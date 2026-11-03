Дом актрисы Вайноны Райдер из 90-х снова в моде: интерьерные хитрости, которые сделают жилье роскошным и уютным

Вайнона Райдер / © Getty Images

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Мода циклична, и это касается не только одежды, но и интерьеров. Тренды, которые еще недавно казались пережитком прошлого, неожиданно возвращаются в наши дома. Ванные комнаты цвета авокадо, ностальгический рождественский декор, винтажная мебель и яркие цветовые решения вновь привлекают внимание дизайнеров и тех, кто любит обустраивать собственное пространство, об этом рассказало издание WomanAndHome.

На этот раз в центре внимания — гламур 90-х, и лучшее его воплощение можно увидеть в доме актрисы Вайноны Райдер. В 1994 году звезда фильма «Битлджус» и сериала «Очень странные дела» пригласила журналистов Architectural Digest в свой дом в Беверли-Хиллз, где она создала интерьер, в котором роскошь гармонично сочеталась с индивидуальностью. И хотя с тех пор прошло более трёх десятилетий, это пространство вовсе не выглядит устаревшим. Наоборот, оно напоминает, что настоящий стиль не обязательно должен соответствовать правилам минимализма или последним тенденциям.

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Теплая палитра

Одна из самых ярких особенностей гостиной актрисы — продуманная палитра теплых оттенков. Здесь преобладают терракотовый, насыщенный оранжевый, коричневый и оттенки натурального дерева.

Деревянный шкаф, бархатный плед и акцентное кресло гармонично сочетаются по цвету и создают целостную композицию. Благодаря этому даже большое количество декоративных деталей не перегружает пространство.

Такой лайфхак легко повторить и в современной квартире. Не обязательно перекрашивать стены или покупать новую мебель, достаточно добавить несколько текстильных акцентов. Например, бархатную подушку, плед цвета корицы, тёплый ковёр или кресло насыщенного оттенка.

Максимализм

Интерьер Вайноны — прекрасный пример того, как работает максимализм. Яркие цвета, броские произведения искусства, необычная мебель и декоративные предметы создают пространство с характером. Однако есть один важный нюанс, несмотря на большое количество деталей, комнаты не кажутся загромождёнными.

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Секрет в балансе, каждый предмет играет свою роль и не конкурирует с другими за внимание. Например, во второй гостиной главным акцентом стала большая картина. Она привлекает взгляд и задает настроение всему помещению, тогда как остальная часть интерьера остается относительно нейтральной.

Это хорошее напоминание для тех, кто хочет придать дому индивидуальность, не нужно одновременно выставлять напоказ все свои любимые вещи. Лучше выбрать один-два ярких акцента и позволить им быть главными.

Необычная мебель

Один из самых интересных предметов в доме актрисы — расписной барный шкаф с глянцевым покрытием и выразительной органичной формой. Она сразу привлекает внимание и демонстрирует, насколько важна может быть мебель с индивидуальным характером. Это не просто функциональный предмет, а полноценный декоративный элемент, который формирует атмосферу комнаты.

Подобные вещи нередко становятся семейными реликвиями и передаются из поколения в поколение. В то же время вписать их в современный интерьер бывает непросто. Здесь совет прост: не пытайтесь сделать все предметы одинаково заметными. Если у вас есть необычный винтажный шкаф, комод или кресло, именно они должны стать звездами пространства. Окружите их более сдержанными деталями, например, мраморным журнальным столиком, лаконичными аксессуарами или вазой с яркими цветами.

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Бархат и роскошные фактуры

Если и есть материал, который лучше всего передает гламур 90-х, то это бархат. В доме Райдер он придаёт интерьеру глубину, мягкость и ощущение продуманной роскоши. Эффектно смотрятся насыщенные тёплые цвета, которые красиво сочетаются с деревянными поверхностями и приглушённым освещением.

Бархат не обязательно использовать в больших количествах. Иногда достаточно одного кресла, декоративных подушек или пледа, чтобы комната приобрела совершенно иной облик. Для осенне-зимнего сезона это довольно удачное решение, фактурные ткани визуально делают пространство теплее, а интерьер — уютным и гостеприимным.

Свечи

Еще одна деталь, которая делает дом Вайноны Райдер уютным, — большое количество свечей. Они не только создают романтическую атмосферу, но и помогают создать мягкое, расслабляющее освещение. В сочетании с тёплыми цветами и фактурными тканями свечи придают интерьеру ту самую магию, которой часто не хватает слишком стерильным современным пространствам.

Этот хитроумный приём не требует больших затрат. Расставьте свечи на журнальном столике, комоде или подоконнике, выбирайте подсвечники разной высоты и формы. Главное — не превращать композицию в беспорядочный набор предметов.

И, конечно же, не забывайте о пожарной безопасности, не оставляйте зажженные свечи без присмотра и держите их как можно дальше от текстиля.

Многоуровневое освещение

В доме Райдера атмосферу создают несколько различных источников света, таких как лампы, свечи и светильники с теплым оттенком. Они формируют многоуровневое освещение, благодаря которому комната остается уютной, но в то же время достаточно комфортной для повседневной жизни.

Этот дизайнерский приём называется многослойное освещение. Его суть заключается в сочетании общего, локального и акцентного света. Например, торшер возле кресла создает уютное место для чтения, настольная лампа освещает отдельную зону, а свечи придают мягкость вечерней атмосфере.

Для осенних и зимних вечеров это особенно удачное решение. Вместо холодного яркого света можно создать несколько небольших световых островков, которые сделают дом гораздо уютнее.

Вайнона Райдер / © Getty Images

Пожалуй, самый важный урок из дома Вайноны Райдер — не бояться индивидуальности. Современные интерьеры нередко стремятся к универсальности: например, нейтральные стены, одинаковая мебель, минимум декора. Однако именно личные вещи, необычные находки, картины, винтажные предметы и семейные реликвии делают дом по-настоящему живым.

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