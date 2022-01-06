Дутые куртки, свитера и шапки: образы звезд, во время отдыха в заснеженных горах

Дутые куртки, свитера и шапки: образы звезд, во время отдыха в заснеженных горах

Предлагаем вдохновиться образами знаменитостей перед предстоящими каникулам в горах.

Традиционно во время зимних праздников многие любители активного отдыха отправляются в горы, чтобы покататься на лыжах, сноуборде, просто подышать свежим воздухом и насладится живописной природой. Для такого времяпрепровождения не обойтись без специальной теплой одежды, но у кого брать пример, как не у знаменитостей, среди которых очень много любителей подобного отдыха.

Тем более, что после 1924 года развитие лыжных видов спорта среди неспортсменов дало начало новому стилю апре-ски (après-ski), который с французского буквально переводится "после лыж". Это одежда, которая пригодится вам во время отдыха в горах: свитеры с вязаными узорами, теплые, но плотно сидящие спортивные брюки, шапки, гигантские меховые ушанки, дутые куртки и комбинезоны, ботинки-хайкеры.

Мы покопались в архивах, и нашли несколько интересных образов знаменитых актрис, первых леди, принцесс и моделей в апре-ски. Они настолько стильные, что точно послужат вдохновением перед поездкой на заснеженные склоны, ведь здесь мы собрали строгие горнолыжные наряды 40-х, яркие из 80-х, а также несколько практичных современных.

Софи Лорен, 1978 год

Итальянская звезда позирует в Австрии, во время съемок фильма Metro-Goldwyn-Mayer "Звездная мишень". На актрисе теплые брюки, длинный шарф и теплый свитер с оленями.

Софи Лорен / Getty Images

Элизабет Тейлор, 1967 год

Актриса целует своего мужа Ричарда Бертона по приезду на отдых. Тейлор была страстной модницей, любила украшения и меха, поэтому даже для отпуска в горах выбрала меховую дубленку и шапку. Ричард надел стильный белый кардиган.

Элизабет Тейлор с мужем / Getty Images

Грейс Келли, 1972 год

Княгиня Монако позирует на снегу со своими дочерьми Стефанией и Кэролайн во время каникул в Австрии. Грейс и ее дочери надели простые белые кардиганы.

Грейс Келли с детьми / Getty Images

Брижит Бардо, 1958 год

Актриса Брижит Бардо во время отдыха в Корти́на-д’Ампе́ццо - итальянском курорте в Доломитовых Альпах. На актрисе штаны, теплые ботинки, свитер и косынка на голове.

Брижит Бардо / Getty Images

Жаклин Кеннеди, 1964 год

На фото первая леди США готовится к следующей поездке на подъемнике на горе Пахта. Она вместе с мужем, двумя детьми и другими членами семьи Кеннеди проводила рождественские каникулы в Аспене. На Джеки трендовые в период 60-х горнолыжные брюки, полосатая куртка и меховая шапка.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

Глория Грэм, 1955 год

Актриса и обладательница премии "Оскар" позирует на лыжах в ярком свитере, штанах и красных перчатках.

Глория Грэм / Getty Images

Дэвид Боуи и Иман, 1993 год

Рок-музыканта и его жену заметили фотографы, в швейцарской деревне Гштаад, где они отдыхали. Дэвид учит Иман кататься на лыжах. Обе знаменитости одеты очень ярко: на моделе красная дутая куртка, лосины и шапка, а вот Дэвид выбрал горнолыжный костюм в черно-синих цветах.

Дэвид Боуи и Иман / Getty Images

Натали Вуд, 1971 год

Суперзвезда Натали Вуд на лыжной гонке знаменитостей Benson & Hedges в Медвежьей долине, Калифорния. На актрисе надеты классические лосины со стрелками, модная куртка с меховой отделкой и шапка. Натали запечатлели с коллегой - актером Клинтом Иствудом.

Натали Вуд / Getty Images

Рита Хейворт, 1949 год

Киноактрису сфотографировали, когда она каталась на лыжах во время зимних каникул в Мюррене, Швейцария. На Рите все те же штаны со стрелками, теплый белый свитер апре-ски с высокой горловиной, куртка и теплые перчатки. Волосы актрисы уложены волнами, как было модно в 40-х.

Рита Хейворт / Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям, 2016 год

Пара тоже любит зимние виды спорта и часто отдыхает в заснеженных горах. Это фото было сделано во время их каникул во французских Альпах. Оба выбрали яркие горнолыжные костюмы.

Кейт и принц Уильям / Getty Images

Принцесса Диана, 1993 год

Также поклонницей отдыха в горах была и принцесса Диана. Практически ежегодно она с семьей ездила кататься на лыжах, например, это фото сделано в Лехе, Австрия, а рядом с Дианой ее младший сын Гарри. На принцессе стильная дутая куртка, лосины и белая водолазка.

Принцесса Диана и Гарри / Getty Images

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