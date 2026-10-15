"Девочки Гилмор": 25 интересных фактов о культовом сериале, о которых вы, возможно, не знали

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

Реклама

Поскольку сезон просмотра «Девочек Гилмор» в самом разгаре, издание BuzzFeed собрало 25 интересных фактов о создании сериала, актёрах и персонажах, которых мы так полюбили.

1. Изначально Эми Шерман-Палладино предлагала совсем другой сериал

Когда создательница сериала впервые представила идею «Девочек Гилмор», она вообще пришла на встречу, чтобы обсудить другой проект, над которым долго работала. Однако студия не проявила интереса к её предложению и спросила, есть ли у неё что-нибудь ещё. Тогда сценаристка ответила: «Есть одна история о матери и дочери, которые больше похожи на подруг, чем на мать и дочь».

Реклама

«Девочки Гилмор» / © Getty Images

Несмотря на то, что у неё почти ничего не было подготовлено для этого проекта, представители студии согласились: «Хорошо, мы купим эту идею».

Реклама

После встречи Эми призналась своему менеджеру, что сама пока не знает, каким будет этот сериал, и что это всё, что она на данный момент может предложить. Впоследствии она провела выходные в Коннектикуте, обдумывая детали будущего шоу. Так и родились «Девочки Гилмор».

2. Роль Лорелай Гилмор могла сыграть совсем другая актриса

На момент кастинга Лорен Грэм уже была связана контрактом с другим проектом. Однако кастинг-директор сериала «Девочки Гилмор» очень хотела, чтобы Эми посмотрела её пробы, ведь была убеждена: Лорен идеально подходит на роль Лорелай.

Сначала Шерман-Палладино категорически отказывалась даже просматривать её пробы. Она объясняла это так: «Если я не могу её заполучить, то не хочу даже видеть. Не хотела влюбиться в неё. Если она не может сыграть эту роль, я не хочу знать о её существовании».

Лорен Грэм / © Getty Images

Но как только Эми увидела прослушивание Лорен, всё изменилось. «Она вошла, произнесла свою первую реплику, и я подумала: „Чёрт возьми!“ — и на этом всё», — вспоминала сценаристка.

Реклама

Спустя несколько лет один из руководителей студии сказал Лорен: «Мы тебя поменяли». Дело в том, что NBC, где актриса должна была сниматься в другом проекте, хотела пригласить на эту роль другую актрису. В результате Лорен смогла присоединиться к «Девочкам Гилмор» и сыграть персонажа, ставшего культовым.

3. Сьюки могла бы выглядеть совсем по-другому

Сегодня трудно представить персонажа Сьюки без актрисы Мелиссы Маккарти, но в пилотном эпизоде, который так и не вышел в эфир, эту героиню сыграла Алекс Борштейн. Хотя участие в «Девочках Гилмор» не состоялось, Алекс впоследствии снялась в другом сериале Эми Шерман-Палладино — «Удивительная миссис Мейзел».

Мелиссы Маккарти / © Getty Images

Интересное совпадение: бывший муж Алекс, Джексон Дуглас, сыграл в сериале «Девочки Гилмор» Джексона — возлюбленного Сьюки. Роль написали специально для него, хотя изначально не планировали делать его постоянным участником актёрского состава.

4. Лайза Вайл могла бы сыграть Рори

Лайза Вайл, сыгравшая на экране остроязычную Пэрис Геллер, сначала проходила прослушивание на роль Рори. Хотя актриса не подошла для этой роли, Эми запомнила её талант. В интервью Entertainment Tonight сценаристка назвала Лайзу чрезвычайно умной и блестящей комедийной актрисой, поэтому она просто создала для неё отдельную героиню — Пэрис Геллер.

Реклама

Лайза Вайл / © Associated Press

5. Люка Дейнса не было в оригинальном сценарии

В первоначальной версии сценария сериала «Девочки Гилмор» персонажа Люка Дейнса вообще не было. Изначально кафе, куда постоянно заглядывали Лорелай и Рори, должна была возглавлять женщина по имени Дейзи. Однако телеканал The WB хотел добавить в сериал мужского персонажа, поэтому Дейзи превратилась в Люка.

И теперь уже трудно представить себе историю «Лорелай» без владельца кафе, который стал одним из самых любимых героев шоу.

Актеры сериала «Девочки Гилмор» / © Getty Images

6. Сьюки сначала хотели сделать лесбиянкой

Эми Шерман-Палладино рассказывала, что изначально планировала сделать Сьюки лесбиянкой, однако в начале 2000-х студии не поддержали эту идею, и от замысла пришлось отказаться.

7. Последние четыре слова этой истории были запланированы с самого начала

Последние четыре слова финала сериала «Девочки Гилмор: Год из жизни», вышедшего на Netflix в 2016 году, изначально должны были стать завершением оригинального сериала. Именно так Эми Шерман-Палладино всегда и задумывала закончить историю. Однако она покинула проект раньше, чем смогла воплотить свой замысел.

Эми и её муж, продюсер Дэниел Палладино, покинули сериал после шестого сезона.

8. У Джессы Мариано мог быть собственный сериал

В своё время планировалось создать спин-офф сериала «Девочки Гилмор» под названием «Windward Circle». Действие должно было происходить в Венисе, районе Лос-Анджелеса, а главным героем должен был стать Джесс Мариано.

Однако, по имеющимся данным, проект был отменен из-за слишком высокой стоимости съемок непосредственно в Венеции.

Майло Вентимилья и Алексис Бледел / © Getty Images

9. Лэйн Ким создали по образцу реального человека

Образ Лейн Ким, лучшей подруги Рори, был вдохновлён Хелен Пай — близкой подругой Эми Шерман-Палладино. Хелен также работала над сериалом и указана в титрах в качестве продюсера. А название группы Лейн — Hep Alien — является анаграммой имени Хелен Пай.

Кейко Агена / © Associated Press

10. Келли Бишоп узнала в сценарии свою собственную семью

В своих мемуарах «The Third Gilmore Girl» Келли Бишоп рассказала, насколько сильно её героиня Эмили Гилмор отличалась от неё самой. Однако актрису сразу привлекли сценарий и стиль письма Эми Шерман-Палладино. Читая текст, Келли почувствовала, будто вернулась домой.

«Я читала о своей бабушке. Я читала о своей матери. Я видела отношения между мной и моей мамой в отношениях Рори и Лорелай. Всё было настолько понятно — и в то же время смешно!» — вспоминала актриса.

Келли Бишоп / © Associated Press

11. Лорен Грэм влюбилась в сценарий с первого прочтения

Когда Лорен впервые прочитала сценарий «Девочек Гилмор», она сразу поняла, что это нечто особенное. Актриса сравнила свои ощущения с влюблённостью в идеального парня — только на этот раз речь шла о роли, которая казалась ей идеальной.

Актёры сериала «Девочки Гилмор» / © Getty Images

12. Крис Пайн, Райан Гослинг и Анна Кендрик проходили кастинг

В сериале могли принять участие будущие голливудские звезды Крис Пайн, Райан Гослинг и Анна Кендрик. Все трое проходили прослушивание на второстепенные роли, но ни один из них не получил желаемой роли.

Райан пробовался на роль футболиста, Анна — на эпизодическую роль, а Крис Пайн во время своего первого профессионального прослушивания в Голливуде претендовал на роль чьего-то парня.

13. Рори стала первой крупной профессиональной ролью Алексис Бледел

До сериала «Девочки Гилмор» Алексис Бледел практически не имела профессионального актерского опыта, если не считать небольшую роль статистки без указания в титрах в фильме Уэса Андерсона «Академия Рашмор».

В то время Алексис училась в Нью-Йоркском университете, работала моделью и ходила на кастинги. Она ещё не очень хорошо знала особенности актёрской профессии, а процесс отбора на роль Рори оказался для неё изнурительным.

Алексис Бледель / © Associated Press

В интервью Сету Майерсу актриса рассказала, что её несколько раз подряд приглашали на пробы, хотя она болела. В конце концов Алексис начала терять терпение.

«Кажется, я приходила раз шесть. Я совсем не была опытной актрисой и не понимала, как всё устроено. Я немного потеряла терпение и даже начала вести себя дерзко. Но нашей руководительнице это очень понравилось. Она сказала: „Вот она, наша девочка!“ Я спросила: „Вы меня снова вызовете?“ А она ответила, что именно такая реакция ей и нужна», — вспоминала Алексис.

14. Скотт Паттерсон был единственным кандидатом на роль Люка

Скотт Паттерсон оказался единственным актёром, прошедшим прослушивание на роль Люка Дейнса.

«Эми сказала: „Мне больше никого не нужно видеть. Это он, на сто процентов“», — рассказала кастинг-директор Мара Кейси в интервью Vanity Fair.

Скотт Паттерсон / © Associated Press

По её словам, раньше такого не случалось. Она отметила, что Эми точно знала, чего хочет, а Скотт настолько органично вжился в образ, что стал именно тем Люком, которого команда представляла себе во время работы над сценарием.

15. Студия не всегда понимала решения сценаристки

Эми рассказывала, что студия неоднократно выражала странное недовольство отдельными сюжетными решениями. Например, руководители спрашивали, почему у Рори не бывает больше сексуальных отношений или почему Лорелай не ведет себя как «более материнская» мать.

Ответ Эми был довольно резким: «Потому что она, черт возьми, ещё учится в старшей школе, и не каждый занимается сексом в школьном туалете! Наш сериал вообще не об этом».

© Getty Images

16. Актёры бросили курить, чтобы успевать за диалогами

Эми Шерман-Палладино известна длинными сценариями и персонажами, которые говорят молниеносно быстро. Чтобы успевать за темпом диалогов, актерам пришлось приспосабливаться. Для Лорен Грэм и Скотта Паттерсона это, в частности, означало отказ от курения.

Сценарии сериала «Девочки Гилмор» в среднем насчитывали около 80 страниц — почти вдвое больше стандартного объёма телевизионного сценария. Актерам помогал специальный тренер по диалогам Джордж Белл, который следил за темпом и последовательностью речи.

Кстати, сам Джордж тоже появился в сериале — он сыграл одного из преподавателей Рори в Йельском университете.

17. Кирк Глисон черпал вдохновение у отца сценаристки

Персонаж Кирка Глисона, которого сыграл Шон Ханн, отчасти вдохновлён отцом Эми — актёром и сценаристом, который имел привычку каждую неделю появляться в новой шляпе и под другим именем. Кирк унаследовал эту особенность: на протяжении всего сериала он менял работу за работой, выполняя самые разнообразные странные подработки в Старз-Холлоу.

Шон Ханн / © Associated Press

К тому же Кирк был не первым персонажем Шона Ханна в сериале. Сначала актер сыграл Майка — парня, который подключал Лорелай к DSL-интернету. Позже Эми пригласила его снова, на этот раз на роль мужчины, доставившего лебедя. В конце концов Шон стал Кирком — совершенно другим персонажем.

По словам актёра, причина оказалась довольно забавной: Эми просто забыла, что уже использовала его имя для другого героя.

18. Алексис и Лорен не были такими кофеманками, как их героини

Рори и Лорелай постоянно пьют кофе — это одна из самых известных деталей сериала. Однако в реальной жизни актрисы не испытывали столь сильной любви к этому напитку. Чашка Алексис Бледел обычно была наполнена газированным напитком, а у Лорен Грэм — водой.

Лорен Грэм и Алексис Бледел / © Associated Press

19. Сценарии часто писали в последнюю минуту

По словам Лорен Грэм, между завершением сценария эпизода и началом съёмок оставалось совсем мало времени.

Актриса шутила, что это отчасти помогало избежать многочисленных замечаний со стороны студии. Эми могла закончить сценарий поздно вечером, а уже на следующее утро актёры получали его, когда приходили на грим.

Эми Шерман-Палладино / © Associated Press

20. Актрисы действительно ели во время съемок — но не всегда

В сериале «Девочки Гилмор» героини постоянно что-то едят: заказывают еду на вынос, ужинают по пятницам в доме Ричарда и Эмили или заходят в кафе Люка.

Сначала Лорен Грэм и Алексис Бледел действительно ели во время съемок. Алексис даже признавалась в интервью Today, что её раздражает, когда актеры в кадре делают вид, будто едят.

Лорен Грэм и Алексис Бледел / © Getty Images

Однако из-за многочисленных дублей и огромного количества еды актрисам пришлось изменить подход. Чтобы избежать проблем с желудком, они стали пользоваться специальными ёмкостями, в которые можно было незаметно выплевывать еду после дубля.

21. Зимние сцены снимали в жаркой Калифорнии

«Девочки Гилмор» снимали на студийной площадке в Бербанке, штат Калифорния. Погода там порой сильно отличалась от прохладного и заснеженного Коннектикута, где, согласно сюжету, происходили события сериала.

Мелисса Маккарти вспоминала, что иногда актерам приходилось укутываться в пальто и теплую одежду при температуре около 44 °C. Ведь действие многих эпизодов происходило осенью или зимой.

Во время создания первого рекламного плаката сериала кто-то даже потерял сознание от жары, настолько тепло он был одет.

22. Городок Старз-Холлов появлялся в других сериалах

Студийная площадка, на которой создали Старз-Холлоу, после завершения сериала «Девочки Гилмор» использовалась для съемок других проектов.

Среди них — сериалы «Милые обманщицы» и «Ривердейл». Так что знакомые улочки и здания можно увидеть и в других телевизионных сериалах.

23. Любимая культурная отсылка Эми привела руководство канала в ярость

«Девочки Гилмор» известны многочисленными отсылками к музыке, кино, литературе и поп-культуре. Однако самой любимой культурной отсылкой Эми Шерман-Палладино стало упоминание об Оскаре Леванте — пианисте, актёре и радиоведущем.

Сценаристка пошутила, что это упоминание невероятно раздражило руководство The WB.

«Я помню, как они звонили и говорили: „Никто не узнает, кто это такой“. А я ответила: „Прямо сейчас его слушают шестеро геев. А на следующей странице у меня будет упоминание о Джастине Тимберлейке“».

24. Лорен Грэм обожала снимать семейные ужины

В отличие от своей героини, Лорен Грэм любила сцены пятничных ужинов в доме Ричарда и Эмили. Более того, они были её любимыми сценами на съёмках.

Однако такие эпизоды отнимали много времени из-за многочисленных ракурсов и работы камер. Кроме того, актриса признавалась, что еда на съёмочной площадке, к сожалению, всегда была ужасной.

25. Лорен Грэм помогала Алексис Бледел именно во время съемок

В начале работы над сериалом Алексис Бледел ещё не имела опыта съёмок в телевизионных проектах и порой не знала, где именно ей следует стоять перед камерой.

Лорен Грэм помогала младшей коллеге буквально за руку: обнимала её за плечи, мягко направляла в нужное место и подсказывала, куда двигаться, чтобы правильно произнести реплику в кадре.

Со временем зрители стали отмечать прекрасную «химию» между актрисами. Лорен с юмором вспоминала об этом в интервью программе «Today»:

«Помню, как часто просто брала её за руку и вела за собой. Поэтому вначале люди говорили: „У вас такая невероятная химия!“ А я думала: „Да я просто постоянно хватаю её за руку. Вот почему!“».

Алексис Бледель и Лорен Грэм / © Getty Images

Новости партнеров

Новости партнеров