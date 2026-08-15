Дэвид Бекхэм изменил улыбку: как он это сделал

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

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Дэвид Бекхэм — тот мужчина, чья внешность с годами становится только выразительнее. Футбольный талант, стиль, фирменная прическа и, конечно же, улыбка давно стали частью его образа. Однако если сравнить фотографии спортсмена в молодости с современными снимками, разница заметна невооружённым глазом: зубы стали ровнее, светлее, а улыбка — более симметричной.

Дэвид Бекхэм и Элтон Джон, 1998 год / © Associated Press

Издание HELLO! рассказало, какие косметические процедуры могли лежать в основе этой трансформации. Однако важно понимать, что точный перечень процедур Бекхэм публично не подтверждал, поэтому речь идет лишь о вероятных вариантах.

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Отбеливание

Дэвид Бекхэм, 2004 год / © Associated Press

Самое заметное изменение — цвет зубов. На ранних фотографиях улыбка Бекхэма выглядит более естественной и немного темнее, тогда как сегодня его зубы значительно белее.

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Профессиональное отбеливание — одна из самых распространенных косметических стоматологических процедур. Специальные отбеливающие вещества помогают избавиться от пигментации и пятен и сделать улыбку светлее.

Выравнивание зубов

Дэвид Бекхэм, 2007 год / © Associated Press

В молодости верхние зубы Бекхэма были заметно скученными и неровными. Сегодня они выглядят гораздо ровнее. Существует мнение, что Бекхэм мог пройти ортодонтическое лечение с помощью брекетов или прозрачных кап. После такого лечения возможен небольшой рецидив, когда зубы частично возвращаются в прежнее положение.

Виниры или композитная реставрация

Дэвид Бекхэм, 2008 год / © Associated Press

А вот здесь всё становится интереснее. Несмотря на то, что зубы Бекхэма стали ровнее и белее, их форма в целом осталась похожей на ту, которую можно увидеть на старых фотографиях. Именно поэтому эксперты предполагают, что вместо полного комплекта виниров он мог использовать композитный бондинг.

Эта процедура предполагает нанесение на зуб специальной смолы, соответствующей цвету эмали, которую стоматолог формирует и полирует. Таким образом можно исправить небольшие сколы, неровности или изменить контур зуба без радикального изменения его формы.

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Виниры же действуют иначе: это тонкие накладки, как правило, из фарфора, которые устанавливаются на переднюю поверхность зубов. Они могут изменять их форму, цвет и визуальное выравнивание.

Что с передним зубом

Дэвид Бекхэм, 2013 год / © Associated Press

Есть ещё одна деталь, которая могла повлиять на улыбку Бекхэма. В 2017 году футболист попал в неприятную аварию во время катания на сноуборде и серьёзно повредил передний зуб. После такой травмы его могли заменить имплантатом или мостом. То есть часть современной улыбки Бекхема может быть не просто результатом косметической стоматологии, а следствием необходимого восстановления.

Идеальная улыбка Дэвида Бекхэма не появилась за одну процедуру. Вероятно, её современный вид — результат сочетания ортодонтического лечения, отбеливания и точечной косметической реставрации, а также стоматологического восстановления после травмы.

Дэвид Бекхэм, 2026 год / © Associated Press

И это, пожалуй, главный секрет преображения, ведь вместо радикально нового «набора» зубов Бекхэм, судя по всему, просто сделал свою естественную улыбку более ровной, светлой и ухоженной.

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