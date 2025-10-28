Десять дружек, которых она не знала: интересный факт о свадьбе королевы Шарлотты

Королева Шарлотта / © Getty Images

Знали ли вы, что когда королева Шарлотта выходила замуж за короля Георга III, у нее было десять подружек невесты — некоторых из них вы можете видеть в видео историка Эми Боингтон.

Королева Шарлотта не выбирала своих подружек невесты — она даже не встречала их до дня свадьбы. Только в день праздника ей сообщили, что у нее будет десять подружек невесты. Все эти девушки были дочерьми знатных людей и именно король Георг выбрал их как подходящих дам, которые должны были сопровождать его невесту.

Дружки несли шлейф невесты из пурпурного бархата, подбитый горностаем; остальное платье было из серебристого газа и белого атласа. Ее платье, как говорили, было роскошным, но особенно всех поразило то, что оно буквально сияло бриллиантами. Все были очарованы драгоценным корсажем, который королева потом снова надела для коронационного портрета. В то время он оценивался примерно в 60 000 фунтов стерлингов, что сегодня равняется примерно 11,2 миллиона фунтов.

Итак, на создание этого роскошного образа потратили колоссальные средства. А все десять ее подружек невесты были одеты почти в одинаковые платья. Они были молодыми, незамужними, и для них это была большая честь — быть подружкой невесты. Они уже принадлежали к придворному кругу, но надеялись на выгодные браки, и попасть в центр внимания, познакомиться с королевой впервые — это, несомненно, было большой привилегией для них.