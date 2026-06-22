Действительно ли легендарную пиццу "Маргарита" назвали в честь итальянской королевы

Королева Италии Маргарита / © Getty Images

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Маргарита родилась в королевском дворце в Турине в 1851 году. Она была дочерью принца Фердинандо Савойского и принцессы Елизаветы Саксонской, рассказала историк Эми Бойнгтон. Ее воспитывали несколько гувернанток и наставников, которые обучали ее различным языкам. Она также изучала историю и литературу, искусство и музыку.

В 1868 году, когда Маргарита еще была подростком, она вышла замуж за своего двоюродного брата Умберто, который стал королем Италии. У них родился сын по имени Витторио. Брак Маргариты не был идеальным и не оказался особенно удачным, ведь всего через два года после свадьбы они решили прекратить супружеские отношения. Вероятно, это произошло из-за Умберто — из-за его многочисленных измен. Они никогда официально не разводились на публике и до конца жизни продолжали работать вместе как коллеги — как король и королева.

Королева Италии Маргарита / © Getty Images

Очарование и красота Маргариты сделали ее чрезвычайно популярной среди итальянского народа. Она умела оставаться на виду: активно занималась культурной и общественной деятельностью, поддерживала искусство, много работала с Красным Крестом и, в результате, повысила популярность монархии. И вот в 1889 году, если верить легенде, в ее честь придумали пиццу. Якобы ее приготовил повар по имени Рафаэле Эспозито. Согласно легенде, пиццу придумали в честь объединения Италии, а три ингредиента — базилик, моцарелла и помидоры — соответственно символизировали зеленый, белый и красный цвета итальянского флага.

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Как гласит история, поскольку королева была очень популярна, пиццу назвали в ее честь, и так, якобы, появилась пицца «Маргарита». Однако не все в это верят, поскольку сама пицца с такими ингредиентами существовала уже раньше. Считается, что, возможно, именно название «Маргарита» было связано с королевой, а не само появление пиццы.

Шеф-повар Тони Джеминьяни достает пиццу «Маргарита» из печи / © Associated Press

Маргарита также славилась своими драгоценностями. У нее была потрясающая коллекция украшений, и она прославилась как «Королева жемчуга». Действительно, если посмотреть на большинство ее портретов и фотографий, можно увидеть много жемчуга.

В июле 1900 года она овдовела, когда ее мужа убили. После этого она стала королевой-матерью, поскольку ее сын взошел на престол. До конца своей жизни она посвятила себя благотворительности, конечно, она оставалась связанной с политикой, но также очень увлекалась искусством и продолжала поддерживать его развитие по всей Италии.

Как видно, хотя Маргарита и отошла от государственных дел, она оставалась очень важной общественной фигурой до конца своей жизни. Она скончалась в возрасте 74 лет в 1926 году.

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Ранее мы рассказывали об Эмануэле Филиберто ди Савойя, который является праправнуком королевы Маргариты Савойской.

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