Дорого и красиво: какие тиары одевали на свадьбы королевские невесты

Королевская свадьба – особенное мероприятие. Почти каждая невеста, которая выходит замуж за члена королевской семьи, обычно отправляется к алтарю в тиаре. Сегодня мы решили рассказать вам о королевских тиарах подробнее.

Принцесса Уэльская, тиара Cartier Halo или тиара "Нимб"

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма 29 апреля 2011 года. В день свадьбы на ней было белое свадебное платье от Alexander McQueen и в тиаре Cartier, которую любезно для такого важного дня одолжила ей королева Елизавета II.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Тиара была создана ювелирами Cartier по заказу Короля Георга VI в 1936 году для его жены, матери королевы Елизаветы II – Елизаветы Боуз-Лайон. Тогда еще принц Альберт поручил Картье создать для своей супруги Елизаветы нечто впечатляющее из бриллиантов и платины, которые он приобрел за три недели до того, как стал королем Великобритании. Тиара состоит из 739 бриллиантов и 149 алмазов.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Королеве Елизавете II украшение подарили на ее 18-летие в 1944 году, но в ней тогда еще принцесса не появлялась на публике. Эксперты считают, это связано с тем, что подарили ей украшение в послевоенное время и было неуместно носить его на публике. Однако сестра Елизаветы – принцесса Маргарет была другого мнения на этот счет и часто одалживала украшение у старшей сестры.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская Меган, тиара Bandeau

Когда женился младший брат Уильяма – принц Гарри – его будущую жену Меган Маркл королева Елизавета II тоже не обделила и одолжила ей тиару Bandeau, принадлежавшую ранее ее бабушке – королеве Марии и созданную в 1923 году. Тиара состоит из 11 секций, изготовлена из бриллиантов, опалов, платины, а в центре тиары расположена брошь – свадебный подарок королеве Марии от города Линкольн. Стоимость тиары оценивается в 514 тысяч евро. И она отлично гармонировала с платьем невесты от Givenchy.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Саму королеву Марию в последний раз видели в этой тиаре на публике в 1949 году, когда она смотрела пантомиму в Королевской ложе лондонского казино.

К слову, принц Гарри в своей книге "Запасной" рассказал, что, когда его невеста Меган в первый раз примерила эту тиару, это вызвало восторг. "Это было красиво, казалось, сделано для Мэг", - написал Гарри. Видимо, на примерке у Меган в тот день было несколько тиар, может быть, даже тиара "Спенсеров" в которой выходила замуж мать Гарри – Диана Спенсер.

Тиара, которую носила на свадьбе Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принцесса Елизавета, тиара Queen Mary Fringe

Будущая тогда королева Великобритании принцесса Елизавета выходила замуж за принца греческого и датского Филиппа в 1947 году. К алтарю невеста шла в платье цвета слоновой кости с кружевной вуалью и длинным шлейфом, которое сшил придворный портной Норман Харнелл. В день свадьбы голову Елизаветы украшала бриллиантовая тиара, принадлежавшая ее матери, королеве Елизавете.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Тиара Queen Mary Fringe была заказана бабушкой королевы – Марией Текской – и позже передана ее матери Елизавете Боуз-Лайон в 1936 году. Невеста выбрала эту тиару как нечто одолженное для свадьбы, и в момент, когда парикмахер надевал тиару на голову принцессы, она сломалась. Кто-то бы подумал, что поломка тиары перед свадьбой – плохой знак, но только не Елизавета. Ее мать успокоила невесту фразой: "Есть еще два часа времени и другие тиары".

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Ситуацию спас королевский ювелир, который быстро принес тиару в мастерскую и починил ее. Невеста смогла надеть ее и отправиться в аббатство на церемонию венчания.

Принцесса Беатрис Йоркская, тиара Queen Mary Fringe

Спустя 73 года в этой же тиаре шла под венец внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис Йоркская. Она не только надела тиару, в которой выходила замуж ее бабушка, но и одно из ее платьев, которое также было сшито Норманом Харнеллом – портным королевы.

Платье королевы Елизаветы II, в котором вышла замуж ее внучка принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Хотя свадьба Эдо и Беатрис была скромной по меркам других королевских свадеб, так как состоялась в разгар пандемии коронавируса, свадебный образ невесты обсуждался еще долго.

Принцесса Уэльская Диана, тиара "Спенсеров"

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза – была очень масштабным королевским событием. К алтарю невеста шла в пышном платье, покрытом кружевом с очень длинным шлейфом, которое создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Фату на голове Дианы удерживала семейная тиара "Спенсеров".

Тиара "Спенсеров" / Фото: Getty Images

Спенсеры были аристократическим английским кланом, история которого насчитывает столетия. И тиаре этой на момент свадьбы было около ста лет. У этой тиары интересная история и подробнее о ней мы уже рассказывали. В ней выходила замуж мама Дианы - Фрэнсис Берк Рош. Но, как известно, этот брак не принес Фрэнсис счастья, и она бежала от мужа, оставив детей. Также на свои свадьбы диадему надевали старшие сестры принцессы Уэльской – леди Сара и леди Джейн. А вот племянница леди Китти Спенсер (дочь брата Дианы Чарльза) отказалась надеть фамильную драгоценность на свою свадьбу. Эксперты говорят, что это связано с тем, что тиара ассоциировалась с "болезненными" воспоминаниями.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Принцесса Йоркская Евгения, Гревильская изумрудная тиара

Младшая сестра принцессы Беатрис – Евгения – вышла замуж в платье с открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto. От фаты принцесса отказалась, так как хотела продемонстрировать шрам на спине, который остался от операции по лечению сколиоза, а вот тиару надела. На ее голове красовалась Гревильская изумрудная тиара (говорят, именно эту тиару на свою свадьбу хотела Меган Маркл).

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Associated Press

Платиновая тиара была создана в 1919 году в мастерской дома Boucheron, она принадлежала Маргарет Гревилл, светской львице и близкой подруге королевы Марии. После смерти женщины, согласно ее завещанию эта тиара перешла к королеве матери Елизавете так она и оказалась в королевской шкатулке и была одолжена уже королевой Елизаветой II своей внучке на свадьбу.

Тиара, в которой вышла замуж принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Королева Испании Летиция, Прусская тиара

Журналистка Летиция Ортис вышла замуж за наследного принца Фелипе в 2004 году. В день свадьбы невеста была в платье, созданном Мануэлем Пертегасом и в Прусской тиаре, которая передавалась из поколения в поколение от матери к дочери, пока не попала в руки свекрови Летиции – королевы Софии, а потом и к самой Летиции.

Свадебная тиара королевы Летиции / Фото: Getty Images

Королева София, мать принца Фелипе (а ныне короля Филиппа VI) тоже носила эту тиару на своей свадьбе с королем Хуан Карлосом I в 1962 году. Диадема была подарена королеве Испании Софии ее матерью, королевой Греции Фридерикой. Создано украшение было в 1913 году для принцессы Виктории Луизы Прусской, матери Фридерики.

Шведская кронпринцесса Виктория, фамильная тиара

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Замуж за фитнес-тренера Даниэля Вестлинга наследница шведского трона выходила в 2010 году. Она выбрала платье от шведского бренда Par Engsheden, дизайнер которого уже неоднократно создавал платья для принцессы и была в фамильной диадеме (эту же фату и диадему на свадьбу надевала мать Виктории – королева Сильвия в 1976 году).

Королева София и король Карл Густав I / Фото: Getty Images

София Хеллквист, тиара Palmette

Когда в 2015 году женился единственный сын короля Карла Густава и королевы Сильвии – принц Филипп, его невеста София шла к алтарю в красивом белом платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt со шлейфом, кружевными рукавами и слегка приоткрытыми плечами.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Платье невеста дополнила тиарой Palmette и бриллиантовыми серьгами. Позже в этой же тиаре принцесса неоднократно выходила в свет.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Королева Бельгии Матильда, бриллиантовая тиара

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда выходила замуж за принца Филиппа в 1999 году. В день свадьбы на невесте было платье от дизайнера Эдуарда Вермелена из Дома моды Natan и бриллиантовая тиара, которую Матильде одолжила королева Паола. Также образ дополняла фата, которую еще сама королева Паола (мать принца Филиппа) надевала на собственную свадьбу с королем Альбертом II.

Зара Тиндалл, тиара Алисы Баттенберг

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II шла к алтарю в платье цвета слоновой кости с пышным подолом и длинной фатой. Наряд был разработан Стюартом Парвином, одним из любимых кутюрье ее бабушки Елизаветы II. А на голове у нее была тиара, принадлежавшая ранее матери принца Филиппа, принцессе Греции и Дании - Алисе Баттенберг.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Хозяйкой этой тиары впоследствии стала супруга принца Филиппа – королева Елизавета II, а в 1972 году она преподнесла ее своей дочери принцесса Анне в честь ее помолвки с Марком Филлипсом. В 2011 году, когда уже дочь Анны выходила замуж, она одолжила украшение невесте.

Принцесса Анна, тиара Queen Mary Fringe

Свадьба принцессы Анны / Фото: Getty Images

Королевская принцесса, дочь королевы Елизаветы II, выходила замуж в 1973 году и шла к алтарю (кстати, в день рождения своего старшего брата Чарльза) в платье, созданном Морин Бейкер, главным дизайнером компании готовой одежды Susan Small, А на голове у принцессы Анны была тиара королевы Марии, та самая, в которой выходила замуж ее мать Елизавета II в 1947-м. Мария Текская, как мы уже знаем носила эту тиару, а потом украшение перешло в руки супруги ее сына – Елизаветы Боуз-Лайон, и потом - к внучке, принцессе Елизавете, которая одолжила ее дочери Анне.

Королева Мария / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, Йоркская бриллиантовая тиара

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Сара вышла замуж за среднего сына королевы Елизаветы II – принца Эндрю – в 1986 году. На свою свадьбу Ферги предпочла надеть два головных убора. Когда она вышла из машины, готовясь встретить своего принца, на ней была цветочная тиара вместо бриллиантовой. А когда Сара во время венчания произнесла свое "да", она сняла цветочную тиару, под которой сверкала бриллиантовая диадема. Тиара была подарком королевы Елизаветы и принца Филиппа, известным, как Йоркская бриллиантовая тиара и был заказан королевой специально для свадьбы.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Она представляла собой замысловатый закрученный узор из драгоценных камней разного размера и был увенчан впечатляющим камнем в пять карат. Тиара была частью комплекта с соответствующими колье, браслетом и серьгами, которые Сара надевала в свой особенный день. Так как тиара была сделала специально для Сары, после свадьбы королева разрешила герцогине Йоркской оставить ее себе.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет, Полтиморская тиара

Младшая сестра королевы Елизаветы II – принцесса Маргарет – выходила замуж в 1960 году. Пышное свадебное платье для нее создал дизайнер Норман Хартнелл. Также на невесте была Полтиморская тиара.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Эта диадема была изготовлена в 1870 году и называлась Полтиморской, так как сначала принадлежала леди Полтимор. У леди Полтимор тиару выкупила королева Виктория, а принцессе Маргарет ее подарила бабушка, королева Мария. Уникальность диадемы в том, что легким движением руки она превращалась в ожерелье и 11 брошек.

Принцесса Иман, тиара Chaumet

Старшая дочь королевы Рании и короля Иордании Абдаллы II вышла замуж в сшитом на заказ свадебном платье Dior и бриллиантовой тиаре. Это изящная тиара Chaumet, которая когда-то принадлежала ее бабушке по отцовской линии, принцессе Муне Аль Хусейн.

Принцесса Иман / Фото: Getty Images

Украшение было заказано парижскому ювелирному дому Chaumet и считается подарком матери короля Абдаллы, принцессы Муны Аль-Хусейн. А вот когда мать Иман, королева Рания выходила замуж за короля Абдаллу в 1993 году, она не носила на голове тиару.

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