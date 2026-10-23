Дженна Ортега призналась, почему не любит маникюр в повседневной жизни

Дженна Ортега / © Associated Press

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Мы привыкли видеть Дженну Ортегу в образах, которые невозможно спутать ни с какими другими. Чёрный цвет, готическая романтика, драматичный макияж и немного мистики — актриса превратила тёмную эстетику в свою визитную карточку. Особенно после роли Венсдей Аддамс, которая сделала её одной из самых узнаваемых звёзд своего поколения, об этом рассказало издание People. Во время промо-туров своих проектов актриса продолжает экспериментировать с готическим гламуром и переносит кинематографическую драматичность в мир высокой моды.

Однако есть один нюанс, то, что мы видим на экране и на красных дорожках, вовсе не обязательно отражает её повседневные предпочтения. В интервью изданию Vogue Дженна призналась, что вне работы предпочитает максимально простой уход.

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«В повседневной жизни я очень практична, ценю комфорт. Я человек, который не любит лишних хлопот по уходу».

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И хотя во время беседы ногти актрисы были накрашены в чёрный цвет, в повседневной жизни она предпочитает оставлять их без лака.

Меньше ухода — больше комфорта

Дженна Ортега / © Associated Press

В мире, где маникюр давно стал полноценным модным аксессуаром, а дизайны ногтей меняются быстрее, чем тренды в макияже, позиция Ортеги звучит весьма актуально. Она не отказывается от эффектных образов, просто не считает, что они должны сопровождать её круглосуточно.

Для актрисы красота не обязательно означает сложные ритуалы, безупречный макияж или постоянное внимание к каждой детали. На работе — перевоплощения, эксперименты и смелые решения, а в повседневной жизни — простота и свобода от лишних забот.

Этот контраст лишь подчеркивает, насколько разным может быть личный стиль. Ведь даже если определённая эстетика становится частью публичного образа, это не означает, что человек должен постоянно ей следовать.

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В то же время Ортега признает, что роль Венздей останется важной частью её истории.«Она оказала чрезвычайно большое влияние на мою жизнь. И это всегда будет то, о чём люди будут вспоминать, когда будут видеть меня» — говорит актриса.

Природная красота — это не идеал

Дженна Ортега / © Associated Press

Отношение Дженны к красоте формировалось не только благодаря работе в кино и модной индустрии. Ранее актриса откровенно рассказывала о неуверенности в собственной внешности, в частности из-за опыта общения с визажистами. В 2022 году, когда Ортега стала амбассадором Neutrogena, она вспомнила неприятный случай. По словам актрисы, один из визажистов не смог правильно подобрать оттенок средств для её кожи и заметил, что веснушки делают лицо «грязным», поэтому их нужно скрыть.

Тогда эти слова больно задели Дженну. Она призналась, что какое-то время стеснялась своих веснушек и не хотела показывать лицо. Со временем актриса изменила отношение к своей внешности и научилась ценить то, что когда-то пыталась скрыть. Однако тот опыт остался в её памяти.

Именно поэтому Ортега подчеркивает важность позитивных и разнообразных образов в СМИ. По её мнению, бренды и инфлюенсеры, которые влияют на восприятие красоты, должны помогать людям принимать свою уникальность, а не навязывать единый стандарт внешности.

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