Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт: трагичная история любви любимой пары Америки девяностых

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт / © Getty Images

В 1990-х годах мир следил за парой, которую называли самой стильной и самой красивой — Джоном Ф. Кеннеди-младшим и Кэролин Бессетт. Они были после принцессы Дианы, вероятно, одними из самых преследуемых папарацци знаменитостей, о которых постоянно писали в прессе и окрестили их «золотой парой Америки».

Джон Ф. Кеннеди-младший был сыном убитого президента США Джона Кеннеди и первой леди Жаклин Кеннеди. Он никогда не знал жизни вне публичного внимания. Родившись через три недели после избрания отца президентом, Джон-младший переехал в Белый дом с семьей в возрасте всего двух месяцев и практически сразу стал объектом пристального внимания СМИ. Кэролин была дочерью инженера Уильяма Бессетта и Энн Мессины, администратора в системе государственных школ Нью-Йорка. Она получила степень в области начального образования, затем попробовала себя в качестве модели и в результате устроилась продавцом в Calvin Klein, где поднялась по карьерной лестнице до должности директора по рекламе во флагманском магазине компании в Нью-Йорке.

Казалось бы, что жизни этих двоих людей совсем разные и непохожие, но в 1992 году они встретились. Знакомство Джона и Кэролин произошло в VIP-примерочной в Calvin Klein, где девушка работала. Кэролин в тот день продала Джону несколько костюмов, но также согласилась дать номер телефона, по которому он позвонил несколько дней спустя. Однако роман начался не молниеносно, поскольку в то время Джон был в отношениях с актрисой Дэрил Ханной. Известно, что он и Кэролин периодически встречались с перерывами, но официальные отношения начали только после того, как Кеннеди расстался Ханной.

Несмотря на то, что пара уже начала выходить в свет, Джон так и не познакомил Кэролин со своей матерью, которая скончалась 19 мая 1994 года, но при этом он был знаком с матерью девушки. Такая позиция бойфренда, по словам ихних знакомых, якобы ее раздражала и она затем сожалела, что так и не встретилась с Джеки Кеннеди.

Но не только это было было камнем преткновения в их отношения, поскольку СМИ не раз фотографировали их за спорами и ссорами на улице, а как-то они даже практически дрались в Центральном парке Нью-Йорка. Внимание прессы не нравилось Кэролин, поскольку ее неустанно преследовали папарацци, о ней писали то, чего она не говорила — нет никаких записей, она никогда не выступала публично, не дала ни одного интервью. Есть только фотографии, сделанные на мероприятиях или фотографами на улице, а также с ее прогулок с Джоном или с их собакой по кличке Фрайдей.

Но несмотря на такую жизнь, она согласилась выйти за него замуж, хотя и не сразу. Кеннеди сделал Бессетт предложение в 1995 году во время рыбалки, а Кэролин ответила, что подумает и якобы не давала ответа около трех недель. Свадьба все же состоялась и по желанию невесты была очень скромной и камерной, и без прессы. Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бассет поженились 21 сентября 1996 года на острове Камберленд в американском штате Джорджия, в маленькой церкви, где было около 40 гостей. Невеста шла к алтарю в простом, но нежном и вневременном платье-комбинации на тонких бретельках стоимостью 40 000 долларов, созданном ее другом Нарцисо Родригесом — бывшим дизайнером Calvin Klein. Затем гости отправились в гостиницу, где весело праздновали.

Но тайная свадьба только усугубила ситуацию — публика хотела знать о них все. Пресса стала еще сильнее преследовать пару и папарацци буквально сидели в засаде на их улице у дома. Кеннеди-младший умолял фотографов оставить их в покое, но ничего не помогало и в конце концов Кэролин отстраниться от публичной жизни, что вызвало новую волну домыслов и сплетен: таблоиды писали об изменах, скандалах, наркотиках. Но они не прятались от мира — продолжали жить свою жизнь в Нью-Йорке в престижном районе Трайбека, ходили в местные рестораны, спортзалы и часто отдыхали в парке с друзьями, однако давление мира, в частности прессы, было фактором, который отравлял их жизнь и портил отношения. В 1999 году Джек и Кэролин начали посещать семейное психолога.

Однако лето 1999 года стало последним для обоих. 16 июля самолет, на котором Джон Кеннеди-младший летел на свадьбу своей двоюродной сестры Рори Кеннеди с Кэролин и ее старшей сестрой Лорен на борту, исчез. Кеннеди купил свой самолет всего за три месяца до катастрофы, имел небольшой опыт пилотирования и буквально за день до рокового полета снял гипс с ноги, которая была травмирована и он все еще хромал. Поиски пропавших продолжались несколько дней и завершились 21 июля, когда были обнаружены части самолета, а тела Джона, Кэролин и Лорен нашли водолазы. Их подняли с воды, обследовали и постановили, что все трое умерли при столкновении. Тела кремировали и 22 июля прах был развеян в море с эсминца ВМС США. После ряда процедур и обследований было заключено, что что вероятной причиной катастрофы стала ошибка пилота.

Лорен было 34 года, Кэролин — 33 года, а Джону Кеннеди-младшему — 38 лет.

История любви Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт будет показана в сериале «Американская история любви», который должен выйти на День святого Валентина.