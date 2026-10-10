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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Дом актрисы Джулианны Мур: дофаминовый интерьер с недорогим шкафом

Лауреат премии «Оскар» Джулианна Мур показала свой дом, где мебель в стиле модерн, необычный декор и винтажные детали гармонично сочетаются с практичными решениями для хранения вещей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Джулианна Мур instagram.com_juliannemoore

Джулианна Мур instagram.com_juliannemoore / © Instagram

Интерьер знаменитости не обязательно должен быть недостижимым образцом роскоши. Квартира Джулианны Мур — прекрасное подтверждение того, что индивидуальный стиль рождается из продуманных деталей, смелых акцентов и умения сочетать старое с новым. В интервью Architectural Digest актриса рассказала о своей любви к модернизму и о том, как адаптировала его к особенностям довоенной квартиры.

«Мой вкус остается последовательным, хотя со временем и меняется. Я люблю модернизм. Однако эта квартира довоенных времён, и это нужно учитывать» — пояснила Мур. Сохранившиеся стальные оконные рамы и современная мебель создают интересный диалог между архитектурной историей помещения и актуальным дизайном.

Особое настроение создают необычные предметы искусства и мебель, от восковой фигурки младенца до неоново-розового пластикового стула. Такой декор напоминает тренд дофаминового дизайна, в котором яркие цвета и неожиданные предметы помогают сделать пространство эмоциональным и индивидуальным.

Однако одна из самых интересных находок актрисы — вполне практичная. Из-за нехватки места для хранения посуды Джулианна приобрела шкаф IKEA вместо того, чтобы заказывать мебель по индивидуальному проекту. Ей понравились цвет и индустриальный вид конструкции, которая удачно вписалась в интерьер.

Это доказывает, что недорогая мебель может органично сочетаться с дизайнерскими предметами, если правильно подобрать форму, цвет и фактуру. А ещё Мур мастерски использует так называемое продуманное размещение вещей, которое делает дом уютнее и в то же время позволяет продемонстрировать любимый декор.

Квартира Джулианны Мур вдохновляет не копировать чужой интерьер, а искать собственный баланс между красотой и функциональностью. Сохраненные архитектурные детали, смелые произведения искусства и удобный шкаф для посуды напоминают, что стильный дом — это не вопрос бюджета, а умение создавать пространство, в котором у каждой вещи есть своё место и характер.

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