Джеффри Дамер / © Associated Press

Мы собрали обобщенные биографические данные, судебные материалы и психологические объяснения из различных источников, в том числе с сайта FBI, чтобы рассмотреть жизненные обстоятельства Дамера, которые могли повлиять и привести к роковым действиям.

Джеффри Дамер в окружном суде округа Милуоки во время слушания обвинений, выдвинутых против него, 25 июля 1991 года, штат Висконсин / © Associated Press

Ранние годы

Джеффри родился 21 мая 1960 года в Милуоки, штат Висконсин.

Его отец, Лайонел Дамер, был химиком-исследователем с академическим образованием. Он сосредотачивался на работе, часто погружался в лабораторную деятельность, что приводило к эмоциональной дистанции с семьей.

У матери, Джойс Дамер, были серьезные психологические и неврологические проблемы. Во время беременности у нее был сильный эмоциональный кризис, эпизоды тревожности и физические приступы, которые иногда требовали медикаментозного вмешательства. По разным источникам, она принимала значительное количество сильных препаратов, в частности седативных и обезболивающих, чтобы контролировать свое состояние. Поэтому существует мнение, что именно сильный стресс во время беременности и употребление медикаментов могли влиять на формирование нервной системы Джеффри.

Согласно материалам The New York Times, жизнь семьи была нестабильной, между родителями было много конфликтов, наблюдалась тревожная атмосфера и частые ссоры, которые создавали эмоционально напряженную среду. Впоследствии в своих мемуарах, опубликованных в 1994 году, Лайонел описывал детство сына как период постепенного «эмоционального угасания».

Лайонел Дамер, отец Джеффри Дамера, вместе со своей женой Шари — мачехой Джеффри, в первый день суда 30 января 1992 года в Милуоки / © Associated Press

С раннего возраста Джеффри был социально изолированным, трудно находил друзей и проявлял интерес к анатомии животных и костям. По данным A&E Television, он часто находил трупы животных вдоль дорог, например, сбитых машинами птиц, мелких млекопитающих и других, и приносил их домой.

Вместо того чтобы воспринимать это как нечто отталкивающее, Джерри собирал останки в скрытых местах, очищал кости от мягких тканей, наблюдал за структурой скелета, а иногда экспериментировал с сохранением частей тел в химических веществах.

Его отец, заметив интерес сына, решил не запрещать его, а направить в «научное русло». Он познакомил Джеффри с основами таксидермии (сохранение и подготовка тела животного для научных или экспозиционных целей). Сначала это выглядело как образовательный, почти научный интерес, который отец воспринимал как потенциально полезное увлечение. Но для Джеффри это постепенно становилось не просто обучением, а эмоционально важной деятельностью, связанной с ощущением контроля над чем-то неодушевленным.

Травматические события и развитие личности

Джеффри Дамер слушает заседание в окружном суде Милуоки после избрания присяжных, 29 января 1992 года / © Associated Press

Одной из переломных точек его детства считается операция из-за грыжи в возрасте около 4 лет. Позже сам отец предполагал, что после этого Джеффри стал более замкнутым и эмоционально отстраненным.

В материалах Psychology Times отмечается, что этот период можно отметить как возможное формирование его будущей тревоги относительно телесной целостности. Однако важно подчеркнуть, что это лишь гипотезы, а не доказанные причинно-следственные связи.

В подростковом возрасте Джеффри пережил один из ключевых этапов своего эмоционального становления — распад семьи, который существенно усилил его социальную изоляцию и внутреннюю замкнутость.

Развод родителей стал для него не просто формальным изменением семейного положения, а надломом в ощущении стабильности. В этот период семья фактически распалась на отдельные части, отец был сосредоточен на новой жизни и работе, мать находилась в сложном психоэмоциональном состоянии и также налаживала собственную жизнь, а сам Джеффри остался в пространстве, которому не хватало постоянного взрослого присмотра и эмоциональной поддержки.

По собственным воспоминаниям, в подростковом возрасте он часто оставался один на один в доме, иногда даже на несколько дней. Это одиночество не было кратковременным, оно становилось образом жизни. В этот же период, Джефф начал регулярно употреблять алкоголь. Это снижало его уровень тревожности и эмоционального напряжения, временно приглушало чувство одиночества, а главное, это была попытка контролировать внутренние переживания без внешней поддержки. Вместо того чтобы компенсировать одиночество новыми знакомствами, Джеффри все больше погружался в собственный внутренний мир.

Психологические особенности

13 января 1992 года Джеффри Дамер входит в зал суда в Милуоки / © Associated Press

Джеффри Дамер покидает зал суда после предварительного слушания, 22 августа 1991 года / © Associated Press

По данным EBSCO, в школьные годы мальчик был замкнутым, у него были трудности с социализацией, он демонстрировал странное поведение, например, имитировал приступы, чтобы привлечь к себе внимание.

Постепенно у него формировалось увлечение смертью и контролем над неодушевленными объектами. Считается, что он мог испытывать сильное отчуждение от людей и компенсировать это фантазиями о полном контроле над объектом привязанности.

В подростковом возрасте у него начали появляться сексуальные фантазии, связанные с доминированием и смертью. Сам Джеффри позже признавал, что не мог обсуждать все это или рассказать кому-то, потому что считал собственные мысли социально неприемлемыми, он это понимал, однако замалчивание только усиливало внутреннюю изоляцию и одиночество.

Первое преступление

Джеффри Дамер входит в зал суда, 13 января 1992 года. / © Associated Press

Первое убийство произошло в 1978 году, когда Даммер встретил 18-летнего автостопщика Стиви Хикса. Это событие стало началом его криминальной истории, хотя у дальнейших действий не сразу была серийность.

Напротив, в его жизни наступил долгий перерыв, который длился почти до конца 1980-х годов. Этот период можно описать как фазу «внешней нормализации», он пытался вести социально приемлемую жизнь, некоторое время учился и менял среду, частично дистанцировался от опасного поведения. Однако под этой «маской» внутренние проблемы не исчезли, а скорее оставались скрытыми.

После первого преступления Джеффри поступил в армию США. Однако этот этап не стал для него спасительным фактором. Во время службы у него были проблемы с дисциплиной, одиночество даже в коллективе, проблемы с адаптацией и частое употребление алкоголя.

Военная среда, которая обычно предполагает четкие правила и социализацию, не смогла компенсировать его внутреннее одиночество. В конце концов, служба завершилась досрочно, и он был уволен из-за проблем с алкоголем и поведением.

После завершения службы Джеффри вернулся к гражданской жизни, однако его социализация оставалась крайне нестабильной. Он не смог удержаться на постоянной работе, часто менял место жительства, оставался уединенным и избегал различных межличностных связей.

Важной характеристикой этого этапа было то, что Джеффри существовал как бы в двух параллельных реальностях: внешняя — попытки работать, жить, придерживаться социальных норм, и внутренняя — изоляция, фантазии, алкоголь как способ регуляции состояния.

Серия преступлений (1987-1991)

Джеффри Дамер явился в окружной суд для своей первой явки на слушание обвинений, выдвинутых против него, 25 июля 1991 года / © Associated Press

Самая известная часть биографии Джеффри Дамера пришлась на период между 1987 и 1991 годами, когда он совершил большинство своих убийств.

Согласно материалам A&E Television и EBSCO, его жертвами были преимущественно молодые мужчины, которых он встречал в общественных местах. Он знакомился с молодыми мужчинами чаще всего в барах, на улице или местах ночной жизни молодежи.

Начинал с обычного разговора, чтобы не вызвать подозрения. Далее предлагал деньги или небольшие услуги, например, фотосессию. Вел себя спокойно и абсолютно неагрессивно, это создавало впечатление «обычного» или даже застенчивого человека.

После того как контакт был налажен, Джеффри предлагал пойти к нему домой, часто говорил что у него есть алкоголь, и можно спокойно общаться или «отдохнуть». На этом этапе его жертвы обычно добровольно соглашались пойти.

Когда же они оказывались наедине, он постепенно терял для них роль «безопасного человека». Полностью контролировал ситуацию, изолировал жертву от возможности побега или вызова помощи. Далее происходило насильственное убийство, которое было частью его повторяющегося сценария.

Арест и судебный процесс

23 июля 1991 года, полицейские изымают сумки с вещественными доказательствами из квартиры Дамера, где были найдены части тел / © Associated Press

Полицейский Милуоки фотографирует кости, найденные в переулке за многоквартирным домом, во вторник, 23 июля 1991 года, где полиция обнаружила несколько частей тела в соседней квартире Дамера / © Associated Press

В 1991 году одна из потенциальных жертв Дамера сумела сбежать и обратиться за помощью в полицию. Этот момент стал ключевым в завершении его преступной деятельности, поскольку именно после побега следствие получило первый сигнал, что за обычным «инцидентом» стоит серия систематических убийств.

После сообщения полиции правоохранители прибыли в квартиру Дамера, где провели обыск, во время которого следователи обнаружили человеческие останки и фрагменты тел, которые были сохранены в разных частях квартиры, фотографии жертв, сделанные самим Дамером, личные вещи жертв, медицинские и химические вещества, которые могли использоваться для обработки тел, инструменты, которые указывали на расчленение и сокрытие преступлений.

Этот обыск фактически разрушил многолетнюю возможность Дамера скрывать свою деятельность. После ареста он был допрошен следователями и постепенно начал давать подробные признания. В ходе расследования он признал причастность к серии убийств и объяснял свои действия психологическими проблемами и внутренними импульсами.

Серийный убийца Джеффри Дамер на фотографии шерифа округа Милуоки 1982 года / © Associated Press

Согласно материалам судебного процесса FBI, Дамер признал себя виновным в 17 доказанных убийствах. Суд признал его виновным и способным нести ответственность за свои действия. В результате он получил 15 пожизненных приговоров без права на условно-досрочное освобождение. Впоследствии к приговору был добавлен еще один эпизод, связанный с предыдущим убийством, это усилило общую криминальную картину дела.

В суде Дамер открыто признал свою вину и заявил, что осознает «болезненность и зло» собственных поступков, однако объяснил их последствиями психических нарушений. Несмотря на это, экспертиза и сторона обвинения пришли к выводу, что он осознавал свои поступки и мог их контролировать.

Социальное влияние

Джеффри Дамера сопровождают в окружной суд Милуоки, 29 января 1992 года / © Associated Press

Джеффри Дамер подходит к столу защиты во время первого дня отбора присяжных на суде, 27 января 1992 года / © Associated Press

Случай Джеффри Дамера существенно повлиял на американскую систему правосудия и дискуссию о недостатках работы полиции, игнорирование исчезновений представителей маргинальных групп общества и проблемы психиатрической оценки опасных лиц.

В 1994 году он был убит в тюрьме. Дамер вместе с двумя другими заключенными был назначен на уборку в тюремном помещении и во время работы остался без постоянного присмотра персонала. В какой-то момент другой заключенный напал на Дамера, с металлическим предметом, частью оборудования из тренажерной зоны. Удар был нанесен внезапно и с близкого расстояния, после чего Джеффри получил смертельную травму головы.

Его смерть стала следствием тюремного напряжения и его чрезвычайной «известности» среди заключенных. А из-за характера преступлений он находился в высоком риске насилия со стороны других заключенных, более того, сначала даже содержался отдельно от других.

Психологический профиль Джеффри от Джона Дугласа

Психолог криминалист Джон Дулас в своей работе с серийными преступниками "FBI Behavioral Science Unit" считал, что поведение убийцы — «психологический отпечаток», который отражает способ его мышления, уровень контроля импульсов, сексуальные и властные мотивы, степень фантазийности и социальную адаптацию.

В случае Джеффи он рассматривал его не как «хаотичного психически больного», а как организованного, но эмоционально нестабильного преступника. По классификации Дугласа, Дамер принадлежит к организованному типу серийного преступника, признаками этого являются:

планирование встреч с жертвами

выбор социальных мест, например, бары и улица

способность контролировать свое внешнее поведение

сокрытие следов преступлений

Однако ключевое отличие Дамера, это сочетание организованности с глубоким психологическим разрушением. Дуглас подчеркивал, что организованный преступник — не означает «нормальный», это скорее человек, который научился маскировать свою патологию.

Также можно выделить его желание контроля, а не только самого насилия, Дуглас считает, что его мотив был не только сексуальный. Сексуальность была смешана с контролем и главным было не удовольствие, а полное владение другим человеком. Жертва не должна была быть «субъектом», а «объектом».

Джеффри Дамер дает интервью в исправительной колонии Колумбия в Портедже, штат Висконсин, 12 января 1993 года / © Associated Press

Кроме того, большую роль играли его фантазии, преступления начинались задолго до первого убийства из-за фантазийного развития. Дуглас описывает это определенной схемой:

ранние фантазии об одиночестве усиление контроля в воображении потребность «реализовать вымышленный сценарий» постепенная потеря способности остановиться

В таких случаях фантазия становится внутренним миром, который замещает реальность. Криминалист не считал одиночество причиной преступлений, но оно было катализатором. Это создало условия, где фантазийный мир стал важнее реального.

Одна из важнейших идей Джона Дугласа — серийный преступник не просто убивает людей, он «фиксируется» на определенном типе контроля над ними. У Дамера эта фиксация проявлялась как желание «сохранить» жертву для себя и иметь над ней контроль, не отпускать ее или «выбрасывать».

Отсюда и поведение, которое он сам описывал, сохранение частей тел и попытки «удержать» человека даже после смерти. В терминах криминалиста это не «каннибализм как таковой», а крайняя форма объектной фиксации.

Со временем Даммер уже не мог остановиться убивать из-за снижения эмоциональной реакции на насилие. Первое преступление вызывало определенный психологический сдвиг, а повторение уменьшало внутренний барьер. В какой-то момент фантазия становилась «нормой» поведения, а это создало цикл: фантазия — реализация — короткое облегчение — возвращение фантазии.

У Джеффри не было классической «агрессивной злобы», скорее эмоциональная пустота и попытка ее заполнить. Это важная разница, потому что вместо идеи «я хочу уничтожить», им руководило желание «я не хочу быть один».

Криминалист Джон Дуглас одним из первых предложил мысль? именно из истории Джеффри Дамера, что нет «одной причины», которая стала толчком к страшным событиям. Он говорит, что такие случаи возникают на пересечении личностной уязвимости, фантазийного мира и отсутствия социальных ограничений.

История Джеффри Дамера остается сложным примером взаимодействия психических расстройств, социального одиночества и личностной дезадаптации. Она не дает простых ответов и не может быть сведена к одному фактору.

Джеффри Дамер, 1991 год. / © Associated Press

Современная криминальная психология рассматривает его случай как многофакторный, где биология, семейная среда, психические состояния и социальные условия переплелись в трагический сценарий.