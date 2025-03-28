Экшен с перцем: 7 крутых комедийных боевиков на вечер

Кадр из фильма «Рейс навылет»

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Хотите отвлечься от рутины и зарядиться позитивом? Тогда эта подборка – именно то, что нужно! Мы собрали 7 экшен-комедий, которые гарантированно рассмешат до слез и подарят незабываемый вечер.

Супружеские — и просто дружественные — баталии тайных агентов, безумные приключения неудачников-полицейских и частных детективов, головокружительные драки в поезде и даже в самолете: каждый фильм этой подборки — гарантированная порция адреналина и хорошего настроения.

«Мистер и миссис Смит» (2005)

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Довольно иронично, что именно на съемках этого фильма сформировалась самая красивая голливудская пара, которая впоследствии пережила самый громкий голливудский развод. Ирония в том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт играют здесь изнуренную семейную пару, где каждый — профессиональный киллер, но ничего не знает о реальной «профессии» партнера. И так продолжается, пока оба не получают задачу убить… друг друга.

Фильм имел успех в прокате, собрав $487,3 млн из бюджета в $110 млн. А в прошлом году на Amazon Prime Video вышел одноименный сериал по мотивам этого легендарного экшена 2000-х.

«Типа крутые легавые» (2007)

"Типа крутые легавые" (они же - "Крутые фараоны") - невероятно смешной британский комедийный боевик режиссера Эдгара Райта по сценарию, который Райт написал вместе с исполнителем главной роли Саймоном Пеггом. Лондонский полицейский Николас Эйнджел (Пегг) настолько яростно и качественно выполняет свою работу, что остальные коллеги на его фоне выглядят не слишком хорошо. Поэтому начальство решает отправить Николаса подальше — в тихую деревню Сэндфорд, где уже двадцать лет не было ни одного убийства. В Сэндфорде у Эйнджела появляется напарник — дружелюбный, но неловкий и наивный констебль Дэнни Беттермена (Ник Фрост), упорный любитель боевиков, с благоговением относящийся к коллеге «из большого города». Энджел с трудом пытается привыкнуть к тихой и беззаботной деревенской жизни. Однако оно таковым остается недолго: вскоре в Сэндфорде происходит серия жестоких убийств, замаскированных под несчастные случаи. Николас все больше убеждается, что это — не такой уж тихий городок, поэтому их с напарником наконец-то ждет настоящая работа…

«Мачо и ботан» (2012)

Еще одна комедия о полицейских-напарниках — только теперь не британских, а американских. Джона Гилл и Ченнинг Татум играют однокашников, впрочем в школе никак не друживших, ведь первый был классическим ботаном-заучкой, а другой — крутым парнем. Но после выпуска оба поступили в полицейскую академию, а когда ее закончили, стали напарниками в велопатруле. Но когда им обоим предложили другую работу — стать агентами под прикрытием, вернуться в старшую школу как ученики и раскрыть процветающую там наркоторговлю — ребята радостно согласились. И оказались в водовороте одновременно невероятно смешных и невероятно опасных событий. «Мачо и ботан» имел безумный успех, и за два года получился не менее успешный и смешной сиквел — но теперь уже не о школе, а о колледже.

«Kingsman: Тайная служба» (2014)

Kingsman – это сверхсекретная независимая организация, цель которой – защищать Великобританию от любых угроз. Агент Kingsman Гарри Гарт (Колин Ферт) с позывным Галагед берет под свою опеку Гери Анвина (Терон Эджертон), сына своего погибшего друга, чтобы дать парню лучшую жизнь и подготовить его к службе в агентстве. Но вскоре обучение превращается в настоящую и очень опасную работу: агентам Kingsman следует остановить эксцентричного миллиардера Ричмонда Валентайна (Сэмюэл Л. Джексон), который задумал покорить всю планету.

Серия фильмов Kingsman возникла на основе одноименных комиксов, первый из которых был издан Marvel Comics в 2012 году. В целом в основную серию, снятую режиссером Мэтью Воном («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), сейчас входят два фильма: «Kingsman: Тайная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), а также в планах третья часть — «Kings». Кроме того, во франшизу входит приквел «Кингс Мэн» (2021) и спинофф «Аргайл» (2024). Все фильмы серии — микс невероятных приключений, фантастических сюжетов, сногсшибательных трюков и разрывных шуток. Так что с «кингсменами» по случаю можно провести не один приятный вечер.

«Крутые чуваки» (2016)

Шейн Блэк был сценаристом легендарной экшен-серии 1980-1990-х «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Впоследствии он также стал и режиссером, сняв в частности Поцелуй на вылет (2005) и Железного человека 3 (2013). В 2016-м объединил свои два таланта — сценариста и режиссера — для того, чтобы снять невероятно смешной и закрученный детективный боевик в стилистике 1970-х «Крутые чуваки». По сюжету наемный охранник со сложным характером Джексон Гили и частный детектив-неудачник Голланд Марч вынуждены работать вместе для того, чтобы раскрыть дело об исчезнувшей девушке, что странным образом связано с сильными мира сего. Вынужденных напарников играют Рассел Кроу и Райан Гослинг, а в роли пропавшей девушки снялась Маргарет Кволли, юная звезда недавней ленты «Субстанции».

«Скоростной поезд» (2022)

Режиссер и продюсер этого фильма Дэвид Литч действительно разбирается в экшенах: вместе с Чадом Стагельски он срежиссировал фильм «Джон Вик» (2014), а также снял такие блокбастеры, как «Дедпул 2» (2018), «Атомная Блондинка» и «Форсаж: Гобб2 и Гоббс. И «Скоростной поезд» — достойное продолжение его экшен-гитов. В этом фильме Брэд Питт играет флегматичного киллера по кличке Солнышко, который случайно берет задачу в скоростном поезде — подменяет «коллегу». Но оказывается, что он не единственный киллер на рейсе. Более того — в поезде немало профессиональных убийц, и всем им Солнышко, сам того не зная, перешел дорогу… Концентрация юмора и феерических драк в фильме зашкаливает — так же, как и количество звезд. Кроме Брэда Питта, в ленте также снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок, Санада Хироюки (Джон Вик 4, сериал Сегун). А также здесь есть камео Райана Рейнольдса и Ченнинга Татума.

«Рейс навылет» (2025)

На первый взгляд может показаться, что «Рейс навылет» снят буквально по мотивам «Скоростного поезда», но это не так. Разработка проектов шла параллельно и независимо друг от друга — просто идея оставить кучу крутых киллеров в замкнутом пространстве и посмотреть, что будет, одновременно пришла в голову и Дэвиду Литчу, и продюсерской команде «Джона Вика» во главе с американским продюсером украинского происхождения Безилом Иваником. ные части «Сикарио»). Итак, в «Рейсе навылет» события разворачиваются в самолете на рейсе Бангкок-Сан-Франциско. Загадочная организация, охотящаяся на хакера-террориста по прозвищу Призрак, отправила на этот рейс наемника-неудачника Лукаса Рейенса (Джош Гартнетт). Его задача – вычислить Призрака среди пассажиров, обезвредить его и доставить в США. Но есть одно «но»: у Призрака множество врагов — и все они узнали, где и когда его искать. Теперь на рейсе много профессиональных убийц… Критики, успевшие посмотреть новинку, уже окрестили этот суперсмешной комедийный экшен «Джоном Виком в самолете» и «высокооктановым авиационным триллером». А увидеть "Рейс навылет" в кинотеатрах Украины можно уже с 17 апреля.