Елизавета II любила корги, а Грейс Келли – пуделей: любимые питомцы королевских особ

Королева Елизавета II обожала корги

Королева Елизавета II с корги / Фото: Getty Images

Британская королева была известна своей любовью к собакам породы корги и дорги. Собак породы корги принцесса любила с детства. Первый питомец у нее появился, когда ей было 7 лет, и с тех пор она была хозяйкой более трех десятков собак. Корги жили с ней буквально до ее последних дней, а когда весь мир прощался с Елизаветой II, двоих ее собак также привели проститься с хозяйкой. Теперь Мика и Сэнди – так зовут последних корги королевы – живут у ее сына принца Эндрю и Сары Йоркской. Через два года после смерти монархини появилась ее первая статуя, у которой были изображены корги. Ее открыли в британском городе Окэме, а собака корги, изображенная у ног королевы, принадлежит украинке.

Королева Камилла и ее джек-рассел-терьеры

Королева Камилла / Фото: Instagram британской королевской семьи

Супруга короля Чарльза – Камилла – обожает своих двоих собак – джек-рассел-терьеров Блубелл и Бет, которых она взяла из приюта Battersea в 2011-м и в 2012-м годах, и с тех пор поддерживает эту благотворительную организацию для животных, являясь их покровителем. Собаки Камиллы позировали вместе с ней для юбилейных семейных фото и даже были вышиты на ее коронационном платье.

Собаки королевы Камиллы - Блубелл и Бет / Фото: Instagram clarencehouse

Кейт и Уильям поклонники английских спаниелей

Принцесса Кейт со спаниелем Лупо / Фото: Getty Images

Брат Кейт Миддлтон – Джеймс – подарил сестре на свадьбу щенка кокер-спаниеля по кличке Лупо. Вы могли видеть его на первых фотографиях семьи с новорожденным принцем Джорджем в 2013 году. К сожалению, пес Лупо умер в ноябре 2020 года, о чем Уэльские сами сообщили на своей странице в Instagram. А спустя некоторое время Джеймс подарил сестре и ее семье еще одного маленького щенка, выведенного от его собаки Луны, сестры Лупо. Он появился в семье Кембриджей за несколько месяцев до смерти Лупо.

Принц Гарри и Меган Маркл – хозяева лабрадора и бигля

У герцога и герцогини Сассекских две собаки – бигль Гай, которого Меган завела еще до знакомства с принцем Гарри, когда жила в Торонто. А также лабрадор Пула (с ней Гарри часто видят на прогулках на пляже в Монтесито).

Собака Меган Маркл / Фото: Меган Маркл/Instagram

Пулу они взяли его вскоре после свадьбы в 2018 году. У нее особенная кличка - Пула – так называется официальная валюта Ботсваны, страны в Африке, куда Гарри и Меган ездили в свое первое путешествие, когда только начинались их отношения.

Грейс Келли любила пуделей

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Оскароносная американская актриса и монакская княгиня Грейс Келли любила пуделей. Своего питомца, французского пуделя Оливера, она взяла с собой в Монако, когда переехала туда из Нью-Йорка, чтобы выйти замуж за князя Ренье III.

Это фото Грейс и ее любимца было сделано в Нью-Йорке 30 марта 1956 года, когда знаменитость как раз готовилась к отъезду в Монако и своей большой свадьбе.

Принцесса Анна и ее любимые английские бультерьеры

Принцесса Анна со своей внучкой Мией Тиндалл и бультерьером / Фото: Getty Images

Дочь королевы Елизаветы II хозяйка двух английских больтерьеров, с которыми ее часто можно увидеть на конных испытаниях в Гэткомб парке. Принцесса прогуливается там с питомцами и со своими внуками в перерывах между конными соревнованиями. В 2002 году один из собак Анны по кличке Дотти напал на двух детей в Виндзорском парке.

Бультерьеры принцессы Анны / Фото: Getty Images

Тогда принцесса была оштрафована на 500 фунтов стерлингов, а Дотти отправили на специальную программу дрессировки. А другая собака Анны однажды напала на корги королевы Елизаветы II. Это был пес по кличке Фарос, от полученных травм корги скончался, что, конечно, очень опечалило королеву.

Королева Максима тоже хозяйка пуделя

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

У королевской семьи Нидерландов – королевы Максимы и ее мужа короля Виллема-Александра, а также их троих дочерей – есть пес по кличке Мамбо – белый миниатюрный пудель. Публика могла видеть его на многочисленных семейных фотографиях монархов, в том числе и на съемках летней фотосессии на пляже в Зуйдерстранде, в Гааге.

Кронпринцесса Метте-Марит и ее семья живут с лабрадуделем

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Члены норвежской королевской семьи приветствовали нового щенка по имени Молли Фискеболль через несколько месяцев после смерти их лабрадуделя Маффинса, который умер от рака в июле 2021 года. Это также лабрадудль – метис, созданная путем скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Собаку также можно часто увидеть на семейный фотографиях норвежцев.

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