Джейми Ли Кертис призналась, что в 1980-х ей сожгли волосы: актриса показала архивное видео

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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Мода меняется, тренды возвращаются, а старые фотографии порой напоминают нам, что даже самые известные звезды не всегда выглядели безупречно. Джейми Ли Кертис знает об этом не понаслышке. Актриса, которая давно стала иконой Голливуда, поделилась архивным видео 1981 года и рассказала о неожиданной причине своей тогдашней короткой блондинистой причёски, об этом рассказало издание People.

История оказалась не совсем о стильном эксперименте. Как призналась Кертис, её волосы серьезно пострадали после обесцвечивания для съёмок в фильме и последующей химической завивки. И хотя с тех пор прошло почти 45 лет, это воспоминание до сих пор вызывает у актрисы неподдельные эмоции.

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Неожиданное признание звезды

Архивный ролик, который Джейми Ли Кертис опубликовала в Instagram, возвращает нас к её появлению в шоу «Today» 31 октября 1981 года. Тогда актриса пришла на утренний эфир с короткими светлыми волосами, которые сегодня легко можно было бы воспринять как осознанный модный выбор.

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Однако во время нового визита в студию Today 28 октября 2026 года ей показали фрагмент того давнего интервью, реакция актрисы была полна приятного удивления, ведь перед ней предстала молодая версия самой себя с другой прической, но с той же харизмой.

В подписи к видео Кертис объяснила, что на самом деле стояло за её тогдашним образом.

«Мои волосы были буквально сожжены после обесцвечивания для фильма, а затем химической завивки. Странно видеть прошлое в настоящем. Рада снова быть здесь» — написала актриса.

Этот комментарий напомнил о том, какой ценой иногда даются экранные перевоплощения. То, что на экране выглядело как тщательно продуманный образ, за кулисами может быть результатом экспериментов, которые волосы переживают далеко не безболезненно.

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Архивное видео с Джейми Ли Кертис — не только повод вспомнить моду 1980-х и улыбнуться, глядя на прически тех времён. Оно показывает, как с годами меняется наше отношение к себе, ведь то, что когда-то было неудачным опытом, сегодня можно вспоминать с юмором и легкостью.

В конце концов, настоящий стиль — это не идеальная прическа и не отсутствие ошибок, а способность оставаться собой, смеяться над прошлым и уверенно смотреть в будущее. Даже если когда-то ради роли пришлось пожертвовать волосами.

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