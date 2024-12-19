Ее не узнать: как сейчас выглядит маленькая девочка из фильма "Как Гринч украл Рождество"

Роль в этом фильме стала прорывной для юной актрисы, но за годы она очень изменилась.
В 2000 году на экраны вышел семейный фильм "Как Гринч украл Рождество", в котором главные роли сыграли Джим Керри и Тейлор Момсен, которой на тот момент было всего 7 лет.
Девочка, которая, кстати, имеет украинские корни, сыграла в этом культовом семейном рождественском фильме Синди Лу Ху.
Она запомнилась милой внешностью, добрым характером, а также необычными прическами. Также с семь лет Момсен записала песню Where Are You Christmas для фильма. Эта роль стала прорывной для юной актрисы и проложила ей путь в мир кино.
Затем Тейлор также появилась в одной из главных ролей в сериале "Сплетница", но в дальнейшем бросила карьеру актрисы ради сцены - она решила профессионально заниматься пением. В 2009 году Тейлор основала рок-группу The Pretty Reckless и кардинально изменила имидж.
Теперь она носить исключительно готические образы, косухи, а также всегда делает насыщенный макияж черными тенями.
Фильм "Как Гринч украл Рождество" - рождественская классика, и его часто можно встретить в подборках лучших фильмов для семейного просмотра.
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