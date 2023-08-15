Два брака королевской принцессы Анны: истории любви единственной дочери королевы Елизаветы II

15 августа королевская принцесса Анна празднует 73-летие. За свою долгую жизнь единственная дочь королевы Елизаветы II была замужем дважды и родила двоих детей. Сегодня говорим о втором браке принцессы, который длиться уже больше 30 лет. И немного вспоминаем о первом.

Первый брак с капитаном Марком Филлипсом

Впервые Анна вышла замуж в 1973 году, ей тогда только исполнилось 23. Со своим будущим мужем принцесса познакомилась на вечеринке для любителей лошадей в 1968 году.

Марк Филлипс и принцесса Анна / Фото: Associated Press

О помолвке с капитаном Марком Филлипсом было объявлено 29 мая 1973 года. Филлипс подарил Анне помолвочное кольцо изготовлено из сапфира и алмаза от ювелирного дома Garrard.

А обвенчаться пара решила в день рождения брата Анны – короля Чарльза III – 14 ноября 1973 года в Коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминстере. Видимо дату принцесса выбрала специально, чтобы отомстить брату, который высказывался о Марке в самом неприглядном ключе, заявляя, что Анна выходит замуж за Филлипса для того, чтобы не покидать конюшни. Чарльз в тот день праздновал свое 25-летие. "Анна не могла выйти замуж за своего коня и потому выбрала конюха", - прокомментировал выбор принцессы Чарльз.

Марк Филлипс и принцесса Анна / Фото: Associated Press

В день венчания на Анне было вышитое свадебное платье в тюдоровском стиле с высоким воротником и рукавами с элементами средневековья. Оно было разработано Морин Бейкер, главным дизайнером бренда Susan Small. На голове невесты была тиара королевы Марии Текской, которая называлась "Франж".

Марк Филлипс и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Их брак продлился 18,5 лет, в нем на свет появились двое детей – сын Питер Филлипс и дочь Зара Тиндалл (в девичестве Филлипс). Развод состоялся 23 апреля 1992 года и в скором времени принцесса Анна объявила, что снова в 42 года собирается замуж во второй раз.

Второй брак с коммандером (ныне – вице-адмирал) Тимоти Лоренсом

В том же 1992 году принцесса Анна вступила в брак во второй раз. С Тимоти Лоренсом, командиром Королевского флота, Анна познакомилась, когда он служил на Королевской яхте "Британия". Их отношения завязались в начале 1989 года, через три года после того, как он был назначен конюшим королевы Елизаветы II. На тот момент принцесса еще была замужем, но очевидно уже готовилась к разводу.

Вторая свадьба принцессы Анны состоялась в 1992 году, через восемь месяцев после того, как она развелась с первым мужем. Они обвенчались в Шотландии, в церкви Crathie Kirk недалеко от замка Балморал 12 декабря 1992 года. Это была скромная во всех отношениях церемония, на которой присутствовало всего 30 гостей. Церковь в Шотландии выбрали не спроста, так как в отличие от Англиканской она разрешала повторный брак разведенных людей при определенных обстоятельствах.

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / Фото: Associated Press

На свадебной церемонии Анна была одета в белый жакет поверх скромного укороченного платья до колен и с букетом белых цветов в волосах.​​Ее помолвочное кольцо было с сапфиром кабошон, окруженного тремя маленькими бриллиантами с каждой стороны. Детей в браке у пары не родилось, но вот уже почти 32 года они живут вместе.

В чем же секрет долгого брака пары

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Королевские эксперты в один голос твердят, что секрет счастливого брака Анны и Тимоти кроется в веселом нраве королевской принцессы. Дескать чувство юмора у Анны так прекрасно, что спасает любую ситуацию, которая может всплыть в таком долгом браке. Говорят, Анна очень легко относится к любым проблемам и неурядицам, что это помогает сглаживать углы, а браку так долго оставаться счастливым. За последние несколько лет принцессе Анне пришлось нелегко, она похоронила сначала отца принца Филиппа, а через год и мать королеву Елизавету II. Очевидно, это принесло много стресса в ее жизнь, но Анна и Тимоти крепко держались вместе, и пережили все трудности. Не без чувства юмора, разумеется.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Рекордсменами в королевских браках, конечно, является королева Елизавета II и принц Филипп, они прожили более 74 лет. Но, учитывая, что у Анны этот брак стал вторым, она тоже показывает неплохой пример.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

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