Джеймс Уэссекский: интересные факты о единственном сыне герцогини Софи и принца Эдварда

17 декабря отмечает свое семнадцатилетие Джеймс Уэссекский – младший ребенок герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда, герцога Эдинбургского. Что нам известно о юноше, который так редко появляется на публичных королевских мероприятиях.

1. Джеймс родился 17 декабря 2007 года в больнице Фримли Парк в результате операции кесарева сечения, как и его старшая сестра леди Луиза. Он стал вторым ребенком Софи и Эдварда и их единственным сыном. 20 декабря мать и сын были выписаны из больницы.

Джеймс Уэссекский со своими родителями Софи и Эдвардом в день выписки / Фото: Getty Images

2. 21 декабря были объявлены имена новорожденного виконта Северна. Его полное имя звучит - Джеймс Александр Филипп Тео, одно из них в честь его деда принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

3. Мальчик рос вдали от всеобщего внимания. На момент его рождения приоритет первородства по мужской линии означал, что он является выше в линии наследования престола, чем его старшая сестра Луиза. Эти правила изменились с принятием Закона о престолонаследии 2013 года (введенного до рождения принца Джорджа, чтобы позволить старшим детям оставаться старшими в очереди, независимо от пола). Сейчас Джеймс занимает 15-е место, а его сестра – 16-е.

Джеймс Уэссекский / Фото: Getty Images

4. Он был самым младшим из восьми внуков покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Джеймс на 30 лет моложе своего старшего кузена Питера Филлипса (сына принцессы Анны).

5. Джеймс был крещен в частной часовне Виндзорского замка в апреле 2008 года и стал первым королевским младенцем, надевшим новую копию королевского крестильного платья. Оригинальное платье 1800-х годов сохранилось, и большинство королевских младенцев, начиная с Джеймса, также крестили в копии этого крестильного одеяния.

Джеймс Уэссекский со своими родителями и сестрой Луизой / Фото: Associated Press

6. В день свадьбы Софи и Эдварда Букингемский дворец объявил о том, что все будущие дети пары будут именоваться детьми графа, а не детьми принца. Таковым было желание молодоженов. Поэтому Джеймс носит титул виконта Северна, а с 10 марта 2023 года (когда его родители стали герцогом и герцогиней Эдинбургскими) Джеймс именуется с титулом учтивости «граф Уэссекский. При этом титул герцога Эдинбургского не является наследуемым и после смерти Эдварда может быть передан не Джеймсу, а другому члену королевской семьи.

Джеймс Уэссекский со своими родителями Софи и Эдвардом / Фото: Associated Press

"Мы стараемся воспитывать их с пониманием того, что им, скорее всего, придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь ... Поэтому мы приняли решение не использовать титулы HRH (Их королевские Высочества). Они имеют их и могут решить использовать их с 18 лет, но это крайне маловероятно", - сказала Софи в интервью Sunday Times в 2020 году.

7. Джеймс живет со своими родителями в семейном доме в Бэгшот-парке в графстве Суррей, недалеко от Виндзора.

8. Джеймс посещал Eagle House School, подготовительную школу совместного обучения недалеко от Сандхерста, в Беркшире, с 2011 по 2021 год, а затем поступил в частный колледж Рэдли в Оксфордшире.

Джеймс Уэссекский / Фото: Associated Press

9. Джеймсу и Луизе повезло проводить значительное количество времени с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом в детстве. Кстати, как и его бабушка Елизавета II Джеймс любит Балморал, особенно проводить там летние каникулы и устраивать семейные барбекю.

Джеймс Уэссекский с отцом принцем Эдвардом / Фото: Getty Images

10. Джеймс Уэссекский любит рыбалку. Вероятно, эта страсть передалась ему от матери – Софи, которая сама страстная рыбачка.

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