Елизавета II и ее родственники: кем работают члены британской королевской семьи

Британская королевская семья – это не только родственники правящего монарха, а прежде всего люди, которые представляют королеву Елизавету II по всей Британской империи, они выполняют различные церемониальные и социальные функции, но не имеют никакой конституционной роли в делах правительства.

Вспоминая интервью, которое Меган, герцогиня Сассекская, и ее муж принц Гарри дали Опре Уинфри, назвав королевскую семью "фирмой", важно отметить, что, безусловно, монархией управляет не одна королева. Верхушку монархии представляет Елизавета II и ее самые близкие родственники, так называемая "Фирма восьми" – это сама королева, трое ее детей – принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда – герцогиня Корнуольская и графиня Софи Уэссекская, а также старший внук Елизаветы II – принц Уильям, и его супруга – герцогиня Кембриджская Кэтрин. А еще в "фирме" есть люди, которые обслуживают монархию, занимаются расписанием, рабочими встречами, мероприятиями всех членов этой восьмерки. Давайте разберемся, так где же на самом деле работают и чем занимаются ближайшие родственники королевы и сама монарх и кто платит деньги за то, чтобы монархия существовала?

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / Getty Images

Виндзоры – именно так называется эта династия, это не только семья, но и большая корпорация, и ее главный член – конечно же, королева Елизавета II. Она правит дольше, чем любой другой монарх в британской истории. В 2022 году Елизавета II отметит бриллиантовый юбилей – 70 лет на троне.

Обычный день королевы наполнен многочисленными рабочими обязательствами. Утро монарха начинается с чаепития, после чего она завтракает и ровно в 9:00 приступает к разбору официальных документов, которые ей приносят в специальном красном чемодане.

Красный чемодан для Елизаветы II / Getty Images

В обязанности Ее Величества входит встречи с премьер-министром и главами государств (так называемые аудиенции), дипломатические поездки (хотя сейчас в силу возраста Елизавета II мало куда путешествует), монарх занимается вручением наград тем, кто внес весомый вклад в жизнь страны. Также Елизавета II является главнокомандующим британской армии и верховным правителем Церкви Англии, а значит, принимает участие в различных военных церемониях, назначает новых архиепископов и епископов, иногда посещает открытия разных важных государственных объектов, а еще занимается бумажной работой – отвечает на письма, и сама пишет благодарственные открытки. На благотворительные проекты у Елизаветы II просто не остается времени, но для этого у нее есть близкие члены семьи.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Принцу Чарльзу было три года, когда его мать Елизавета II взошла на престол, а он стал наследником короны. Формальной конституционной роли у принца Уэльского нет, его работа в королевской семье сосредоточена на трех направлениях: принц выполняет официальные королевские обязанности в поддержку Ее Величества королевы Елизаветы II, занимается благотворительной деятельностью, а также поддерживает многочисленные социальные проекты. Его работа напрямую связана с продвижением и защитой национальных традиций, не пустой звук для Чарльза и проблемы экологии, интересуется наследник Елизаветы II и экологической модой. Однажды его благотворительный фонд The Prince's Foundation в тандеме с молодыми итальянскими и британскими дизайнерами разработал капсульную коллекцию, которая была представлена для того, чтобы изменить представление о роскоши, сделав ее экологичной и современной. А посмотреть эту коллекцию можно было на снимках, опубликованных Кларенс-хаус в Instagram.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Супруга принца – герцогиня Корнуольская – поддерживает мужа в выполнении его обязанностей наследника престола, часто сопровождает его в разных поездках, турах, светских и рабочих выходах. Кроме того, Камилла поддерживает более 90 благотворительных организаций в качестве покровителя или президента. Как правило, эти организации оказывают поддержку в разных направлениях: здоровье, грамотность, дома престарелых, поддержка нуждающихся и жертв насилия, расширение прав и возможностей женщин и многое другое. А еще Ее Королевское Высочество Камилла имеет восемь военных назначений и вместе с мужем поддерживает работу Вооруженных сил в Великобритании и за рубежом.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Принц Уильям, герцог Кембриджский, – старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, и второй в очереди на трон. Его работа – это освещение и поддержка благотворительных организаций, мероприятий и проектов, а также он выполняет официальные обязанности в поддержку своей бабушки королевы Елизаветы II в Великобритании и за рубежом. Особое внимание Уильям уделяет защите окружающей среды. В октябре 2020 года герцог Кембриджский учредил премию Earthshot Prize – новую глобальную премию за охрану окружающей среды – самую амбициозную и престижную в своем роде, призванную стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету в течение следующих 10 лет. Также своей благотворительной деятельностью принц помогает детям и молодежи развивать свои навыки и уверенность в себе.

Но не только благотворительностью занят наследник трона, который однажды, скорее всего, станет королем Великобритании. У него за плечами 7,5 лет военной службы, он покровитель мемориального полета Королевских военно-воздушных сил Великобритании и почетный комендант Королевских ВВС Конингсби.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Принц Уильям и его жена Кэтрин через Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских помогают различным организациям, которые уже доказали свою эффективность в своих сферах. А с 2017 года Уильям возглавил кампанию по охране психического здоровья Heads Together и вместе с герцогиней Кембриджской и братом принцем Гарри занимался продвижением проектов в области психического здоровья. С тех пор между братьями много чего произошло, и теперь каждый идет и поддерживает сферу психического здоровья отдельно. Супруга принца герцогиня Кембриджская также активно поддерживает проекты психического здоровья, а еще как мать троих детей отстаивает важность предоставления надежных психологических, социальных и эмоциональных платформ для детей в первые годы их жизни. Кэтрин делает много для того, чтобы узнать и предпринять шаги для того, чтобы улучшить жизнь детей в будущем. Ее проект "Пять вопросов о детях до 5 лет" – новый социальный продукт, а его результаты лягут в основу стратегии Королевского фонда по развитию работы Кэтрин в этой области в ближайшие годы.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Также Кейт является королевским покровителем нескольких спортивных организаций: SportsAid, Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, Ассоциации лаун-тенниса и The 1851 Trust. Герцогиня поддерживает организации, которые работают над тем, чтобы создать условия для молодых людей заниматься спортом на свежем воздухе.

Кроме этого, Кэтрин является покровителем музея Виктории и Альберта в Лондоне. Этот патронаж отражает ее интерес к изобразительному искусству и фотографии – как мы знаем, Кейт часто берет в руки камеру, чтобы сделать снимки своей семьи. Она является почетным членом Королевского фотографического общества.

Граф и графиня Уэссекские

Графиня Уэссекская Софи и граф Эдвард / Associated Press

Младший сын королевы – граф Уэссекский, увлечен организациями, которые предоставляют возможности для молодежи. Он является председателем попечительского совета Фонда международных наград герцога Эдинбургского, той самой премии, учрежденной мужем королевы принцем Филиппом, которую однажды из его рук получала Кейт Миддлтон. У Эдварда и его супруги Софи есть Фонд графа и графини Уэссекских, он оказывает поддержку организациям, которые предоставляют разные возможности для детей и молодежи. Также среди его патронажей есть много спортивных организаций, а еще как военный он поддерживает работу Вооруженных сил.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Супруга Эдварда Софи патронирует более 70 благотворительных организаций и ежегодно совершает сотни визитов в школы, университеты, военные базы и штаб-квартиры, чтобы больше узнать об их работе и рассказать о ней всему миру.

За свою работу королевская семья получает плату из Суверенного гранта, который формируется из процента от использования государственного имущества короны. Взяв на себя официальные обязанности, члены королевской семьи лишаются некоторых прав. Они не могут голосовать, высказывать личное мнение по политическим вопросам, претендовать на должности в правительстве и вести коммерческую деятельность. А еще им запрещено давать интервью, не согласовав это с королевой, и делать какие-либо официальные заявления без ведома монарха.

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