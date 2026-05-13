Дженна Деван рассказала о красоте, материнстве и жизни после 40 лет

Дженна Деван / © Associated Press

Реклама

Издание NewBeauty посвятило Дженне Деван диджитал-обложку мая, и разговор с ней оказался гораздо глубже типичного интервью о косметике или карьере.

44-летняя актриса, танцовщица и мама троих детей говорит о красоте не как об «идеальности», а как о способе поддерживать себя в насыщенной жизни. Ее ежедневная жизнь — это одновременно семья, работа, съемочная площадка, логистика детских графиков и постоянная попытка найти хотя бы немного времени для себя.

Карьера не — приоритет

Несмотря на успешную профессиональную историю, Дженна четко определяет свой «северный ориентир» — семью и партнера.

Реклама

Она признается, что постоянно отслеживает, какие сферы жизни начинают «проседать», когда другие становятся слишком активными. Это непрерывный внутренний баланс между амбициями, материнством и потребностью оставлять пространство для себя.

И, возможно, именно эта честность делает ее настолько современной, ведь она не пытается выглядеть женщиной, которая «все успевает».

Отдельным эмоциональным моментом для Дженны стал ее 44-й день рождения. Она описывает это как внезапное внутреннее «переосмысление собственной жизни». И одновременно странное, но очень сильное ощущение, что все лучшее еще впереди. Это не ностальгия и не кризис среднего возраста, а скорее новый уровень принятия себя.

Бьюти-рутина

Дженна Дьюэн / © Associated Press

Дженна Деван давно известна своей любовью к миру красоты. Она даже шутит, что в другой жизни точно работала бы в бьюти-индустрии. Сегодня ее подход к уходу — это сочетание минимализма, эффективности и современных процедур.

Реклама

Среди ее фаворитов — процедура XERF, которая работает на лифтинг и подтяжку кожи. Именно антивозрастной уход сейчас стал для актрисы особенно важным. В макияже она делает ставку на продукты, которые дают естественный эффект, такие как тональная основа, блески для губ, консилер, румяна и гель для фиксации бровей.

Отдельное место в ее бьютирутине занимает уход за волосами. Актриса называет настоящей незаменимой вещью круглую щетку для укладки, которая создает эффект профессиональной прически даже после естественного высыхания волос.

Она также призналась, что на нее имеет определенное влияние бьюти-хитростей старшей дочери. Именно подростковая культура во многом формирует современные тренды и сама Дженна увлеклась некоторыми популярными из них. В результате блески буквально «разбросаны по всему дому».

История Дженны — это не «идеальная жизнь», а способность оставаться живой даже с большой ежедневной нагрузкой. Она «не продает» образ женщины, которая все контролирует, наоборот, говорит об усталости, хаосе, постоянном балансировании и необходимости поддерживать себя маленькими ритуалами.

Реклама

Мы живем во времена, когда современная женственность все меньше о безупречности и все больше о честности, гибкости и умении позволить себе быть разной.

Новости партнеров