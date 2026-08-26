Долли Партон в кино: роли, которые сделали её настоящей звездой

Долли Партон и Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

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25 августа 2026 года Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Её музыкальное наследие огромно, однако Голливуд был не менее важной частью её карьеры. После дебюта в фильме «С девяти до пяти» в 1980 году Партон доказала, что её талант выходит далеко за рамки музыки, об этом сообщило издание People.

Интересно, что сама певица долгое время чувствовала, что в кино её воспринимают прежде всего как знаменитую Долли с роскошными волосами, яркими нарядами и харизмой. В 2014 году она призналась журналу PEOPLE, что мечтает сыграть «одну большую роль», в которой сможет проявить себя именно как актриса. Но, если оглянуться назад на её фильмографию, сложно сказать, что ей было что доказывать.

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«С девяти до пяти»

1980 год стал для Партон кинематографическим прорывом. В комедии она сыграла Дори Роудс — секретаршу, которая вместе с коллегами, персонажами Джейн Фонды и Лили Томлин, решает дать отпор своему сексистскому боссу.

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Для первой крупной кинороли это был чрезвычайно удачный старт: Партон не затерялась рядом с опытными актрисами и сразу продемонстрировала природное чувство юмора. Именно её Дори стала одной из самых ярких героинь фильма.

Однако ещё более важную роль в истории кино сыграла музыкальная составляющая, ведь Партон написала песню «С девяти до пяти» непосредственно во время работы над фильмом. Звук её акриловых ногтей напоминал печатную машинку, поэтому певица превратила это наблюдение в ритм композиции. Песня стала хитом, получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» и принесла Партон две премии «Грэмми».

«Самый приятный бордель в Техасе»

В 1982 году Партон вновь оказалась в центре музыкальной комедии — на этот раз в фильме «Самый приятный бордель в Техасе». Её героиня Мона Стэнгли управляет легендарным «Chicken Ranch» («Курятник») — заведением, которое давно стало частью жизни местного сообщества.

Когда телерепортер начинает публичную кампанию против борделя, Мона вынуждена бороться за его будущее. Партнером Партон стал Берт Рейнольдс, сыгравший шерифа Эда Эрла Додда — человека, который давно знает Мону и поддерживает её.

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Фильм был экранизацией популярного бродвейского мюзикла, а химия между Партон и Рейнольдсом стала одной из его главных изюминок. За эту роль актриса получила номинацию на «Золотой глобус». А ещё для фильма она перезаписала свою песню «I Will Always Love You» — ту самую композицию, которая впоследствии в исполнении Уитни Хьюстон стала мировым хитом.

«Горный хрусталь»

В 1984 году Партон решила рискнуть и в комедии «Горный хрусталь» сыграла кантри-певицу Джейк Фаррис, которая заключает пари: она способна превратить случайного нью-йоркского таксиста в настоящую звезду кантри.

Этим «случайным мужчиной» оказывается персонаж Сильвестра Сталлоне. И именно здесь начинается один из самых абсурдных творческих экспериментов Партон, ведь она пытается научить грубоватого городского таксиста петь, вести себя и выглядеть как кантри-исполнитель.

Фильм не имел успеха ни у критиков, ни в прокате. Однако сегодня о нём вспоминают как о своеобразном сомнительном, но приятном удовольствии — прежде всего благодаря харизме Партон и комичной попытке Сталлоне освоить кантри.

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«Стальные магнолии»

В драме 1989 года она сыграла Труви Джонс — владелицу салона красоты в маленьком южном городке. Вокруг Труви собирается компания женщин, которые вместе переживают любовь, семейные конфликты, болезни, утраты и другие жизненные испытания.

Партон работала бок о бок с Салли Филд, Ширли Маклейн, Дэрил Ханной, Олимпией Дукакис и молодой Джулией Робертс. Фильм стал одним из самых известных женских проектов своего времени, а Труви — ролью, благодаря которой Партон чаще всего вспоминают как серьёзную актрису.

«Откровенный разговор»

В романтической комедии «Откровенный разговор» 1992 года Партон сыграла Ширли Кеньон — женщину из Арканзаса, которая приезжает в Чикаго в поисках работы. В результате случайного стечения обстоятельств Ширли оказывается у микрофона радиостанции и начинает отвечать на звонки слушателей. Её искренние и порой довольно прямолинейные советы внезапно делают её популярной. Проблема лишь в том, что никакого профессионального диплома психолога у неё нет.

Ситуацию осложняет журналист, который начинает расследовать её настоящую историю. Параллельно между героями Партон и Джеймсом Вудсом завязывается романтическая линия. Критики отмечали, что сюжет может быть предсказуемым, но естественная комедийная игра Партон делает фильм очень приятным.

«Деревенщины в Беверли-Хиллз»

В комедии 1993 года Партон сыграла саму себя. Фильм был снят по мотивам популярного одноимённого телесериала, а её появление стало одним из самых приятных музыкальных моментов картины. Партон не пыталась скрывать свой сценический образ, напротив, использовала его в полной мере. В конце фильма она также выступает с группой.

«Мисс Конгениальность 2: прекрасна и опасна»

В 2005 году Партон появилась в сиквеле «Мисс Конгениальность». История её появления в фильме звучит почти как небольшая голливудская комедия. Сандра Баллок очень хотела видеть Партон в проекте и написала ей письмо, в котором много раз повторяла слово «пожалуйста». Партон ответила коротко: «Хорошо». Так музыкальная легенда получила ещё одну яркую роль на большом экране, однако на этот раз без необходимости тянуть на себе весь фильм.

«Радостный шум»

В 2012 году Партон вернулась к крупной роли в музыкальной комедии «Радостный шум». Она сыграла Ги-Ги Сперроу — яркую, уверенную в себе женщину, которая вместе с героиней Квин Латифы оказывается в центре соперничества вокруг церковного хора.

Этот фильм позволил Партон объединить всё, что она умела лучше всего: комедию, музыку и самоиронию. Причём именно она настояла на том, чтобы её внешность стала поводом для шуток в картине. Партон говорила, что не обижается на шутки о пластической хирургии, если они действительно смешные.

Долли Партон пришла в Голливуд как певица, которую легко было недооценить из-за её чрезвычайно узнаваемого образа. Но она показала, что умеет не просто быть яркой, она умеет играть. Именно поэтому её кинематографическое наследие сегодня выглядит не как дополнение к музыкальной карьере, а как отдельная история о женщине, которая однажды просто решила попробовать себя в кино и осталась там навсегда.

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