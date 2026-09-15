Джессика Честейн продемонстрировала модный оттенок волос этой осени

Джессика Честейн / © Getty Images

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С приходом осени нам часто хочется перемен, например, обновить гардероб, добавить теплых оттенков в макияж или наконец решиться на новую прическу. Джессика Честейн предлагает сразу два решения, а именно, короткую стрижку боб и сияющий золотистый блонд, который выглядит роскошно и прекрасно сочетается с осенней палитрой, об этом рассказало издание Woman&Home.

Вместо холодного блонда — тёплое золото

Актриса продемонстрировала новый цвет волос на Открытом чемпионате США 12 сентября. Оттенок, который авторы называют «cinder-toffee blonde», напоминает тёплую золотисто-янтарную карамель. Он насыщенный и в то же время светлый, заметно отличается от холодных, почти ледяных оттенков блонда, которые были популярны ранее.

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Цвет создал колорист Лиам Кейси, а за новую стрижку отвечал стилист Ренато Кампора. Особенно эффектно смотрится контраст с естественными рыжими волосами Честейн, ведь актриса фактически обрела совершенно новый образ без сложных стилистических ухищрений.

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Теплый золотистый блонд мягко подчеркивает черты лица, делает их более нежными и придает волосам визуальную глубину. А короткая стрижка «боб» подчеркивает современность образа, сохраняя при этом его элегантность.

Идеальный цвет для осеннего гардероба

Джессика Честейн / © Getty Images

На US Open Честейн появилась в образе в коричневых тонах, и именно здесь её новая прическа смотрелась удивительно выигрышно. Золотистый блонд добавил света монохромному наряду и создал красивый контраст с насыщенной осенней палитрой.

Стилист Ренато Кампора отмечает, что новый цвет может не просто изменить внешность, но и повлиять на самоощущение, а именно, освежить лицо, подчеркнуть черты и придать уверенности.

Этот вариант подойдет как натуральным блондинкам, которые хотят сделать цвет теплее и интереснее, так и тем, кто готов к кардинальной трансформации. А если добавить к нему актуальный короткий боб, осенний образ будет завершённым.

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