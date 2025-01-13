Ее не узнать: как сейчас выглядит Сибилл Шеперд - звезда сериала "Детективное агентство Лунный свет"

На пике своей славы она покорила всех своей красотой и игрой. Сейчас актрисе уже 74 года и она редкий гость на мероприятиях.

В 80-х и в начале 90-х появилось много сериалов и ситкомов, которые в результате стали культовыми и подарили миру множество интересных актеров. Одним из таких культовых телешоу, ставшим любимым не только на американском телевидении, но и украинском, был детективный сериал с элементами комедии, пародии и гротеска - "Детективное агентство "Лунный свет".

Детективное агентство "Лунный свет" / Фото: Getty Images

Главной звездой этого шоу о частных детективах, помимо актера Брюса Уиллиса, стала актриса Сибилл Шеперд. На момент съемок ей было 35 лет и после выхода сериала она стала более узнаваемой и популярной.

Параллельно с работой в сериале, в личной жизни Сибилл бушевали свои страсти - она была два раза замужем и родила троих детей. После "Детективное агентство "Лунный свет" она продолжила актерскую карьеру и успешно снималась на протяжении многих лет. В последний раз в кино ее можно было увидеть в фильме "Как убить своего мужа", который вышел в 2023 году.

Сибилл Шеперд на мероприятии / Фото: Getty Images

Сейчас актрисе 74 года и она редкий гость на светских мероприятиях или вечеринках. Однако иногда все же выходит на красные дорожки и даже попадает под прицел папарацци.

Сибилл Шеперд под прицелом папарацци / Фото: Getty Images

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