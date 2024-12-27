Ее не узнать: как сейчас выглядит маленькая девочка из фильма "Хроники Нарнии"

В 2005 года на экраны вышел добрый семейный фильм под названием "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", который стал экранизацией книги британского писателя Клайва Льюиса.

Одну из главных ролей в фильме - девочку по имени Люси Певенси - сыграла совсем юная в то время актриса Джорджи Хенли. Когда вышел фильм, девочке было всего 10 лет.

Джорджи Хенли / Фото: Associated Press

Сейчас Джорджи совсем выросла и ей 29 лет, она мало снимается или ходит на мероприятия, но продолжила карьеру актрисы.

Она училась в школе для девочек Мурфилд, а затем в гимназии Брэдфорда. После школы поступила в Кембриджский университет, где изучала английский язык и выступала в спектаклях. Джорджи затем снималась в нескольких фильмах, сериалах, а также продолжает играть в театре и пишет стихи.

Джорджи Хенли / Фото: Associated Press

Однако не все ее коллеги остались в актерской профессии. Увидеть на экранах сейчас можно чаще Уильяма Моусли, который в "Хрониках Нарнии" сыграл старшего брата. Ему сейчас 37 лет.

Остальные двое актеров-детей Скандар Кейнс и Анна Попплуэлл, несмотря на колоссальный успех фильма, решили не продолжать актерскую карьеру. Скандар является английским политическим советником, а Анна же на некоторое время ушла с актерства, вышла замуж и родила ребенка. Иногда она появляется в фильмах, в частности, снялась в фильме ужасов "Монахиня II".

Дети из фильма "Хроники Нарнии" / Фото: Getty Images

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