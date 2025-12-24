Добрые зимние семейные традиции, которые мы все любим и ждем

Рождество / © Credits

Ставить рождественскую елку

Это одна из самых красивых и семейных традиций, которой придерживаются многие люди во всем мире независимо от религиозных убеждений. Елки украшают часто всей семьей или делают украшения для них самостоятельно с детьми.

Елка украшена красивыми игрушками / © Associated Press

Украшать дом гирляндами

Яркие огоньки на окнах и елках дарят ощущение уюта и комфорта, а также в непростые времена освещают наши дома и напоминают, что свет обязательно победит тьму.

Семья в доме с гирляндами / © Credits

Пробовать штоллен

Кто-то готовит ароматную и невероятно вкусную немецкую выпечку заранее, но есть и те, кто покупает штолен в украинских крафтовых производителей. Это хорошее и ароматное дополнение к чаю или кофе, которое делает рождественские прохладные дни особенными.

Ароматный немецкий штоллен / © Associated Press

Ходить на каток

Одно из самых веселых семейных событий, которое любят и взрослые и дети, и с нетерпением ждут.

Зимний каток в Киеве / © Associated Press

Открывать адвент-календари

С активным развитием соцсетей адвент-календари стали чрезвычайно популярными и в Украине, хотя раньше эта традиция не была у нас распространенной. Но сейчас многие родители с радостью создают подобные календари для своих детей, чтобы ожидание Рождества для них было особым временем. Также такие календари стали отличным маркетинговым шагом для бьюти-индустрии и многие бренды выпускает их с косметикой.

Адвент-календарь / © Associated Press

Делать украшения своими руками

Украшения для дома или елки часто можно сделать самостоятельно и для многих это стало приятной семейной традицией. Такая забава идеальный способ провести время с детьми или друзьями и проявить свои таланты.

Украшение для стола из шишек и засушенных цитрусовых и шишек / © Credits

Смотреть рождественские фильмы

Ежегодно различные студии и стриминги выпускают ряд добрых и романтических рождественских фильмов. Эти истории, хоть обычно и однообразные и достаточно наины, но все же создают ощущение уюта и дарят хорошее настроение. Так же в декабре всегда хорошая идея пересмотреть фильм «Один дома».

Пара смотрит «Один дома» / © Credits

Плести «паука» из соломы

Особую популярность приобретает несправедливо забытая древняя рождественская традиция, когда перед рождеством семьи прели рождественского паука — традиционное соломенное украшение-оберег, символизирующее Вселенную, счастье и благополучие.

Рождественский «паук» из соломы / © Credits

Ходить на спектакли в театр

В праздничные дни всегда открывается много выставок и ярмарок, а в театрах ставится много представлений для детей и взрослых.

Артисты Киевского оперного театра исполняют концерт «Рождество в укрытии» на подземной сцене в Киеве / © Associated Press

Носить забавные свитера

Также в нашей стране стали очень популярными веселые рождественские свитера с рисунками. Найти такие можно на любой кошелек и даже подобрать семейные образы.

Пара в забавных свитерах с узорами / © Getty Images

Печь пряничный домик

Не все в Украине пекут такие домики, однако эта традиция многим нравится, ведь подобное мы часто видим в фильмах. Приготовить такое ароматное и вкусное рождественское украшение довольно просто, а также это многие любят делать в семейном кругу.

Рождественский домик из печенья и глазури / © Credits

Ждать святого Николая

Украинские дети больше всего всегда ждут не подарков под елкой или самого Рождества, а именно то, что им под подушку присе добрый волшебный святой Николай.

Девочка нашла подарок под подушкой / © Credits

Вешать венки на двери

Это красивая традиция которая пришла в нашу страну из Германии и ежегодно становится все популярнее. Такие венки вешают на двери, окна и также их часто можно увидеть в заведениях.

Рождественский венок на двери / © Credits

Ставить дома пуансеттию

Яркое растение с красными листьями ежегодно становится чрезвычайно популярным в зимнее время и его всегда можно увидеть в декоре многих заведений или в продаже. Такие цветы дарят на праздники и просто покупают в свои дома, ведь это действительно красиво и празднично.

Пуансеттия / © Associated Press

Покупка подарков

Конечно же все обожаю получать подарки на Рождество или Новый год, поэтому охота за ними часто не простое испытание, но для многих это уже ежегодный ритуал.

Подарок / © iStock

Готовить 12 блюд на Сочельник

В каждой стране есть свои любимые блюда, которые готовят на Сочельник, но в Украине многие семьи придерживаются давней традиции и на столе их должно быть двенадцать. Это символизирует 12 апостолов и блюда должны быть постными.

Праздничный стол / © Credits

Готовить кутью

Даже если на столе у кого-то и не 12 блюд, то главным всегда должна быть кутья. В каждой семье ее готовят по-своему, но это традиционное блюдо, которое обожают малыши и взрослые.

Кутья с орехами и изюмом / © Credits

Колядовать

Это давний обычай зимних праздников, который является неотъемлемой частью украинской культуры. Особенно колоритно, когда колядники также имеют такие атрибуты как звезда и коза — символы благополучия и плодородия. Подобные действа обожают в Украине, а маски козы и звезды многие делают самостоятельно и это приобретает еще больший символизм.

Девушка колядует со звездой

Ставить дидух

Это украинское рождественское украшение из колосков, которое ставили дома еще за долго до появления рождественской елки. Дидух — символ урожая, благополучия, богатства.

Дидух на столе / © Credits

Готовить глинтвейн

Ни одна рождественская ярмарка не обходится без этого ароматного и теплого напитка, который идеален для прохладной зимней погоды.