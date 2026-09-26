Дженнифер Энистон изменила своё мнение о силовых тренировках: почему так произошло

Дженнифер Энистон изменила своё мнение о силовых тренировках / © Associated Press

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Отношение женщин к тренировкам меняется. Если раньше основной акцент делался на кардио и похудении, то сегодня всё больше людей говорят о мышечной силе, подвижности и здоровом старении. Дженнифер Энистон признается, что раньше она не особо прислушивалась к этим советам, однако с возрастом поняла их истинную ценность, об этом сообщило издание PureWow. По словам актрисы, теперь у нас гораздо больше исследований и доказательств того, насколько важны силовые тренировки для повседневной жизни. Именно поэтому Энистон уже несколько лет занимается по программе функционального фитнеса Pvolve. Она открыла её для себя после рекомендации подруги и травмы, которую получила во время работы на съёмочной площадке в период пандемии.

Не только ради мышц

Для Энистон тренировки — это не просто способ поддерживать фигуру. Её гораздо больше интересует, как будет себя чувствовать тело через 10, 20 или 30 лет. Функциональный фитнес имитирует обычные движения, которые мы выполняем каждый день, например, снять чемодан с верхней полки, наклониться за книгами, подняться по лестнице или просто долго гулять. Цель — научить тело делать все это без лишней нагрузки и риска травм.

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Особое внимание в таких тренировках уделяется не только крупным, но и мелким стабилизирующим мышцам, которые помогают поддерживать тело и двигаться более уверенно. Для Энистон эта тема имеет и личное значение, ведь её родители прожили долгую жизнь — до 90 лет, но в последние годы мама актрисы потеряла подвижность.

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«С физической точки зрения конец их жизни не был радостным, поэтому я очень рада, что действительно взяла этот вопрос под контроль», — говорит она.

«Мне говорили, а я не слушала»

Энистон не скрывает, что о пользе силовых тренировок она слышала и раньше, однако не уделяла им должного внимания.«Мне говорили о пользе силовых тренировок, но я просто не слушала» — признается актриса.

Теперь силовые упражнения являются неотъемлемой частью каждой её тренировки. При этом Энистон не считает, что для занятий спортом обязательно нужно выделять целый час. Если есть всего 10 или 20 минут, она всё равно старается использовать это время. Её главный принцип прост: лучше провести короткую тренировку, чем ждать идеального момента для длительной.

Лучший мотиватор — она сама

Даже у Дженнифер Энистон бывают дни, когда совсем не хочется тренироваться. Однако тут в игру вступает её внутренний голос.«Ты будешь чувствовать себя лучше, просто сделай это», — говорит она себе и напоминает, что выдержать 40, 30 или даже 10 минут может практически каждый.

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При этом актриса не ставит перед собой жестких условий. Если через 5 минут ей действительно становится плохо, она позволяет себе остановиться. Однако обычно, когда спортивная одежда уже надета и тренировка началась, появляется желание продолжить.

История Дженнифер Энистон — не об очередном секрете вечной молодости и необходимости ежедневно проводить час в спортзале. Скорее о смене акцента, ведь тренироваться можно не только ради того, как тело выглядит сегодня, но и ради того, как оно позволит нам жить завтра.

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