей, одетых в кожаные портупеи, ошейники с замками и наручники. Такие аксессуары вызвали у людей ассоциации с БДСМ-эстетикой, что и привело к скандалу. Бренд удалил фотографии, а модельер публично просил прощения за них.

Странные документы на фото

После истории с детьми Balenciaga опубликовал рекламную кампанию новой линии Garde-Robe и коллаборации с adidas. На фотографиях модели позировали в офисе, окруженные офисной атрибутикой, в том числе кучей бумаг. Именно бумаги, выбранные для съемки, и вызвали новую волну негатива в сторону Модного дома. На одном из снимков сумка Balenciaga лежала поверх документа, в котором можно узнать судебное дело связанное с педофилией.

В той же съемке также была замечена книга бельгийского художника Михаэля Борреманса - создателя известной и скандальной картины Fire from the Sun, в которой некоторые критики улавливали намеки на насилие над детьми.

Неподобающее поведение с моделями

Один из известных кастинг-директоров Джейсм Скалли, опубликовал в Instagram пост, в котором осудил грубое обращение с моделями на кастинге бренда Balenciaga в 2017 году. По его словам, более 150 моделей, пришедших на кастинг, прождали на тесной лестничной клетке и ступеньках до начала смотра. Когда же кастинг-директора уходили на ланч, они выключали свет, в том числе и на лестничной клетке, и запирали помещение на ключ.

"Это не только выглядит по-садистски жестоко, это попросту опасно, - комментирует он, - многие девушки, с которыми я общался после этого лично, были морально травмированы. Многие модели просят отменить свой кастинг на Balenciaga, а также на показы Elie Saab и Hermes, на которых они (кастинг-директора Майда Бойна и Рами Френандес - прим. ред. ) также проводят кастинг, потому что не хотят, чтобы с ними обращались, как с животными".

Публичные конфликты с братом и копирование его вещей

Изначально Демна работал со своим младшим братом Гурамом, однако их отношения и соперничество часто выходят за стены семьи и выражаются в колких высказываниях в сторону друг друга. Также братья противопоставляли бренды Balenciaga и Vetements. Все началось до того, когда Гурам опубликовал посты, в которых выразил недовольство из-за того, что его не пригласили на показ коллекции весна-лето 2024 Balenciaga и намекнул, что Демна его копирует и сравнил созданные им платья со своим брендом. И наряды действительно были похожи. Также Гурам в одном из интервью подверг сомнению достижения брата. Демна, же придерживаясь политики молчания. Но возможно такой публичный конфликт - это все лишь хитрый ход для пиара.

Обвинения в плагиате

На странице бренда Balenciaga в Instagram был опубликован пост с аксессуарами из коллекции осень-зима 2021. После этого на публикацию отреагировал дизайнер аксессуаров Джулен Линде и обвинил бренд в копировании его проектов сумок и очков.

Похожая история случилась еще раз. Тра Май Нгуен, студентка Берлинского университета искусств, обвинила Balenciaga в плагиате ее магистерской работы - серии мотоциклов, задрапированных тканью. По словам Нгуен, рекрутер из креативной команды по развитию Balenciaga посетил ее университет, чтобы посмотреть на студенческие работы. После ее визита рекрутер написал Нгуен по электронной почте и попросил ее портфолио. Нгуен выполнила просьбу, предоставив фотографии процесса и редакционные фотографии своей работы. Ответа она так и не получила, но затем увидела свои идеи реализованные брендом.

Постоянное сотрудничество с русскими

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Модный дом Balenciaga занял позицию поддержки нашей страны и даже выпустили патриотические вещи, все средства с продажи которых, по их словам, передадут на восстановление Украины.

"Держись, Украина! Мы понимаем, как сложно сейчас находиться на вашем месте. Поддерживаем и стоим вместе с Украиной перед лицом российской агрессии!", - написал тогда модельер.

Однако при этом Демна продолжает открыто сотрудничать с россиянами, приглашать их на свои показы и продавать им вещи. Также модельер неоднократно приглашал русских выйти на подиум, даже во время войны. Такая его позиция неоднократно осуждалась украинцами.

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