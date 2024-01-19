Драгоценности короны: украшения Маргрете II, которые теперь будет носить ее невестка – королева Мэри

С момента восшествия на престол короля Фредерика X его супруга королева Мэри получила не только новый титул, но и доступ к ювелирной шкатулке королевы Маргрете II.

Королева Дании обладает одной из самых грандиозных коллекций ювелирных украшений среди королевских домов Европы. Все потому, что некоторые драгоценности были унаследованы от предков и перешли через другие королевские семьи в шкатулку датских монархов.

Все драгоценности короны изначально принадлежали королеве Софии Магдалене, которая была замужем за Кристианом VI. В 1746 году она указала в своем завещании, что ее драгоценности должны быть в распоряжении действующей королевы, аргументируя это тем, что "в этом королевском доме так мало драгоценностей".

Изумрудная парюра

Была изготовлена в 1840 году немецкими ювелирами CM Weisshaupt and Sons. Первоначально изумруды были подарком короля Кристиана его жене в 1723 году в честь рождения их первенца, которым стал Фредерик V. Набор состоит из диадемы, ожерелья, броши, которую можно разобрать и носить, как несколько мелких брошей и пары серьг.

Изумрудная парюра / Фото: Getty Images

Изумрудная парюра / Фото: Getty Images

Именно этот набор королева Маргрете II чаще всего носила на торжественные мероприятия, позировала в нем для официальных портретов или посещала новогодние приемы.

Королева Маргрете II на портрете в честь своего 40-летия / Фото: Getty Images

Бриллиантовая парюра

Возможно, самой грандиозной из драгоценностей датской короны является бриллиантовый комплект Brilliant, также датируемый 1840 годом и изготовленный компанией CM Weisshaupt and Sons, пишет honey.nine.com.au В парюру входит колье с семью подвесками, брошь в виде цветочного букета и серьги.

Королева Маргрете II носила этот комплект на свадьбе своего сына Фредерика (ныне короля Фредерика X) и Мэри Дональдсон (ныне королевы Мэри) в мае 2004 года.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика (ныне короля Фредерика X и королевы Мэри) / Фото: Getty Images

В блестящий комплект не входит тиара, поэтому королева Маргрете носила очень универсальный головной убор, известный как тиара "Цветочная Эгретта", которая состоит из трех отдельных частей, что позволяет носить ее по-разному. Королева Маргрете однажды сказала, что привлекательность тиары заключается в ее универсальности.

"Мне нравится время от времени носить его немного по-другому, и я думаю, что моему парикмахеру тоже нравится это делать", - сказала она.

Королева Маргрете II в бриллиантовой парюре и тиаре Floral Aigrette / Фото: Getty Images

Считается, что тиара когда-то принадлежала оперному певцу и была куплена отцом Маргрете королем Фредериком IX для своей жены королевы Ингрид в 1960-х годах.

Впервые его надела публично королева Ингрид на свадьбе Маргрете и принца Хенрика в 1967 году. Позже тиара была передана Маргрете по завещанию Ингрид.

Тиара "Жемчужина Пуаре"

В своей 70-й день рождения, который королева праздновала в 2010 году, Маргрете носила украшения "Жемчужина Пуаре". Она была изготовлена ​​в Германии около 1825 года и принадлежала королевским предкам Маргрете из Пруссии, Швеции и Нидерландов.

Тиара "Жемчужина Пуаре" на королеве Маргрете II / Фото: Getty Images

В Данию она попала через королеву Ловису, которая вышла замуж за будущего короля Дании Фредерика VIII в 1869 году.

К тиаре прилагались брошь и подвески, и Ловисе посчастливилось получить подобное жемчужно-бриллиантовое ожерелье в качестве свадебного подарка. Позже она использовала часть ожерелья для изготовления пары сережек. Она также добавила огромную брошь с жемчугом и бриллиантами, которая изначально была частью ожерелья.

Браслет-чокер с цветочным принтом и парюра со старинными бриллиантами

Браслет-чокер с цветочным принтом на королеве Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете также носит цветочный браслет как колье, добавляя к нему еще один драгоценный камень. Это дополнительное украшение входит в набор бриллиантовых украшений, которые составляют так называемую "Антическую бриллиантовую парюру Маргрете" и которую часто носила мать Маргреты, королева Ингрид.

Комплект с бриллиантами огранки "роза"

Королева Маргрете II в комплекте с бриллиантами огранки "роза" / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II по неизвестной причине редко носила эту парюру, включающую два ожерелья и четыре броши.

В нем мы видели Маргрете в 1991 году, когда королева носила комплект во время государственного визита норвежской королевской семьи в Данию.

Тиара Баденская пальметта

Тиара Баден-Пальметта, происходящая от предков Маргреты в Швеции, была завещана ей королевой Ингрид. На ней изображены ромбовидные сердечки, оформленные в виде пальметт.

Королева Маргрете II в тиаре Баденская пальметта и с сапфировым колье / Фото: Getty Images

Из-за формы сердца королева Маргрете носила это украшение на королевских свадьбах по всей Европе, в том числе в 2000 году, когда наследный принц Норвегии Хокон женился на наследной принцессе Метте-Марит.

Также в коллекции королевы есть сапфировое колье, принадлежавшее ее бабушке - королеве Александрине. В парюру кроме колье также входят серьги, колье, кольцо и броши. Все можно разобрать и носить разными способами.

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