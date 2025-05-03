Донателла Версаче / © Associated Press

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2 мая 2025 года Донателле Версаче исполнилось 70 лет. Это знаменательное событие она встретила уже не у руля Модного дома, который основал ее легендарный брат, поскольку выпустив коллекцию осень-зима 2025-2026 решила уйти из поста креативного директора бренда.

© Associated Press

Однако ее уход — это новая глава для мира моды, а также и для Versace, поскольку после смерти брата она продолжила семейное дело, которое прошло через культурные изменения и мимолетные модные тенденции. Донателла смогла переправить Дом Versace в один из самых известных брендов в мире, однако все это было не легко и не без последствий.

Когда Джанни Версаче убили в 1997 году, Донателла, которая взяла на себя творческую часть бизнеса, столкнулась с огромным давлением. Она страдала от депрессии, что привело к наркотической зависимости, а затем и излишнему желанию изменить себя — она слишком часто обращалась к косметической хирургии, что впоследствии сильно повлияло на ее внешность.

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© Associated Press

«Смерть моего брата была настолько жестокой, что я долгие годы пребывала в тяжелом состоянии шока, не сумев как следует пережить ее. Я была его тенью — мы жили вместе, как в профессиональном, так и в личном плане», — сказала она однажды в интервью Vogue.

До того, как с ней случилось это несчастье, Донателла тоже любила выделяться, поскольку покрасила волосы в белый цвет (якобы по рекомендации брата Джанни), подчеркивала фигуру, носила массивные украшения и яркий макияж. Стиль женщины не изменился, хотя она и стала старше и вот несколько тому доказательств.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press