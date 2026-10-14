Джейми Ли Кертис призналась, что порой ненавидит своего мужа: секрет брака, длившегося 42 года

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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Голливудские браки редко выдерживают испытание десятилетиями, однако Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест вместе уже более четырех десятилетий. Но, как признается лауреатка «Оскара», секрет их союза вовсе не в том, что они всегда ладят. Наоборот, в длительных отношениях бывают моменты, когда кажется, что чувства иссякли, а раздражение переросло в настоящую ненависть.

В интервью изданию HELLO! Кертис дала совет парам, и он звучит просто:«Не уходите». Она убеждена, что даже тем, кто много лет в браке, знакомы мысли о расставании, однако иногда стоит дать себе время, и ситуация может измениться.

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«Завтра всё может быть по-другому»

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест / © Associated Press

Актриса объяснила, как это работает в повседневной жизни. Сегодня партнеры едва терпят друг друга, а на следующее утро настроение меняется: на улице солнечно, собака ведёт себя забавно, ребёнок делает что-то милое, и вы снова смотрите на любимого человека с нежностью.

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Именно поэтому Кертис призывает не позволять временной обиде или раздражению подталкивать к решениям, о которых впоследствии придется сожалеть. Среди важных составляющих крепкого брака она называет настойчивость, терпение и мягкость. А ещё — ту самую «хорошую дозу ненависти», о которой она говорит с присущей ей откровенностью.

История любви, начавшаяся с одной фотографии

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест / © Associated Press

История этой пары началась в 1984 году, когда Кертис увидела фотографию своего будущего мужа в журнале Rolling Stone. На снимке Кристофер был в клетчатой рубашке и улыбался с едва заметной хитринкой. Актриса показала фото подруге и уверенно заявила, что выйдет за этого мужчину замуж.

Сначала её интерес остался без ответа, так как Гест не перезвонил после того, как она оставила свой номер через его агента. Однако позже они случайно встретились в ресторане, и на этот раз знакомство продолжилось.

Пара начала встречаться на расстоянии, пока Гест работал над шоу «Saturday Night Live». Уже через четыре месяца после начала романа, в декабре 1984 года, они поженились.

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Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест / © Associated Press

Кертис и сегодня считает, что любви нужно помогать случиться. Она советует не бояться делать первый шаг, действовать и оставлять место для того, что невозможно запланировать.

За годы совместной жизни Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест создали семью, воспитали двоих детей и построили жизнь, которой актриса гордится. Её история не об идеальном браке без конфликтов, а о способности переживать сложные периоды, но при этом не забывать о нежности и терпении. Ведь иногда любовь — это не постоянная романтика, а готовность дать друг другу время, прежде чем поставить точку.

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