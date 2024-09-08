Два года без королевы: 12 неожиданных фактов о Елизавете II

8 сентября 2024 года исполнится два года со дня смерти королевы Елизаветы II – монарха, которая правила Великобританией дольше всех в истории. В этот памятный день мы решили вспомнить некоторые интересные факты о королеве, которая на многие годы останется в сердцах подданных.

Букингемский дворец объявил о смерти 96-летней Елизаветы II в официальном заявлении от 8 сентября 2022 года. "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем", — гласило это сообщение. В этот же миг новым королем Великобритании стал ее старший сын – король Чарльз III, коронованный 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

1. У Елизаветы было несколько необычных прозвищ. В детстве ее отец, мать и сестра называли ее "Лилибет". А когда принцесса вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, он стал называть ее "моя капусточка", но только в приватной обстановке, разумеется.

2. С детства она обожала есть сэндвичи с джемом ("джемовый пенни") за послеобеденным чаем. Ей было пять лет, когда она впервые его попробовала и продолжала их есть на протяжении всей жизни. Это сэндвич, намазанный маслом, малиновым или клубничным джемом и разрезанный на маленькие кружочки размером со старую английскую монету пенни, отсюда и название.

3. Королева была отличным водителем. Она научилась водить в 19 лет. И была единственным человеком во всей Британии, которому разрешалось водить автомобиль без прав. А также ей не нужен был паспорт, ведь она королева.

Королева Елизавета II за рулем / Фото: Getty Images

4. Она любила хороший джин. Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди как-то рассказывал, что королева выпивала по четыре порции в день. Елизавета II также любила сочетать джин с ликером "Дюбонне", иногда пила вино и любила сухой мартини (предпочитала его во время перелетов).

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

5. На протяжении многих лет у королевы Елизаветы было более 30 корги. Она любила собак, всю жизнь их опекала и в последний путь Елизавету также провожали корги – два ее последних пса Мика и Сэнди, которыми сейчас опекается невестка королевы – Сара Йоркская.

Маленькая принцесса Елизавета и корги / Фото: Getty Images

6. Королева лишь один раз была замужем. Считается, что она была тайно помолвлена ​​с прицнем Филиппом в течение трех лет, и дворец ждал, пока Елизавете исполнится 21 год, чтобы официально объявить об их помолвке.

7. Она купила материал для того, чтобы сшить свое свадебное платье (его автором стал дизайнер Норман Хартнелл) на военные купоны, введенные после Второй мировой войны. Каждому человеку в Англии было разрешено иметь определенное количество купонов на одежду, но поскольку она была королевской особой, ей было разрешено иметь 200 дополнительных купонов.

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Свадьбу Елизавета и Филипп сыграли в 1947 году. Они прожили в браке 73 года и вырастили четверых детей. Филипп скончался 9 апреля 2021 года, в возрасте 99 лет.

8. Кроме собак корги королева любила лошадей и скачки. Это была ее страсть на всю жизнь. Она ездила верхом практически до самой смерти.

Королева Елизавета II верхом на пони / Фото: Getty Images

9. Монарх также "владела" несколькими необычными животными, часто подаренными ей из других стран и содержавшимися в Лондонском зоопарке. Когда-то ей подарили несколько ленивцев из Бразилии, а также она "владела" по крайней мере одним слоном, крокодилом, кенгуру, медведем, двумя бегемотами и многочисленными лошадьми, подаренными ей правительствами или другими королевскими семьями. Технически ей пренадлежал каждый лебедь, плававший по водным путям Великобритании.

10. Монарх была поклонницей "Аббатства Даунтон" и не пропускала ни одной серии этой исторической драмы. Ей также нравились английские мыльные оперы "Жители Ист-Энда", "Доктор Кто", полицейская драма "Чисто английское убийство" и "X-Фактор". Однако достоверно неизвестно, смотрела ли она сериал Netflix "Корона", вымышленную версию истории ее собственной жизни.

11. Был один продукт, который королева Елизавета не переносила, — это чеснок. Ни одно блюдо, подаваемое королеве, не содержало чеснока, а лук она тоже не очень любила. Кстати, королева Камилла следует примеру своей покойной свекрови и не ест чеснок. "Она всегда ела, чтобы жить, а не жила, чтобы есть", — сказал однажды шеф-повар Елизаветы.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

12. Королева Елизавета не любила бороды и требовала, чтобы все в ее ближайшем окружении их сбривали. Но было одно исключение – ее любимый внук принц Гарри, которому монарх часто разрешала не сбривать бороду.

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