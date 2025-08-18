Драма личной жизни королевы Виктории: как принц Альберт унижал жену за закрытой дверью

Королева Виктория и принц Альберт / © Getty Images

Есть доказательства того, что у Виктории и Альберта были довольно пылкие отношения. Королева была очень страстной женщиной, быстро впадающей в ярость, и Альберт просто не мог справиться с ее эмоциями. В Королевском архиве есть ряд фотографий писем, которые Альберт написал жене после некоторых из их ссор, и эти письма документируют, что они ссорились из-за чего-то очень безобидного, и она злилась, а он был очень бесчувственным — выбегал из комнаты и игнорировал ее, а затем сердито писал ей письмо, документируя все, что она сделала неправильно, а затем ждал, пока она извинится.

Также принц всегда был довольно пренебрежительным, например, он пишет это: «У меня нет выбора, кроме как оставить тебя, когда я вижу, что разговор принимает такой оборот. Я выхожу из комнаты и удаляюсь к себе, чтобы дать тебе время прийти в себя. Затем вы следуете за мной, чтобы возобновить спор и выговориться». Итак, Виктория явно хотела решить проблему, но Альберт этого не сделал. В другом гневном письме он отчитывает ее, говоря: «Ты снова потеряла самообладание совершенно напрасно».

Казалось, Альберт всегда считал, что он прав, а она была эмоциональной и нестабильной. Он также заставил свою жену вести тетрадь, в которой она должна была записывать все свои вспышки гнева, эгоизм и потерю самоконтроля. Затем Виктория должна была отдавать эту тетрадь Альберту, и он читал ее «признание», а затем выдавал ей сертификат об улучшении. В одном из таких случаев он сказал: «В этот раз я могу дать тебе очень хороший сертификат, и мне приятно наблюдать твое усовершенствование».

В этом смысле это действительно не был брак равных — он считал себя интеллектуально и морально выше ее, даже несмотря на то, что она была королевой. И эта неравная динамика между ними позволяла Альберту чувствовать себя важным, потому что, конечно же, она была выше его, будучи королевой. Это также означало, что она всегда принижала себя в его присутствии и вела себя как подчиненная.

Говоря о разговоре с ней, он сказал: «Я стараюсь изо всех сил быть терпеливым, но чувствую ужасную трату драгоценнейшего времени и энергии, которые следовало бы направить на пользу другим». Это его жена и королева, и он говорит, что разговор с ней сродни пустой трате времени. А в других случаях он также очень критически отзывался о ее материнских навыках, говоря, что она плохая мать. В письме от октября 1856 года он говорит: «В самом деле жаль, что вы не находите утешения в обществе своих детей».

Альберт также мог отругать ее на публике, он принижал ее способность принимать решения и создавал впечатление, что она не была хорошей королевой. К сожалению, такой тип поведения и обращения с женщинами был очень распространен в то время. В викторианском обществе мужчины считались превосходящими в интеллектуальном и нравственном плане, поэтому ответственность за «направление» своих жен к лучшей жизни возлагалась на них. И поэтому, хотя между ними был всего один год разницы, он выступал в роли учителя, а она — ученицы. А после смерти Альберта, когда Виктория писала своей дочери, она сказала следующее: «Я всем обязана дорогому папе. Он был моим отцом, моим защитником, моим наставником и советником во всем и вся. Моя мать, я могу почти сказать, а также мой муж».

И поэтому вы можете видеть, что он культивировал в Виктории это чувство, что она ничто без него, что она не может принимать никаких решений относительно него и что у него есть интеллектуальное право голоса во всем.

Также по мнению историка, Альберт боролся с тем фактом, что Виктория превосходила его во всем, кроме брака. Это действительно тревожило его в результате этого он часто принижал жену, чтобы чувствовать себя лучше. Он был неуверенным в себе человеком, и это проявляется в других сферах его жизни. При дворе он настаивал на строгом соблюдении этикета — он сделал его еще более жестким: запретил фрейлинам сидеть в его присутствии, и им не разрешалось разговаривать с ним, пока он сам не заговорит с ними первым. Это подчеркивало его королевский статус, в чем он чувствовал себя неуверенно. Принц не имел ни одного друга среди всех, кто жил во дворце. Придворные леди писали в своих мемуарах, что Альберта ненавидели из-за его сухости и неловкости в общении с женщинами, в то время как Викторию обожали за ее искренность и интерес к окружающим людям.

Альберт также считал себя очень умным и разбирающимся в политике, и когда Британия была вовлечена в Крымскую войну, он, вроде бы, написал 50 томов инструкций правительству, но то полностью проигнорировало его советы. Он не имел права приказывать или давать подобные советы. Ответ Виктории был гораздо более гуманным и успешным, потому что она написала простые благодарственные письма войскам, выражая им благодарность за их жертву. Затем их напечатали в газетах, и это был огромный PR-успех для королевской семьи.

Природное обаяние и жизнерадостность Виктории очень нравились публике, и, возможно, это, вызвало у Альберта зависть. И что же он делал наедине? Он снова пытался контролировать Викторию и заставлял ее чувствовать себя неполноценной. Но, несмотря на все это Виктория была совершенно очарована мужем на протяжении всего их брака и после него.