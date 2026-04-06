Эдоардо Мапелли Моцци: 15 интересных фактов о муже принцессы Беатрис

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Associated Press

Реклама

1.Эдоардо Алессандро Мапелли-Моцци родился 19 ноября 1983 года в Портлендской больнице в Вест-Энде в Лондоне. Что интересно в этой же больнице родилась принцесса Беатрис, а также ее сестра принцесса Евгения. Даже жена принца Гарри — Меган Маркл — рожала тут своего первенца.

2. Эдоардо сын Алессандро Мапелли-Моцци — британского олимпийца и члена ранее титулованной итальянской дворянской семьи, родовое поместье которой находится в провинции Бергамо в Италии.

Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press

3. Эдоардо Мапелли Моцци имеет графский титул. И хотя дворянские титулы официально не признаются в Итальянской Республике, их все же можно использовать из вежливости. Наследственный титул графа в Королевстве Италия был присвоен семье Мапелли-Моцци в 1913 году королем Виктором Эммануилом III.

Реклама

4. Мать Эдоардо — Никола Уильямс-Эллис — внучка по отцовской линии бизнесмена и политика Либеральной партии сэра Роберта Абрахама Берроуза.

5. У Мапелли-Моцци есть старшая сестра, Наталия Элис Йеоманс (родилась в 1981 году), и младший сводный брат, Албемарл «Алби» Шейл (родился в 1991 году).

6. Мапелли-Моцци учился в школе «Дракон» в Оксфорде, затем в колледже Рэдли в Оксфордшире, прежде чем получить степень магистра политологии в Эдинбургском университете.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

7. Эдоардо является основателем и генеральным директором компании Banda Property, занимающейся девелопментом недвижимости и дизайном интерьеров. Основал компанию Эдо, когда ему было 23 года.

Реклама

8. До помолвки с британской принцессой Эдоардо был помолвлен с американским архитектором Дарой Хуанг в 2017 году, которая родила ему сына Кристофера в 2016 году. Но помолвку Мапелли-Моцци внезапно разорвал.

9. Он сделал Беатрис предложение во время их отпуска в Италии в сентябре 2019 года. И преподнес на помолвку кольцо с бриллиантом, которое разработал вместе с британским ювелиром Шоном Лином.

Кольцо принцессы Беатрис / © Getty Images

10. Он стал членом британской королевской семьи в 2020 году после свадьбе с принцессой Йоркской Беатрис. Он женился на старшей дочери экс-принца Эндрю и племяннице короля Чарльза III на скромной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре. Ее посетили королева Елизавета II и принц Филипп.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram британской королевской семьи

11. Мапелли-Моцци является соучредителем британско-руандийской благотворительной организации «Крикет вселяет надежду», которая стремится использовать крикет как «инструмент позитивных социальных изменений» в Руанде, Восточная Африка. Идея создания благотворительной организации принадлежит отчиму Мапелли Моцци, Кристоферу Шейлу, британскому бизнесмену и политику-консерватору, который умер, прежде чем смог воплотить ее в жизнь.

Реклама

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Associated Press

12. Со своей будущей женой Эдоардо был знаком с детства. Его семья на протяжении десятилетий являлась близкими друзьями родителей принцессы — Эндрю Майнтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон.

13. Беатрис и Эдоардо воспитывают двоих дочерей – Сиенну (родилась в сентябре 2021 года) и Афину (родилась в январе 2025 года), а также сына Кристофера, который для принцессы является не родным ребенком.

Эдоардо и принцесса Беатрис с сыном Кристофером / © Associated Press

14. Первоначально пара жила в четырехкомнатной квартире в Сент-Джеймсском дворце, но, как сообщается, в конце 2022 года они переехали в особняк в Котсуолдсе.

15. Мапелли-Моцци, как и принцесса Беатрис, страдает дислексией.

Реклама