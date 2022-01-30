Домашнее порно и сумасшедшая любовь Памелы Андерсон: история самого скандального секс-видео

В феврале о самой знаменитой блондинке в мире и ее первом муже выйдет мини-сериал. Почему эта истории настолько резонансная и при чем здесь обиженный электрик, читайте в нашем материале.

Памела Андерсон - суперзвезда и секс-символ 90-х, прославившаяся благодаря роли спасительницы в соблазнительном красном купальнике из сериала "Спасатели Малибу" и множеством откровенных фотосессий для различных глянцев, среди которых был и Playboy. Каждый шаг и каждый роман девушки на пике ее славы обсуждался в прессе, особенно после начала отношений с одиозным рокером из группы Mötley Crüe Томми Ли.

Памела Андерсон и Томми Ли / Getty Images

Пара познакомилась в канун Нового года в ночном клубе Sanctuary в Лос-Анджелесе, куда Томми Ли пришел со своей тогдашней пассией - актрисой и моделью Бобби Браун. Увидев Памелу, музыкант начал с ней заигрывать, девушка дала ему свой номер, и так все началось. Сначала Томми долго названивал эффектной блондинке, но она отказывала в свидании, поэтому он бросил Браун и отправился вслед за Памелой в Канкун - курорт в Мексике, куда актриса улетела на съемки. Там у пары случилось первое свидание, через 96 часов после которого они поженились.

Памела Андерсон и Томми Ли / Getty Images

Клятвами Пэм и Томми обменялись на пляже 19 февраля 1995 года, а вместо обручальных колец набили себе татуировки с именами друг друга. После возвращения в США они начали жить вместе в роскошном особняке в Малибу. Через месяц после свадьбы молодожены затеяли ремонт в доме и наняли разнорабочих. Вели знаменитости себя безобразно, постоянно придумывая новые нелепые задания для работников, сами при этом целыми днями бездельничали дома, валялись у бассейна, пили алкоголь и курили марихуану. Согласно опубликованной в 2014 году статье Rolling Stone, в один момент Памела и Томми уволили довольно много людей, делавших им ремонт, и отказались платить за работу, назвав ее некачественной, и одним из тех, кому звезды не заплатили, был электрик Рэнд Готье.

По словам мужчины, наниматели были должны ему 20 тысяч долларов, но ему так надоела работа на них и их требования, что он был готов просто уйти. Однако Готье и подрядчик вернулись в особняк пары, чтобы забрать свои инструменты, Томми Ли направил на них дробовик, со словами: "Убирайтесь к черту с моей собственности". Готье такое поведение знаменитости очень разозлило, он почувствовал себя мелким и никчемным, поэтому решил обидчику отомстить.

Дом Памелы Андерсон и Томми Ли / Getty Images

Поскольку Готье работал в доме и на его территории, он знал, что в гараже Ли спрятан огромный сейф, но, что хранит в нем рок-звезда, электрик не представлял. Также Готье понятия не имел, что в этом самом сейфе пара хранила секретное домашнее видео, которое они сами сняли во время медового месяца. И, конечно же, он никак не мог знать, что эта кассета разрушит ему жизнь.

К плану мести Готье подошел серьезно. Несколько дней в неделю на протяжении всего лета 1995 года он приезжал к трехэтажному дому Андерсон и Ли и просто наблюдал. План у начинающего грабителя был довольно простым: приехать к дому звезд ночью, накинуть на спину плед из белого тибетского яка и доползти до гаража на четвереньках. По мнению Готье, на камерах слежения, которые он сам установил, он должен был напоминать лохматую собаку, которая была у Памелы и Томми. Как бы безумно это ни звучало, но его план сработал. Мужчина ночью утащил на тележке огромный сейф из дома самой знаменитой пары в мире. Считалось, что у преступника были сообщники, но он никого из них не выдал.

Сейф Готье распилил и нашел там различные драгоценности, бикини, в котором Памела была на пляжной свадьбе, якобы оружие, а также злополучную кассету и интимные фото пары. Сейчас историей о секс-видео звезд уже не удивишь, ведь подобные случаи были с Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, а также в Сеть утекали интимные фото голливудских актрис Ванессы Хадженс, Блейк Лайвли и Скарлетт Йоханссон, но в 1995 году все это было в новинку, и, просмотрев кассету, мужчина осознал, что станет благодаря ней миллионером. С конца 80-х он крутился в порноиндустрии (снимался сам, знал актрис, студии, работал за кадром), поэтому знал, куда и кому нести свою находку - Майклу Моррисону - порноактеру, продюсеру и режиссеру. Они сделали несколько копий кассеты, а оригинал уничтожили, чтобы избавиться от улик.

Моррисон обошел несколько студий в попытке продать запись, но везде продюсеры быстро выясняли, что она украдена, а Ли и Андерсон не давали согласия на распространение. В конечном счете они нашли спонсора, который выделил им деньги. Моррисон решил распространять видео через интернет, и это несмотря на то, что был он в 1995 году только у около 40 миллионов людей в мире. Также они продавали копии видео на кассетах. Мошенники создали несколько сайтов, но видео на них не было, чтобы посмотреть ролик, сначала нужно было перевести деньги на счет указанный на сайте.

Но если вы, читая это, недоумеваете от того, почему Ли и Андерсон не сообщили в полицию, то все просто - они даже не знали, что их ограбили. С момента пропажи кассеты, которую грабители назвали "Украденный медовый месяц", прошло несколько месяцев, а пара узнала о том, что за их интимной жизнью наблюдает полстраны аж в январе 1996 года. Они подали заявление в полицию и наняли частного сыщика, чтобы выяснить, что произошло и как видео попало в мир. Детектив нашел Готье Моррисона, но к тому моменту существовало уже столько копий кассеты, что любые их действия были бесполезны - видео распространялось слишком быстро: люди копировали кассеты, перепродавали, распространяли в интернете, о истории писали СМИ, и тем больше вызывали любопытство. Теперь увидеть секс Памелы и Томми хотели все, даже те, кто обычно эротические фильмы не смотрел. Ли и Андерсон пытались судиться со всеми, кто распространяет их видео, но это все было бесполезно.

Памела Андерсон и Томми Ли / Getty Images

Именно в этот момент кассета попадала в руки Сета Варшавского - порнографа, основателя Internet Entertainment Group и сайта Club Love. Его порносайт транслировал "Украденный медовый месяц" на протяжении пяти часов, поэтому уже, наверное, не было людей, которые не видели секс актрисы и рокера. В результате Варшавский предложил супругам подписать контракт на авторские права с Club Love, и они согласились. Контракт был подписан 25 ноября 1997 года, и теперь запись не могла транслироваться и продаваться больше нигде, кроме этого сайта и официальных DVD. Вероятнее всего, пара недооценивала силу Сети и, подписывая контракт, никак не могла предположить, что за первые 12 месяцев заработают на легальных продажах кассеты 77 миллионов долларов. Готье, однако, не видел из этой суммы ни копейки. После фиаско с кассетой Готье и Моррисон навсегда ушли из порноиндустрии. Готье некоторое время слонялся по друзьям и страдал паранойей, потом переехал на побережье и продолжил работать электриком. Иногда он рассказывает историю о том, что это он украл кассету из дома Памелы Андерсон, но ему никто не верит. Моррисон в 1997 году убежал в Европу, но в 2004 вернулся в США, где через два года умер.

В результате ролик с участием Томми Ли и Памелы Андерсон положил начало секс-видео звезд и сделал их гламурную и закрытую жизнь более земной и обычной. А что касается самой пары, то долго вместе они не пробыли и развелись в 1998 году. В период судебных разбирательств у актрисы случился выкидыш, который она очень тяжело переживала, но потом отважилась еще на две беременности и родила двух сыновей Брэндона и Дилана. Разошлись супруги очень бурно, ведь после очередного скандала Томми, у которого были серьезные проблемы с алкоголем, применил физическую силу, и Памела вызвала полицию. Рокера вывели из семейного особняка в наручниках. В 2008-м они опять ненадолго сходились, но в один из дней Томми напился и подрался со старшим сыном. На этом Памела поставила на их отношениях окончательную точку.

История Памелы Андерсон и Томми настолько необычная, скандальна и даже трагична, что скоро будет увековечена еще и сериалом "Пэм и Томми", который снял онлайн-видеосервис Hulu. 8-серийный сериал охватит все подробности отношений суперзвезд с акцентом на печально известное секс-видео и суд. В сериале сыграли Лили Джеймс в роли Памелы и Себастьян Стэн в роли Томми. Премьера запланирована на 2 февраля 2022 года.

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