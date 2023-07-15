Жизнь и смерть Джанни Версаче

15 июля 1997 года знаменитый итальянский кутюрье, основатель Модного дома Versace, был убит на лестнице своего дома. Предлагаем узнать несколько фактов из его жизни.

Джанни Версаче появился на свет на юге Италии – в небольшом городке Реджо-ди-Калабрия в маленьком ателье Francesca Versace Elle, которое принадлежало его матери Франческе. Она засиделась за срочным заказом и, когда начались схватки, просто не успела доехать до роддома.

Все свободное от уроков и домашних заданий время будущий кутюрье проводил в мастерской матери. Джанни, как зачарованный, наблюдал за работой мастериц и не уходил даже тогда, когда его выгоняли: делал вид, что идет домой, а потом потихоньку возвращался и, спрятавшись за занавеской, следил за тем, что происходит в зале. Больше всего мальчику нравился волшебный момент, когда кусок ткани у него на глазах превращался в красивое платье: мать укутывала очередную клиентку в отрез, закалывала, где нужно, булавками, и ничем не примечательная женщина становилась королевой.

Джанни Версаче / Фото: Getty Images

Поначалу Джанни помогал матери – убирал со стола лоскутки, из которых шил замечательных пальчиковых кукол, и держал подушечку с булавками, когда Франческа примеряла одежду на клиентах или манекенах. Потом начал сам придумывать фасоны платьев, которые предстояло сшить его матери – и пока его ровесники играли на улице, он играл в свою любимую игру – "Придумай платье раньше мамы". В двенадцать лет Джанни начал работать в ателье у матери – покупал ткани и фурнитуру, выполнял мелкие портняжные работы.

Версаче чуть было не выгнали из школы, когда учитель живописи увидел, что на уроке он рисует обнаженных женщин. Разразился грандиозный скандал, во время которого директор школы назвал Джанни "сексуальным маньяком", а на самом деле мальчик делал "заготовки" – моделей, который потом можно было бы одевать.

Джанни Версаче / Фото: Getty Images

Окончив школу, Версаче, мечтавший шить, к своему великому огорчению отправился в Рим учиться на архитектора – его мать решила, что профессия портного не подходит мужчине. Однако Франческа очень быстро поняла, что не справляется в ателье без его помощи, и вернула сына обратно. С тех пор задачей Джанни стала закупка тканей для семейного ателье, в поисках которых он часто бывал в столицах мировой моды, где не пропускал ни одного модного показа. Приезжая домой, Версаче применял полученные знания на практике, придумывая наряды для местных модниц.

Первой моделью Версаче стала его сестра Донателла – именно для нее он в свое время придумал платья с глубоким декольте и высокими разрезами по бокам, лаковые мини-юбки и сапоги-ботфорты. Взамен он попросил об одном – на вопрос, кто сшил ей такие наряды, отвечать: знаменитый кутюрье Версаче.

Показ первой дебютной коллекции Версаче прошел в марте 1978 года. Она была настолько блестящей – как в переносном, так и в прямом смысле (количество переливающихся тканей, блесток и стразов просто зашкаливало), что сидящим в первом ряду зрителям приходилось надевать солнцезащитные очки.

Эмблема с изображением Медузы Горгоны, украшавшая все изделия Versace / Фото: Credits

Эмблема с изображением Медузы Горгоны, украшавшая все изделия Версаче, по мнению самого дизайнера, обладала магическим свойством – как один взгляд этой мифической героини обращал в камень все живое, так и перед продукцией Версаче не мог устоять ни один покупатель, который успевал бросить на нее хотя бы мимолетный взгляд.

Желая привлечь в ряды своих поклонников звезд первой величины, Версаче делал им дорогие подарки, как это было со Сильвестром Сталлоне и Клаудией Шиффер – им Джанни отправил ящики, набитые текстилем и посудой собственного производства – после этого они без долгих уговоров согласились обнаженными рекламировать его новую коллекцию Versace Home'95.

Первой взрослой любовью Джанни стал манекенщик Пол Бек. Дизайнер был готов ради молодого человека на все, но спустя несколько лет тот женился на его сестре Донателле. Версаче не общался с ней целый год и помирился только после того, как Донателла родила дочь Аллегру. Самые продолжительные отношения связывали Джанни со стилистом Антонио Д'Амико. Они прожили вместе пятнадцать лет, при жизни Версаче сделал Антонио управляющим сетью своих магазинов Istane и не забыл его в своем завещании, согласно которому из доходов Модного дома Д'Амико до самой его смерти будут выплачивать по двадцать шесть тысяч долларов ежемесячно.

Вилла Джанни Версаче в Майами-Бич / Фото: Credits

Джанни Версаче погиб 15 июля 1997 года – он был застрелен своим любовником Эндрю Кьюаненом на ступеньках своей виллы в Майами-Бич. На похоронах дизайнера присутствовали такие знаменитости, как принцесса Диана, Элтон Джон, Николь Кидман. Версаче похоронили в Северной Италии, на берегу озера Комо, неподалеку от его дома, в котором он любил отдыхать в свободное от работы время. До сих пор доподлинно неизвестно, почему Кьюанен убил знаменитого кутюрье.

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