Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

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После рождения ребенка женщины часто слышат призывы «вернуться в форму» и как можно скорее снова стать такими, как до беременности. Однако реальность гораздо сложнее, ведь меняются не только вес и фигура, но и кожа, мышцы и грудь. И если одни воспринимают эти изменения как естественную часть материнства, другие скучают по прежней фигуре и снова хотят чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Издание Hello! подняло эту тему после откровенного признания Дженнифер Лоуренс, которая рассказала о недавнем увеличении груди, и попыталось объяснить, почему после беременности женщины задумываются о маммопластике, о существующих процедурах и о том, когда их можно проводить.

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После беременности меняется форма груди

Во время беременности молочные железы увеличиваются, ведь организм готовится к грудному вскармливанию. Кожа растягивается и приспосабливается к новому объему. После родов или окончания лактации железистая ткань уменьшается, однако кожа не всегда возвращается к прежнему состоянию.

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В результате грудь может утратить прежнюю упругость, стать более мягкой, опуститься или изменить очертания. Насколько заметными будут эти изменения, зависит от многих факторов, например, от возраста, генетики, количества беременностей, колебаний веса и особенностей организма.

Пластические хирурги отмечают, что среди пациенток, обращающихся за операциями на груди, немало женщин, родивших детей. И чаще всего они хотят не кардинально изменить внешность, а вернуть прежнюю форму и чувство уверенности.

Имплантаты или подтяжка

Это две разные процедуры, которые решают разные задачи.

Увеличение груди с помощью имплантатов может помочь, если основная проблема — потеря объема, однако форма и положение груди остались удовлетворительными.

Подтяжка груди необходима, когда ткани опустились, а соски сместились ниже. Операция помогает вернуть груди более приподнятое положение.

Комбинированная операция может быть целесообразной, если необходимо одновременно восстановить объем и скорректировать форму.

В то же время специалисты отмечают, что имплантаты не являются универсальным решением. Важно учитывать естественные пропорции тела, количество собственной ткани груди и ожидания пациентки. Современные методики также позволяют добиваться более естественных результатов с сохранением естественных контуров.

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Когда можно делать пластическую операцию после родов

С операцией не стоит торопиться, так как организму нужно время, чтобы гормональный фон стабилизировался, а грудь окончательно приобрела новую форму.

Согласно рекомендациям, обычно следует подождать не менее 6 месяцев после завершения грудного вскармливания. Если женщина не кормила грудью, ориентировочный период ожидания составляет от 6 до 20 месяцев после родов. Также желательно, чтобы вес оставался стабильным не менее полугода.

Если в ближайшем будущем планируется ещё одна беременность, операцию тоже лучше отложить, так как новые гормональные изменения могут вновь повлиять на форму груди.

Отдельный вопрос — грудное вскармливание после установки имплантатов. Многие женщины могут кормить ребенка грудью, однако операция иногда влияет на выработку молока. Риск зависит от расположения импланта, способа хирургического доступа и того, проводилась ли дополнительно подтяжка. Поэтому желание иметь детей и кормить их грудью в будущем обязательно нужно обсудить с хирургом ещё до операции.

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Нужно ли привести тело в форму «как до родов»

Пожалуй, самый важный вопрос в этой дискуссии — не то, какая грудь считается идеальной, а то, чьи ожидания пытается оправдать женщина.

Социальные сети и знаменитости нередко создают иллюзию, что после рождения ребенка можно мгновенно вернуть прежнюю фигуру. Однако решение о пластической операции не должно быть следствием чужих стандартов, давления со стороны партнера или желания соответствовать картинке из Instagram.

Специалисты советуют выбирать квалифицированного пластического хирурга, проверять его профессиональную специализацию и подробно обсуждать возможные результаты, риски и ограничения. Хорошая консультация не всегда должна заканчиваться записью на операцию, иногда лучшее решение — дать себе больше времени.

Материнство меняет тело, и в этом нет ничего плохого. Кто-то с удовольствием принимает новые формы, кто-то хочет вернуть прежнюю полноту груди, а кому-то, наоборот, комфортнее с меньшим размером. Все эти желания имеют право на существование. Главное — не воспринимать пластику как обязательный способ «исправить» последствия беременности. Ведь настоящее возвращение к себе начинается не с определенного размера чашки, а с ощущения комфорта в собственном теле и свободы самостоятельно решать, что с ним делать.

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