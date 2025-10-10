Джем, огурцы и соусы: что продают звезды и королевские особы

Меган Маркл, Крисси Тейген и Памела Андерсон

Меган Маркл

Делать деньги на собственном имени умеют многие звезды. Вот недавно герцогиня Сассекская рассказала в Instagram As Ever, что они расширили линейку и теперь в ассортименте есть абрикосовый джем и апельсиновый мармелад в подарочной коробке.

Джем As Ever / © instagram.com/aseverofficial

Маркл регулярно постит фотографии и видео показывая, как сама орудует на кухне с закрутками. Не обходится и без конфузов, но Меган это только на руку, так ее варенье раскупают еще быстрее.

Король Чарльз III

Ее свекр король Чарльз III, кстати, тоже успешно продает джемы, и в разы дешевле, чем американское варенье герцогини. Джем короля уже много лет продается в лучших продуктовых магазинах Великобритании через его поместье в герцогстве Корнуолл.

Джем короля Чарльза / © instagram.com/sandringhamestate

Цена одной банки 6,70 долларов в то время, как варенье бренда герцогини Меган стоит 14 долларов за маленькую банку. Малиновое варенье короля Чарльза также можно приобрести в сувенирном магазине в Сандрингеме.

Бруклин Бекхэм

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов — Бруклин — давно увлечен кулинарией. Он продает собственный бренд острых соусов Cloud23, а также в Instagram поделился мастер-классом по приготовлению домашнего клубничного джема.

Бруклин Бекхэм / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Варенье Бруклин пока что не продает, но, кто знает, может все еще впереди. На видео, которым в соцсети поделился Бруклин видно, как он сам чистит и моет клубнику, варит варенье и в конце подает его на пробу своей жене Николе Пельтц на подушке хрустящего хлеба.

Крисси Тейген

Модель и многодетная мать Крисси Тейген нашла себя в бизнесе и успешно продает широкие аасортимент товаров под своим брендом Cravings by Chrissy Teigen, включая кулинарные книги, смеси для выпечки, упакованные продукты питания, соусы для пасты и даже посуду для приготовления пищи.

Крисси Тейген / © Instagram Крисси Тейген

Варенья в ее ассортименте мы не нашли, но Крисси любезно прорекламировала джем Меган Маркл, когда та разослала первую пробную партию некоторым знаменитостям в качестве подарков.

Памела Андерсон

Бывшая звезда Playboy уже давно увлечена садоводством. В последние годы Памела сосредоточилась на более уединенной жизни, переехала в дом своей бабушки в Канаде, в небольшом городке Лейдисмит и теперь в ее Instagram можно часто увидеть фото с огорода. Выращивает Андерсон овощи, зелень и цветы.

Памела Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson

А этим летом в конце сезона знаменитость запустила ограниченную серию консервированных огурцов под названием Pamela’s Pickles. Цена одной банки огурцов — 38 долларов, деньги Памела жертвует Калифорнийскому центру дикой природы. Рецепт маринада для этой серии консервации Памела взяла из своей кулинарной книги, которую она написала на основе семейных рецептов.

Дэвид Бекхэм

Еще один увлеченный огородник и кулинар — Дэвид Бекхэм. На своем экологическом огороде бывший футболист выращивает овощи и фрукты, а потом готовит из них разные блюда, выжимает и консервирует соки, делает джемы.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

В Instagram Дэвид показывал, как готовил сливовый по своему фирменному рецепту. Если бы Дэвид занимался продажей этих баночек, то вполне мог бы составить конкуренцию и королю Великобритании и Меган Маркл.