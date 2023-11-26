Елизавета II любила яркие губы, а Летиция предпочитает натуральность: маленькие хитрости королевских особ

Публика до сих пор помнит, как королева Елизавета II всегда незаметно старалась подкрасить губы яркой помадой, а ее невестка Камилла долгое время искала свой идеальный цвет волос. О хитростях королевских дам, которые они используют для того, чтобы блистать и быть в центре внимания, рассказываем сегодня.

Королева Елизавета II и ее розовая помада

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II при жизни всегда любила выглядеть ярко. Она объясняла это просто, где бы она не была и что бы не делала, ее всегда должно быть хорошо видно в толпе. Кроме ярких платьев, пальто и шляп монарх никогда не пренебрегала макияжем губ. Она всегда носила в сумке помаду, подбирала ее оттенок под тон наряда и при необходимости могла подкрасить губы даже без зеркала тихонько достав помаду из сумочки.

Королева Маргрете и красный маникюр

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ныне царствующая королева Дании Маргрете II так же, как и королева Великобритании Елизавета II, любит ярко одеваться. И она тоже предпочитает яркие оттенки помады для губ и розовый – один из ее фаворитов. Но главной изюминкой королевского образа является ее фирменный красный маникюр. Где бы не была Маргрете II и какое бы мероприятие не посещала, ее ногти всегда накрашены красным лаком.

Королева Камилла и ее фирменный платиновый блонд

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Супруга короля Чарльза более сорока лет носит одну и ту же прическу – фирменный боб-каре с мягкой челкой. Дебютировала с ней Ее Величество еще в 70-х и с тех пор менялся только цвет ее волос. Со временем королева сменила желтоватый оттенок на платиновый блонд. Парикмахер Камиллы Джо Хансфорд как-то рассказала, как им удалось добиться такого идеального оттенка, который подходит королеве и с которым она вряд ли когда-либо уже распрощается.

Королева Летиция – отсутствие маникюра и кольцо на указательном пальце

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция предпочитает натуральность. Несколько лет супруга короля Филиппа VI отращивала волосы и теперь не закрашивает даже несколько прядей седины, зато может похвастаться блестящими локонами и длиной. Также Ее Величество никогда не покрывает ногти лаком. Почему она пренебрегает маникюром – загадка, ведь раньше она красила ногти, хотя это и было давно. А еще изюминкой в ее образе является любимое золотое кольцо от Coreterno. Кольцо из 18-каратного золота, стоимостью 975 евро – подарок от любимого мужа и двоих дочерей.

Принцесса Уэльская Кейт – внимание на волосы

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Супруга принца Уильяма может похвастаться идеальными укладками. Ее густые от природы каштановые волосы – мечта каждой девушки. Этой осенью Кэтрин дебютировала с новой прической – романтичными локонами на длинных волосах. Прическа Кэтрин восхищает и привлекает внимание, а стилист принцессы по волосам говорит, что весь секрет в уходовых средствах и укладке. Мы помним Кейт с разной длиной волос, с челками и без, и даже тогда, когда она еще не была членом королевской семьи. Но именно сейчас ее прическа выглядит максимально эффектно.

Меган Маркл и ее тонкие ноги

Образы Меган Маркл

Герцогиня Сассекская – счастливая обладательница стройной фигуры. Даже во время беременностей жена принца Гарри выглядела элегантно и в своих образах часто подчеркивала тонкие ноги. Для этого Меган носит платья подходящей длины миди или укороченные брюки. Она знает достоинства своей фигуры и умело пользуется ими.

Кронпринцесса Виктория и ее фирменный пучок

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Будущая королева Швеции известна тем, что практически всегда носит свой фирменный низкий пучок. Длинные не окрашенные волосы Ее Высочество собирает в низкую прическу, чтобы лицо выглядело открытым. Образы для публичных выходов Виктория может дополнить ободками, разнообразными серьгами и почти всегда нейтральным макияжем. Но, большое внимание шведская принцесса уделяет ногтям. Они у нее всегда покрыты лаком и выглядят идеально.

Королева Максима любит крупные аксессуары

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов сама по себе очень яркая и лучезарная женщина. Но, многие свои образы Максима предпочитает дополнять или огромными шляпами с широкими полями, или яркими деталями, как, например, шарфом, перчатками и клатчем. Обожает королева и украшения, самые разные и часто очень крупных размеров. Они буквально являются изюминкой многих ее образов.

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