Дженнифер Лопес и Марк Энтони / © Associated Press

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Разводы знаменитостей часто становятся темой светских хроник, однако за громкими заголовками нередко скрываются вполне человеческие истории. Именно такой стала история Дженнифер Лопес и Марка Энтони, которые после 10 лет брака расстались в 2014 году. Сегодня их дети уже взрослые, учатся в колледже, а отношения с отцом, по словам издания Page Six, остаются не слишком близкими.

Дженнифер Лопес с детьми / © Associated Press

Издание сообщило, что Марк Энтони решил не давить на близнецов и позволить им самим решать, когда и как общаться с ним. Дети время от времени видятся с отцом, когда сами этого хотят или нуждаются в этом. Недавно семью даже заметили вместе в Нью-Йорке, они гуляли и хорошо проводили время.

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В то же время публичные встречи певца с детьми происходят нечасто. В частности, в этом году он пропустил их выпускной. Сама Дженнифер не возражает против такого формата общения, поскольку близнецы гораздо ближе именно с ней.

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Самое эмоциональное признание Джей Ло

Дженнифер Лопес с детьми / © Associated Press

В одном из подкастов артистка рассказала, насколько непростым было материнство после развода. Она призналась, что воспитывала детей практически без посторонней помощи, и теперь, когда близнецы уже учатся в колледже, остро ощущает приближение периода, когда останется дома одна.

Певица также вспомнила, что после расставания с Энтони переживала настолько тяжелый период, что почти утратила веру в любовь и жизнь. Тогда её опорой стали двое маленьких детей и мудрый совет покойной писательницы и мотивационного спикера Луизы Хей.

Когда Дженнифер призналась, что не знает, как действовать дальше, наставница напомнила ей о танцах, если во время изучения хореографии ошибаешься, нужно просто продолжать, пока не получится правильно.

«Всегда продолжай танцевать» — говорила она, и эту фразу Лопес запомнила на всю жизнь и теперь сама передает её своей аудитории.

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Напомним, что Дженнифер Лопес и Марк Энтони были женаты с 2004 по 2014 год. В феврале 2008 года у них родились близнецы Макс и Эмма. После развода певица ещё была замужем за Беном Аффлеком, однако сейчас снова одинока. Марк Энтони в 2023 году женился на модели Надежде Феррейре, которая летом 2026 года родила ему восьмого ребенка.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони / © Associated Press

История Джей Ло — это не только рассказ о непростом разводе или сложных отношениях бывших супругов, но и о материнстве, внутренней силе и способности начинать всё сначала, даже когда кажется, что сил больше нет.

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