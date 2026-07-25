Элеонора Эксерджян: кто такая невеста Сэмюэля Чатто и будущая королевская особа

Элеонора Эксерджян / © Getty Images

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Помолвка и особенное кольцо для будущей невесты

29-летний керамист и внук принцессы Маргарет, сделал предложение художнице и кинорежиссеру Элеоноре Экседжян, которой также 29 лет, в середине июля. Он преподнес возлюбленной совершенно особенное помолвочное кольцо из фарфора, которое изготовил вручную самостоятельно, тем самым нарушив давнюю королевскую традицию.

«Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. И мы невероятно счастливы», — написал он в соцсети Instagram.

Кольцо Элеоноры Эксерджян / © instagram.com/samchatto

Сэмюэль занимает аж 30-е место в очереди на британский престол, является старшим сыном племянницы королевы Елизаветы II, леди Сары Чатто и ее мужа Дэниэла Чатто. Король Чарльз был проинформирован о помолвке и очень рад этой новости.

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Кто такая Элеонора и, какое ее происхождение

Родители Элеоноры - профессор Дэвид Эксерджян и Сьюзан Мур. По сообщениям Daily Mail девушка принадлежит к армянской знати. Родилась она в 1996 году в районе Вестминстера в Лондоне в семье известного историка искусства и знаменитого искусствоведа.

Ее отец, профессор Эксерджян, начал свою карьеру в аукционном доме класса люкс Christie's, а затем стал редактором уважаемого международного художественного журнала Apollo. Затем он перешел в академическую среду, занимая должности штатного научного сотрудника в колледжах Баллиол и Корпус-Кристи Оксфордского университета, а также преподавателя в Институте искусств Курто в Лондоне.

В настоящее время он является почетным профессором истории искусства и истории кино в Лестерском университете, специализируясь на итальянском Возрождении.

Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Мать Элеоноры, Сьюзан Мур, на протяжении 40 лет работала художественным критиком и корреспондентом по арт-рынку в Financial Times, а позже стала также заместителем редактора в Apollo.

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Ранее она также работала в изданиях The Spectator, The Standard и журнале Country Life, а теперь использует свои писательские навыки и в качестве биографа искусства XX века.

Сьюзен также основала некоммерческую организацию Slow Art Workshop в 2017 году, в рамках которой организуются мастер-классы, проводимые кураторами и дилерами, для энтузиастов, позволяющие увидеть произведения искусства вблизи и подержать их в руках.

Супруги живут в доме, внесенном в список памятников архитектуры II категории, стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов, который они приобрели в 2001 году и который датируется XIV веком, в живописной деревне Олдвинкл в графстве Нортгемптоншир.

У Элеоноры также есть брат - Александр Эксерджян, он искусствовед и работает доцентом кафедры классической филологии и истории искусств в Йельском университете в США.

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Становление и учеба девушки

Элеонора выросла в Великобритании, но имеет армянские корни. Ее дед, полковник Нубар Мартин Эксерджян, принадлежавший к этой же родословной, сделал выдающуюся карьеру в британской армии и был награжден за свои заслуги во Второй мировой войне.

Культурное и эрудированное семейное происхождение Элеоноры, несомненно, повлияло на ее последующий выбор профессии художницы и кинорежиссера, а также на ее роман с не менее творческим женихом.

Элеонора Эксерджян и Сэмюэль Чатто / © Getty Images

Она изучала изобразительное искусство в Эдинбургском университете, где, как предполагается, познакомилась с Сэмом, изучавшим историю искусств, в 2021 году. Их совместные фотографии появились в публичном пространстве с 2022 года. Также они оба учились в Королевской школе рисунка в Лондоне, а теперь делят художественную студию в Западном Суссексе.

Свадебные планы

К сожалению, Сэмюэль Чатто не рассказал никаких подробностей его предстоящей свадьбы с художницей, но, ожидается, что ее посетят члены британской королевской семьи.

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