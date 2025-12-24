- Дата публикации
Добрые зимние семейные традиции, которые мы все любим и ждем
Рождество — время для семьи и семейных традиций. На первый взгляд может показаться, что это простые и обыденные вещи и ритуалы, которые каждый из нас делает в декабре, но мы на самом деле это обожаем и ежегодно с нетерпением ждем.
Ставить рождественскую елку
Это одна из самых красивых и семейных традиций, которой придерживаются многие люди во всем мире независимо от религиозных убеждений. Елки украшают часто всей семьей или делают украшения для них самостоятельно с детьми.
Украшать дом гирляндами
Яркие огоньки на окнах и елках дарят ощущение уюта и комфорта, а также в непростые времена освещают наши дома и напоминают, что свет обязательно победит тьму.
Пробовать штоллен
Кто-то готовит ароматную и невероятно вкусную немецкую выпечку заранее, но есть и те, кто покупает штолен в украинских крафтовых производителей. Это хорошее и ароматное дополнение к чаю или кофе, которое делает рождественские прохладные дни особенными.
Ходить на каток
Одно из самых веселых семейных событий, которое любят и взрослые и дети, и с нетерпением ждут.
Открывать адвент-календари
С активным развитием соцсетей адвент-календари стали чрезвычайно популярными и в Украине, хотя раньше эта традиция не была у нас распространенной. Но сейчас многие родители с радостью создают подобные календари для своих детей, чтобы ожидание Рождества для них было особым временем. Также такие календари стали отличным маркетинговым шагом для бьюти-индустрии и многие бренды выпускает их с косметикой.
Делать украшения своими руками
Украшения для дома или елки часто можно сделать самостоятельно и для многих это стало приятной семейной традицией. Такая забава идеальный способ провести время с детьми или друзьями и проявить свои таланты.
Смотреть рождественские фильмы
Ежегодно различные студии и стриминги выпускают ряд добрых и романтических рождественских фильмов. Эти истории, хоть обычно и однообразные и достаточно наины, но все же создают ощущение уюта и дарят хорошее настроение. Так же в декабре всегда хорошая идея пересмотреть фильм «Один дома».
Плести «паука» из соломы
Особую популярность приобретает несправедливо забытая древняя рождественская традиция, когда перед рождеством семьи прели рождественского паука — традиционное соломенное украшение-оберег, символизирующее Вселенную, счастье и благополучие.
Ходить на спектакли в театр
В праздничные дни всегда открывается много выставок и ярмарок, а в театрах ставится много представлений для детей и взрослых.
Носить забавные свитера
Также в нашей стране стали очень популярными веселые рождественские свитера с рисунками. Найти такие можно на любой кошелек и даже подобрать семейные образы.
Печь пряничный домик
Не все в Украине пекут такие домики, однако эта традиция многим нравится, ведь подобное мы часто видим в фильмах. Приготовить такое ароматное и вкусное рождественское украшение довольно просто, а также это многие любят делать в семейном кругу.
Ждать святого Николая
Украинские дети больше всего всегда ждут не подарков под елкой или самого Рождества, а именно то, что им под подушку присе добрый волшебный святой Николай.
Вешать венки на двери
Это красивая традиция которая пришла в нашу страну из Германии и ежегодно становится все популярнее. Такие венки вешают на двери, окна и также их часто можно увидеть в заведениях.
Ставить дома пуансеттию
Яркое растение с красными листьями ежегодно становится чрезвычайно популярным в зимнее время и его всегда можно увидеть в декоре многих заведений или в продаже. Такие цветы дарят на праздники и просто покупают в свои дома, ведь это действительно красиво и празднично.
Покупка подарков
Конечно же все обожаю получать подарки на Рождество или Новый год, поэтому охота за ними часто не простое испытание, но для многих это уже ежегодный ритуал.
Готовить 12 блюд на Сочельник
В каждой стране есть свои любимые блюда, которые готовят на Сочельник, но в Украине многие семьи придерживаются давней традиции и на столе их должно быть двенадцать. Это символизирует 12 апостолов и блюда должны быть постными.
Готовить кутью
Даже если на столе у кого-то и не 12 блюд, то главным всегда должна быть кутья. В каждой семье ее готовят по-своему, но это традиционное блюдо, которое обожают малыши и взрослые.
Колядовать
Это давний обычай зимних праздников, который является неотъемлемой частью украинской культуры. Особенно колоритно, когда колядники также имеют такие атрибуты как звезда и коза — символы благополучия и плодородия. Подобные действа обожают в Украине, а маски козы и звезды многие делают самостоятельно и это приобретает еще больший символизм.
Ставить дидух
Это украинское рождественское украшение из колосков, которое ставили дома еще за долго до появления рождественской елки. Дидух — символ урожая, благополучия, богатства.
Готовить глинтвейн
Ни одна рождественская ярмарка не обходится без этого ароматного и теплого напитка, который идеален для прохладной зимней погоды.