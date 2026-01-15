Джесси Бакли / © Associated Press

Реклама

На нынешнем «Золотом Глобусе» актриса Джесси Бакли получила награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме, но настоящим сюрпризом для публики стало ее неожиданное упоминание о супе.

На 83-й церемонии «Золотого Глобуса» праздновали достижения кинозвезд прошлого года. Джесси Бакли получила награду за роль Агнес в фильме «Гамнет». Но ее речь запомнилась не только благодаря эмоциональным словам в адрес коллег, но и благодаря супу.

«Я хотела бы поблагодарить нашего Томаша», — сказала актриса на сцене. «Во время съемок он исчез на какое-то время и однажды я нашла его возле его грузовика, где он резал картошку, лук и мясо и при этом принес свой огромный чугунный котел из Польши, чтобы приготовить суп. И этот суп начал появляться на площадке».

Реклама

Судя по всему, этот простой, но очень вкусный гуляш покорил сердца всей команды. «Он был невероятно вкусный», — добавила Бакли и не скрывала искренней благодарности.

Гуляш

Гуляш — традиционный венгерский суп или рагу из мяса, овощей и паприки. Это блюдо сытное и одновременно богатое питательными веществами. Томаш в своей Instagram-истории показал вариант супа с курицей, морковью, картофелем и другими овощами — очевидно, по методу «очисти холодильник».

Супы, как гуляш, идеальны для зимнего периода, они не только согревают, но и обеспечивают организм клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые поддерживают иммунитет. А лучше всего то, что подобные супы даже вкуснее на следующий день, а остатки можно хранить в холодильнике или морозильнике, чтобы у вас был быстрый и полезный обед или ужин.

Не обязательно быть кинозвездой, чтобы насладиться знаменитым супом. Можно попробовать:

Реклама

Венгерский говяжий гуляш — классический вариант с паприкой и овощами;

Гуляш из свиного сердца — еще один вариант, который греет и насыщает;

Суп-гуляш из грибов — легкий вариант с грибами, но не менее вкусный.

Главное правило — не бойтесь экспериментировать с овощами и мясом и добавлять любимые специи.

Гуляш- это больше, чем просто еда. Это символ того, как простые, искренние вещи способны создавать незабываемые мгновения в жизни, даже в мире гламурных церемоний. В холодное время года уютная тарелка гуляша может стать вашей личной наградой, и напомнить, что комфорт и тепло часто находятся в самых простых вещах.