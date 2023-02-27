От броши принца Уэльского до жемчужины Перегрина: 12 невероятных украшений Элизабет Тейлор

Актриса была страстной любительницей ювелирных украшений и собирала лучшие из них на протяжении всей своей жизни.

Элизабет Роузмонд Тейлор однозначно вошла в историю как одна из самых красивых звезд кино, талантливая, умная и влюбчивая женщина. За свою многолетнюю карьеру она успела завоевать звание "королевы Голливуда", трижды получить "Оскар", стать первой актрисой, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов, а также восемь раз выйти замуж.

Благодаря этим бракам она стала собственницей одной из самых роскошных ювелирных коллекций, которая поистине достойна королевских особ. Влюбленные мужчины часто преподносили Элизабет невероятные и очень дорогие подарки в виде бриллиантов и жемчугов, ведь она их просто обожала. В своих украшениях она неоднократно появлялась на светских мероприятиях и в кино.

В ее коллекции были самые разнообразные драгоценности, среди которых можно встретить аксессуары для волос от Bulgari, набор изумрудов от Cartier, а также легендарные бриллианты и жемчуга. О своей любви к дорогим украшениям она даже написала книгу "Мой роман с драгоценностями".

После смерти актрисы в 2011 году коллекция ее украшений и модной одежды была распродана на аукционе Christie's в, а деньги переведены в ее фонд по борьбе со СПИДом. Ювелирные изделия были проданы за рекордную сумму в 156,8 миллиона долларов, а одежда и аксессуары - еще на 5,5 миллиона долларов.

Мы решили взглянуть поближе на ее прекрасную личную коллекцию и немного рассказать о самых ярких ее экземплярах.

1. Бриллиантовые серьги, подарок Майка Тодда

Увидела эти серьги Тейлор в парижском бутике и просто не смогла пройти мимо, даже, несмотря на то, что оны были инкрустированы не драгоценными камнями, а обычными стразами. Тодд купил подарок для возлюбленной.

Несколько месяцев спустя актриса решила надеть свое украшение на вечеринку и, заглянув в шкатулку с драгоценностями, очень удивилась, ведь серьги выглядели не только немного иначе, но и невероятно сверкали. Она надела их и не могла понять, что изменилось. Удивленная Тейлор обратилась к мужу, сказав, что с ее украшением что-то не так. Майк мило улыбнулся ей и признался, что пока она не видала, он подменил украшение на точную копию, но уже выполнненую в бриллиантах.

Элизабет Тейлор. На актрисе бриллиантовые серьги / Фото: Getty Images

2. Бриллиантовая тиара, подарок Майка Тодда

Бриллиантовую тиару Тейлор подарил ее третий муж Майк Тодд со словами: "Ты моя королева, и я думаю, у тебя должна быть тиара". Впервые она появилась в ней на вручении "Оскара", а позже на Каннском кинофестивале в 1957 году.

Элизабет Тейлор и Майк Тодд на на Каннском кинофестивале в 1957 году. На актрисе бриллиантовая тиара / Фото: Associated Press

"Я впервые надела ее на церемонии вручения премии Оскар. Это был прекрасный вечер, потому что фильм "Вокруг света за 80 дней" получил премию "Лучший фильм". Носить тиару было не в моде, но это не имело значения, поскольку он (Тодд - ред.) был моим королем", - написала она в своей книге.

Тиара Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

3. Набор с рубинами и бриллиантами от Cartier, подарок Майка Тодда

Тейлор рассказывала, что этот набор Майк подарил ей, когда она плавала в бассейне Кап-Ферра на Лазурном берегу. Как раз в тот момент она была беременна.

Певец Эдди Фишер, его жена Дебби Рейнольдс и Элизабет Тейлор. На актрисе набор с рубинами и бриллиантами от Cartier / Фото: Getty Images

Когда возлюбленный преподнес Тейлор драгоценности, ей не было во что посмотреться, и она призналась, что рассматривала себя в отражении воды.

Колье с рубинами и бриллиантами от Cartier / Фото: Associated Press

4. Грушевидный алмаз от Cartier, подарок Ричарда Бертона

В 1969 году невероятный бриллиант грушевидной огранки весом 69,42 карата был выставлен на аукционе в Нью-Йорке. Поговаривали, что за камнем охотилось сразу два богача: Ричард Бертон, и Аристотель Онассис (второй муж Жаклин Кеннеди). В конце концов, он был приобретен Ричардом Бертоном за 1 050 000 долларов в качестве подарка для Элизабет Тейлор. Камень был переименован в бриллиант Тейлор-Бертон.

Элизабет Тейлор. На актрисе грушевидный алмаз от Cartier / Фото: Getty Images

Изначально камень был преподнесен Тейлор в виде кольца, но она решила сделать из него колье. "Даже для меня оно было слишком большим", - прокомментировала свое решение звезда. После того, как они развелись в 1976 году, Тейлор продала несколько предметов из своей коллекции, подареных Бертоном. В их числе был и этот огромный алмаз.

Грушевидный алмаз от Cartier в виде кольца / Фото: Getty Images

5. Брошь-кулон с изумрудами и бриллиантами от Bulgari, подарок Ричарда Бертона

В день первой свадьбы с Ричардом Бертоном (они сходились и расходились дважды) 15 марта 1964 года Элизабет Тейлор надела на свадебный наряд подаренную новым возлюбленным брошь. Изумрудно-бриллиантовое украшение идеально дополнило ее образ в этот день. Они женились дважды, но оба брака закончились разводом.

15 марта 1964 года. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон на своей первой свадьбе в Монреале, Канада. На актрисе брошь-кулон с изумрудами и бриллиантами от Bulgari / Фото: Getty Images

Этой же брошью Тейлор украсила белое бальное платье от Givenchy, в котором появилась в фильме "VIP-персоны".

Элизабет Тейлор на съемках фильма "VIP-персоны". На актрисе брошь-кулон с изумрудами и бриллиантами от Bulgari / Фото: Getty Images

6. Колье с изумрудами и бриллиантами от Bulgari, подарок Ричарда Бертона

Это невероятное колье Бертон подарил жене в день их свадьбы. Ожерелье состоит из 16 колумбийских изумрудов, каждый из которых обрамлен бриллиантами грушевидной формы. Центральная деталь на колье - брошь-кулон, которая была на ней в день их свадьбы.

Элизабет Тейлор во время премьеры фильма "Блоха в ее ухе" в Париже. На актрисе колье и серьги с изумрудами и бриллиантами от Bulgari / Фото: Getty Images

Тейлор добавила ее на ожерелье позже и часто появлялась в этом украшении на публике.

Колье и серьги с изумрудами и бриллиантами от Bulgari / Фото: Associated Press

7. Жемчужина Перегрина (Блуждающая жемчужина), подарок Ричарда Бертона

Предположительно идеальную симметричную из когда-либо обнаруженных природных жемчужин нашли у берегов Панамы в середине XVI века. Она была подарена королю Испании Филиппу II. Затем он преподнес жемчуг в 58,5 карата английской королеве Марии в качестве свадебного подарка.

Экс-король завещал ее своему племяннику Людовику Наполеону, который позднее стал императором Франции. В годы английского изгнания Наполеон был вынужден продать жемчужину герцогу Аберкорну из шотландского рода Гамильтонов.

Ожерелье с бриллиантами, рубинами и жемчужиной Перегрина от Cartier / Фото: Associated Press

В 1969 году Ричард Бертон выкупил жемчужину для Элизабет Тейлор. Он подарил ее жене на День святого Валентина.

Интересно, что большой вес жемчужины не раз приводил к тому, что она выпадала из оправы. По легенде, супруги Гамильтон теряли ее дважды — на балу в Букингемском дворце и на диване Виндзорского замка. Тейлор в своей книге призналась, что тоже как-то ее потеряла. После поисков драгоценность была обнаружена во рту у ее щенка. Впоследствии актриса решила вставить драгоценность в тяжелое ожерелье с бриллиантами и рубинами от Cartier.

Элизабет Тейлор, 19 января 1992 года Лос-Анджелес. На актрисе ожерелье с бриллиантами и рубинами от Cartier / Фото: Getty Images

8. Брошь Night of the Iguana от Tiffany & Co., подарок Ричарда Бертона

Брошь была создана французским ювелиром Жаном Мишелем Шлюмберже. Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор эту изысканную брошь к премьере его фильма "Ночь игуаны".

Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в Абингдоне, Оксфордшир, 1965 год / Фото: Getty Images

Подарок был сделан на память об их прекрасной жизни в Пуэрто-Валларта, в солнечной Мексике, пока Бертон снимался в фильме.

Брошь выполнена из бриллиантов, золота, платины, изумрудов и сапфиров.

Брошь Night of the Iguana от Tiffany & Co. / Фото: Associated Press

9. Брошь Tremblant от Bulgari, подарок от Эдди Фишера

Тейлор носила эту брошь с бриллиантами и изумрудами во время получения премии "Давид ди Донателло" в 1962 году, за роль в фильме "Внезапно, прошлым летом", она дополнила ею черное вечернее платье.

Также актриса использовала ее как украшение для волос в фильме "VIP-персоны" в 1963 году.

Элизабет Тейлор держит в руке премию "Давид ди Донателло". На ней брошь и серьги с изумрудов и бриллиантов от Bulgari / Фото: Getty Images

10. Бриллиант The Krupp, подарок Ричарда Бертона

Купил бриллиант The Krupp Бартон для своей жены в 1968 году и преподнес ей на 40-й день рождения, который они праздновали на яхте. Тейлор решила вставить камень в кольцо из-за чего его в последствии называли "кольцом Элизабет Тейлор". Бриллиант весом 33,19 карата выглядит очень впечатляюще.

Элизабет Тейлор демонстрирует кольцо с бриллиантом в 33,19 карата, подаренное ей мужем Ричардом Бертоном / Фото: Getty Images

Несмотря на его ценность, Тейлор регулярно носил это кольцо и оно было ее самым любим украшением из всей коллекции. После смерти актрисы, в 2011 году, кольцо выставили на аукцион и продали за 8,8 миллиона долларов.

Бриллиант The Krupp / Фото: Associated Press

11. Набор Reine Marguerits от Van Cleef & Arpels, купила лично

В 1993 году Элизабет Тейлор получила гуманитарную премию имени Джина Хершолта на церемонии вручения "Оскара" за свой невероятный вклад в исследования, осведомление и борьбу со СПИДом. Толчком в борьбе с этой болезнью для знаменитости стала смерть ее близкого друга актера Рока Хадсона, который скончался от осложнений, вызванных этим недугом.

Наряжаясь на это мероприятие, Тейлор приняла редкое решение одолжить драгоценности, а не надеть украшение из своей собственной коллекции. В французском ювелирном магазине Van Cleef & Arpels она нашла идеальный вариант к своему желтому платью Valentino — набор Reine Marguerits (королева маргариток).

Он состоял из колье, серьг и броши с белыми бриллиантовыми лепестками, желтыми пестиками и листьями. Но на вручение награды она брошь не надела. После церемонии Тейлор решил купить набор на память о вечере. После смерти актрисы набор продали за 746 500 долларов.

Элизабет Тейлор на вручении премии "Оскар". На актрисе набор Reine Marguerits от Van Cleef & Arpels / Фото: Associated Press

12. Брошь Prince of Wales, купила лично

Элизабет и Ричард Бертон были хорошими друзьями герцога и герцогини Виндзорских и часто навещали их во Франции. Брошь Prince of Wales была заказана Эдвардом специально для Уоллис. Дизайн броши изображает геральдический знак принца Уэльского с тремя бриллиантовыми перьями, соединенными вместе короной.

Актриса Элизабет Тейлор стоит перед плакатом с самой собой. Ее платье украшает брошь Prince of Wales / Фото: Getty Images

Каждый раз, когда Тейлор навещала герцога и герцогиню, она всегда обращала внимание на то, как сильно ей нравится эта брошь. Затем, в 1987 году, после смерти герцогини, ее коллекция ювелирных украшений была выставлена на аукционе Sotheby. Элизабет знала, что она должна сделать ставку на брошь, и деньги не имели для нее значения. В конце концов, последняя ставка Элизабет была самой высокой и составила более 623 000 долларов. Это было первое украшение, которое она когда-либо сама для себя покупала.

Брошь Prince of Wales / Фото: Associated Press

Читайте также: Шик, блеск и меха: как одевались актрисы старого Голливуда в холода